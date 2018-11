Juegos de la Araucanía: la alegría de las primeras medallas para el deporte magallánico

Las críticas arreciaron el primer día de competencia de los Juegos de la Araucanía. Hasta llegó a decirse que la jornada inaugural había sido desastrosa para el deporte magallánico. Acorde a la poca cultura deportiva que hay en el país, en la que se exigen resultados sin observar contexto, los jóvenes deportistas magallánicos de a poco comienzan a revertir esos análisis tan desfavorables, sin perder esa alegría por esta fiesta que une a estudiantes de distintas regiones del país y de provincias argentinas como La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Río Negro.

Entre las figuras que asoman en el deporte regional, ayer sobresalió el nadador Diego Ignacio Alfredo Céspedes Troncoso, que logró medalla de oro en 50 metros mariposa y plata en 100 metros libres. Con la guía y apoyo de su entrenador Gonzalo Alvarado, el deportista se tomó con tranquilidad su exitosa jornada. “Fue una meta ya resuelta, un sueño desde hace tiempo. Me la había propuesto desde que entré por primera vez a la Araucanía hace dos, tres años, y feliz, sabía que en esta prueba tenía muchas posibilidades y es una de mis favoritas”, valoró Céspedes.

El promisorio nadador lleva casi cinco años practicando esta disciplina y consideró que en esta oportunidad, “el nivel estuvo súper fuerte, muy difícil, tanto de los argentinos como de los chilenos. Los de la Región de La Araucanía están muy fuertes, La Pampa, hay un nivel súper fuerte”.

Diego Céspedes, que dará exámenes libres este año, adelantó que sus metas a corto plazo son “ir a un Nacional, clasificar a un Sudamericano, y para eso debo seguir entrenando. Mi sueño es estar en la selección chilena y sacar una medalla por mi país, es un sueño loco tal vez. Quiero ver si puedo clasificar para algún Sudamericano el próximo año”.

Su entrenador, en tanto, si bien recalcó que aún es prematuro hacer evaluaciones, opinó que “Diego está a otro nivel, el año pasado ya había obtenido dos medallas individuales, una en 50 metros mariposa, en la que llegó tercero, con un ’26 alto’, ahora lo mejoró, hizo ’26 bajo’, y se quedó con la medalla de oro en una prueba que es muy disputada. Contento, porque es muy entregado y disciplinado, así que es un tremendo premio para él y su familia que lo apoya completamente. Viene nadando fuerte y proyectamos que la evaluación será muy positiva al término del torneo, especialmente para él. El nivel, buenísimo, La Araucanía siempre tiene un nivel muy fuerte, los equipos argentinos, sobre todo aquellos que están más cercanos a la zona central como Neuquén, Río Negro, La Pampa, siempre nos sorprenden con nadadores de muy buen nivel y mucha calidad”, calificó Alvarado mientras se desarrollaban las competencias en la piscina del gimnasio Fiscal.

Bronce en 3 mil metros

Mientras tanto, en el estadio Fiscal, muy sonriente andaba Catalina Muñoz Ortega, tras lograr medalla de bronce en la competencia de los 3 mil metros. “Primero estuvo muy lenta la carrera, así que el profe (Miguel Sánchez) gritó que saliéramos adelante, y lo hice, corrí toda la carrera adelante, marcando y después en la última vuelta las demás se me pegaron, pero lo bueno es que logré el tercer lugar, peleando hasta el final. La verdad, no esperaba este resultado, porque como no habíamos entrenado mucho en la pista, y por las condiciones climáticas, no veía mucho una medalla, pero se logró”, comentó Catalina Muñoz, encogiéndose de hombros.

La deportista se concentrará ahora en la competencia pedestre a las 11,30 horas, que se correrá el viernes, según adelantó, y antes había terminado en quinto lugar en los 1.500 metros.

“Llevo nueve años en el atletismo, es mi segundo Juego de la Araucanía y lo bueno es que mejoré respecto del anterior. Mis proyecciones para el 2019, que entro a la categoría Juvenil, es empezar a correr los 5 mil y 10 mil metros”, calculó la estudiante de tercero medio, que se retiró del Liceo María Auxiliadora para dedicarse por completo al deporte.

Catalina Muñoz, al igual que muchos de sus compañeros, escuchó las críticas que se vertieron por la primera jornada, y al respecto, replicó: “Encuentro mal que critiquen a los deportistas de Magallanes, porque por ejemplo, por el tema de la pista, no pudimos entrenar muy bien, y esta semana que pasó, hubo mucho viento, entonces tampoco podíamos hacer mucho, el profe nos hacía trote, trote, trote; y a las que hacían velocidad también, pero eso nos les sirve mucho. Yo creo que si hubiéramos podido entrenar bien, nos habría ido mejor. Las primeras pistas, las que más sirven, estaban ocupadas, entonces entrenar por la pista 6 uno corre más, y había partes donde no se podía pisar, había que darse la vuelta entera. Aparte el clima, hubo mucho viento, ahora no hay tanta lluvia, porque nosotros entrenamos con lluvia, nieve, todo, pero el viento cuesta mucho, aunque nos hace más fuertes”, finalizó la deportista que pudo lucir la bandera regional en el podio.

Saltó alto pese al viento

Muchos son los deportistas que brillan en cada jornada, incluso aquellos que no cumplen con sus expectativas se toman esa frustración con equilibrio, porque lo importante es competir de manera sana. En las pruebas en el estadio Fiscal, la chillaneja Rafaela Ramírez destacó con su marca de 1,65 metros en el salto alto, y se llevó la medalla de oro, marcando un record para estos juegos.

“El nivel subió mucho en comparación con los años anteriores, y fue súper interesante poder competir con viento, porque más que nada juega la cabeza más que el físico. Uno puede estar en condiciones, pero si se asusta con el viento, puede echar todo el trabajo atrás. La marca la había hecho antes en otras condiciones, es la mejor que he hecho, pero terminando el año y en condiciones de viento, cansada, no estaba dentro de lo esperado”, comentó la representante del Bio Bío, que cumple su tercera participación en los juegos. Ahora que terminó sus competencias, Ramírez confesó que “me dedicaré a conocerla, pero lo que hemos visto es que es muy bonito, nos han atendido súper bien y más que nada, todo salió muy bien en las competencias. El sistema de la Cámara de Llamado temprano, entrar a la pista con media hora de anticipación para los saltos es buenísimo, se agradece, porque a los saltadores nos pone muy nerviosos entrar quince minutos antes”.