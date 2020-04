La Academia #775 utiliza Skype para sus clases con unos quince estudiantes

Comenzaron a trabajar en septiembre del año pasado Los profesores Carolina Carmona, Doménica Vera, Oscar Verdugo, Sergio Ojeda y Javier Alvarez han recurrido a las plataformas virtuales para enseñar distintos instrumentos

“Teníamos pensado partir con talleres grupales de teoría y de banda, pero producto del Covid-19, vamos a tener que esperar hasta el regreso. Por ahora sólo estamos vía Skype”. Así explicó el músico Javier Alvarez, la situación que vive la mayoría de las personas en este confinamiento obligado por el avance del coronavirus y que en el caso de la naciente Academia #775 los tiene sin poder desarrollar lo que tenían planificado.

Esta escuela de música popular y laboratorio musical, está formada por profesores de Música e intérpretes con estudios profesionales. Abrió sus puertas en septiembre del año pasado – en una marcha blanca- como una propuesta dirigida a personas que desean aprender música desde cero, o bien buscan perfeccionarse en su instrumento musical tanto a nivel práctico como teórico. Desde ese entonces han impartido clases de batería, bajo, canto, guitarra, teclado, trompeta, saxo, trombón y ukelele a estudiantes desde los 6 años en adelante, además de realizar grabaciones en su estudio y preparar a alumnos para ingresar a carreras musicales en la universidad.

Pero con la llegada de marzo, que trajo consigo la pandemia, tuvieron que tomar medidas, por lo que decidieron realizar clases online, además de tutoriales gratuitos para la comunidad vía streaming y así motivar a los estudiantes en esta nueva forma de trabajo. En la actualidad se encuentran trabajando con sus alumnos vía Skype entregando material digital. Las clases tienen un valor de 10 mil pesos por sesión y se cancelan a principio de mes cuatro clases, es decir, 40 mil pesos.

“La metodología consiste en clases individuales y de contenido personalizado que duran 60 minutos. También vamos complementando con material digital en medida de los intereses del alumno o alumna y la recomendación del profesor”, explicó Alvarez.

El equipo docente es dirigido por Javier Alvarez, profesor de Música y Bajo Eléctrico en los colegios Luterano y Punta Arenas, y cuenta en sus filas con Carolina Carmona, docente de Música en la Escuela Dellamira Rebeca Aguilar de Barranco Amarillo y en el Ceia; Oscar Verdugo, profesor de orquesta en el Colegio Luterano y director del ensamble Brass Mannheim. Encontramos también a Doménica Vera, docente de música y guitarra en el Colegio Luterano y a Sergio Ojeda, intérprete en Percusión Docta y profesor en el Conservatorio de Música de la Umag.

Actualmente trabajan con quince chicos, en distintos instrumentos. Uno de los más destacados ha sido Tomás Rojas, ex alumno del Colegio Punta Arenas, que a sus 11 años, ya grabó su propia canción, tocando todos los instrumentos. El tema se llama “Volar” y está disponible en su propio canal de Youtube. “Mi experiencia de grabar una canción en esta academia cuando estaba en mis clases de teclado, fue muy buena, ya que el ambiente es perfecto para inspirarse y relajarse a la hora de tocar. También, todo el equipo es de muy buena calidad, todo es muy profesional y además, esta canción que grabé fue muy exitosa, gracias a la calidad y otros aspectos. En general, es una excelente academia y muy eficiente”, valoró el estudiante.

La mayoría de los chicos que participan tienen su propio instrumento musical, aunque para clases de trombón y corno, no. Generalmente hacen uso del material de la academia, salvo, claro, durante estos días. “De corno francés aún no han llegado alumnos, pero uno de trombón se consiguió uno durante un tiempo hasta que ahorró y se compró el propio. Aunque es raro que un alumno tome clases de un instrumento que no tiene, dado que para que el aprendizaje sea efectivo deben practicar diariamente de manera personal y para eso es indispensable contar con el instrumento musical”, enfatizó el director de la academia.

Este trabajo comenzó a registrarlo en el estudio de grabación de la Academia #775. “Los alumnos pueden acceder a hacer uso de nuestro estudio de grabación para registrar sus ideas. De esta manera hemos trabajado su música vía online también. El estudio ha sido usado por bandas regionales como Sol y Hain, Zenith, entre otros. La idea, indica Alvarez, es continuar creciendo una vez superada la emergencia por la pandemia. En esa línea “estamos trabajando en implementar la academia con nuevos instrumentos y talleres. Han llegado baterías, percusiones, un contrabajo, guitarras y un acordeón también, para que nuestros alumnos exploren diversos sonidos. Además hemos establecido un lazo con la marca Neural DSP, ubicada en Helsinki, Finlandia, que desarrolla softwares de grabación para guitarras y bajos”.

Otras actividades

Pero la Academia no se ha quedado solamente en estas clases, ya que también ha ofrecido instancias muy enriquecedoras para sus socios, como el Taller de Composición de canciones que dictó el año pasado, el ex integrante de Juana Fe, Juanito Ayala. Además, previo a toda la situación del Covid-19 “estuvimos trabajando en la organización del primer encuentro de cantautoras en Punta Arenas, instancia en la que se presentaron voces femeninas creadoras de diferentes partes de Chile. Este evento fue gratuito y realizado en el Ceia”, indicó Javier Alvarez. Por último, el otro proyecto que han desarrollado: La Boheme, una banda integrada por los profesores de la academia, con grabaciones y mezclas en su estudio. Se han presentado en el Hotel Casino Dreams, en Sky Bar, en el restaurante La Marmita y el Pub Disidentes.

Para quienes desean que sus hijos aprendan algún instrumento durante este periodo de cuarentena, pueden contactar a la Academia #775 en sus redes sociales “775-Academia de Música”, en Facebook; @775music en Instagram o comunicarse al WhatsApp +56994831744 o al correo electrónico academia775@gmail.com.