“La adrenalina nos sobrepasó a todos e hizo que el frío no se sintiera tanto”

El sentir de los bañistas que tiñeron de azul las aguas del estrecho

El sol y el calor humano fueron este domingo los aderezos principales con que se llevó a cabo el ya tradicional “Chapuzón”, que en su versión 2019 volvió a recibir las aguas del estrecho de Magallanes, esta vez con más de 3 mil bañistas que tiñeron de azul el sector de la Costanera, entre las calles Ignacio Carrera Pinto y Mejicana.

A continuación, algunas impresiones de novatos y experimentados, foráneos y locales, todos quienes tras desafiar las frías aguas contribuyeron con un nuevo relato que quedará plasmado en la historia de este llamativo evento regional. Incluso, surgieron gratas impresiones al ritmo del Axé.

Héctor Yáñez (66) es de Curicó y aprovechando que vino a ver a su amigo Edulio Barría (61) -a la derecha en la imagen-, quiso participar del Chapuzón. “Este es un tremendo evento, el agua estaba bien helada pero igual nomás me lancé. Vale la pena, sin duda”.

Su compadre, ya ducho en estas lides, complementó diciendo: “He venido como tres o cuatro veces, por lo que no sé si mi cuerpo está más adaptado, pero sentí que el agua estaba más agradable que en años anteriores. De todos modos, el frío se pasa con una candolita por ahí”.

Mientras estrujaba su polera, Alberto Aguilera dijo muy contento que “ha sido una muy buena experiencia, soy de Valdivia y me tocó estar en esta zona por razones de trabajo, ya que me desempeño en la construcción. Esto ha sido muy agradable”, dijo.

Junto con él, un colega y amigo de Puerto Montt, Patricio Elgueta, señaló: “Es primera vez que nos tiramos, el agua estaba helada por lo que calculo en mi caso habré aguantado un minuto ahí. De todos modos, creo que es harto tiempo. Si se da la oportunidad, la vuelvo a hacer”.

En eso intervino Alberto, diciendo: “Más encima le mandé unos chapuzones para que se tomara un buen ‘mate’ y parece que estaba rica el agua (risas de ambos)”.

Margarita Pérez es oriunda de Talcahuano pero tras bastante años viviendo en Magallanes, se considera una puntarenense más. Por ende, quiso estar en el Chapuzón. “Llegué como a las 14,30 horas, tenía ansiedad porque no había hecho esto antes y realmente fue buenísimo. Con todas las ganas que tenía de tirarme, no sentí el agua helada, para nada. Fui la única valiente de la familia, lo haría de nuevo”, dijo mientras buscaba junto a su hija Ailin Orellana y yerno, Gonzalo Bórquez, un puesto donde tomar chocolate o café, para de este modo entrar en calor.

Disfrutando sus vacaciones de invierno, Antonia Palominos, de 16 años, hizo un alto en ellas para adentrarse a las aguas del Estrecho. “Fue muy bacán, la adrenalina nos sobrepasó a todos e hizo que el frío no se sintiera tanto. Pensaba que el agua estaría más helada, pero no fue así”, señaló aprestándose a degustar una reponedora sopa. Junto a ella, su padre, Sebastián señaló: “Viajamos en familia desde San Vicente de Tagua Tagua y como nos enteramos de esto por la prensa, nos sumamos. Fue una experiencia ‘fría’ pero espectacular a la vez, como para contarla a los nietos, de todas maneras la volvería a repetir”.

Haciendo un llamado más que directo a cuidar el medio ambiente, la magallánica Fresia Gallardo, atleta senior de 77 años edad, no dudó en zambullirse otra vez en el Estrecho. “Ya perdí la cuenta de si es la cuarta o quinta oportunidad en que he cumplido el desafío. Esta vez noté el agua un poco más helada, pero quiero seguir haciéndolo. Vivo cerca, por lo que venir es para mí algo entretenido y gratificante. Ojalá no dejen de hacer esto”, expresó ya repuesta del golpe de frío que antes ya había amortiguado con un chocolate caliente que tomó en su casa.

Carlos Huber (78) estaba en pleno proceso de ‘vestirse’, así que pidió expresamente una foto de medio cuerpo, dejando fuera del encuadre su traje de baño. Llegó a la Costanera incentivado por un amigo que también claro está, ‘se hizo a la mar’. “Nunca antes había participado y la verdad es que con el entusiasmo uno ni se da cuenta de cuán fría está o no el agua una vez que te tiras. Sí fue bastante ‘refrescante’”.

Luego del Chapuzón y sumándose al café, sopa y chocolate disponible, los asistentes siguieron calentando el cuerpo. Esta vez, al ritmo del grupo Axe Bahía. Para Cyndy Santander, de Concepción, se juntaron en la jornada sólo momentos gratos. “Vine a esta Punta Arenas por motivos de trabajo y ya casi me siento una magallánica de corazón. Esta es una hermosa ciudad y más encima podemos estar en eventos como este, donde además lo del grupo es una tremenda sorpresa”.

Cyndy se lanzó a las aguas del estrecho, pero no sola. Estuvo acompañada de tres amigas. Una de ellas, Jasna Avendaño, señaló respecto de los bailarines: “Sabía que venían, soy seguidora y es espectacular estar viéndolos. ¡Que se repita!”.

En tanto, Francisca Soto, señaló: “Había escuchado que estarían hoy. Me agrada el Axé y aunque no vine a ver a alguien en particular, me lo he bailado todo. Ojalá se hagan más cosas de este nivel”.

Finalmente, Melissa Phillippi, quien llegó desde San Antonio, dijo: “Es primera vez que vengo a Punta Arenas, quería vivir la experiencia, por lo que esto del Chapuzón y que esté además Axé Bahía lo encuentro demasiado bueno. Superó mis expectativas, nunca pensé que iba a ser así, menos aún, que iba a venir tanta gente. Incluso en el tema del Chapuzón, pensaba que el agua estaría mucho más fría pero menos mal, estuvo todo bien”.

Fotos Nelson Encina