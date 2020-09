La auxiliar de Enfermería del Hospital Clínico de Magallanes, Luisa Velásquez: “Estamos luchando todos los días, damos todo de nosotros, renunciamos a la familia y aun así hay gente que no cree que el Covid sea real”

Funcionarios advierten de las brechas de personal para atender la pandemia.

Silvia Leiva

sleiva@laprensaaustral.cl

Con la pandemia del Covid-19, los funcionarios de la salud han sido llamados “héroes” y los mensajes en agradecimiento han sido transversales. Se trata de reconocimientos a personas que llevan meses en la tarea de proteger y cuidar a pacientes, con turnos de 12 horas y no siempre con el equipo de protección personal adecuado. Sin embargo, poco se ha dicho de quién cuida a sus familias, mientras ellos velan por las familias de otros. Ante la crisis por coronavirus, funcionarios se han organizado para no poner en riesgo a sus grupos familiares, reconociendo que no ha sido un proceso fácil.

La auxiliar de Enfermería del Hospital Clínico de Magallanes, Luisa Velásquez, comenta que el trabajo ha sido difícil, estresante y con altos y bajos y, sobre todo, con miedo a lo desconocido.

“En lo familiar ha sido muy difícil, porque tengo dos hijos y no puedo abrazarlos. Llego del trabajo dejando todas mis cosas afuera y paso directo a la ducha. Después tampoco los abrazo y el saludo es sólo de palabra. Creo que eso es lo más difícil, nosotros tenemos que mantener el aislamiento en la misma casa”, explicó.

Aclara que no les hacen exámenes y tampoco controles de rutina por lo que siempre se mantienen en alerta y con todas las medidas de seguridad para evitar contagios en su familia.

Para ella ha sido un periodo muy complejo porque en junio murió su papá Juan Velásquez Ojeda, aunque no tuvo nada que ver con el Covid-19, aun así tuvo muchas restricciones. “Fue muy duro, soy de Puerto Natales y mi papá falleció allá. Yo estaba trabajando cuando me llaman y me dicen que había fallecido. Fue todo un caos porque por la pandemia y el cordón sanitario, hubo que hacer muchos trámites y sólo nos dieron 24 horas. Fuimos un rato al velorio y al otro día el funeral fue a las diez de la mañana, a las cuatro de la tarde volví a Punta Arenas dejando a mi mamá en Natales y de esa fecha que no la veo”, comenta.

Explica que su papá siempre que habló de su funeral pensó que iba a ser velado en su casa y eso no pudo ser, no le llevaron flores, ni velas, ni nada. Sólo asistió la familia cercana. A pesar del dolor de la pérdida y de la imposibilidad de acompañar a su familia, dice: “Estoy en esto y tengo que seguir”.

Es, por eso, que cuando pase la pandemia espera poder ir a acompañar a su madre.

“Si nosotros tuvimos esas restricciones, yo me pongo en el lugar de quienes han perdido familiares por Covid. Ellos ni siquiera tienen la posibilidad de un velorio. Entonces, esto nos ha afectado a todos, pero aun así hay gente que no cree y que está convencida que es una mentira, pero hay que estar ahí. Uno llega a la casa agotada física y mentalmente”, dice la funcionaria.

Advierte que es importante que la gente se dé cuenta que lo que pasa es real, los contagios están disparados y las cuarentenas no se han reflejado en las calles.

La cercanía

en pandemia

Sobre el trabajo diario, la funcionaria explica que, a pesar del miedo, de los resguardos respecto de la ropa -parecen disfrazados, repara- y de que hay pacientes muy graves, siempre tratan de hablar con ellos y de contenerlos.

Ahora el celular se ha vuelto una de las cosas más importantes porque les permiten mantener el contacto. “Nosotros tratamos de mantener el contacto sobre todo en adultos mayores. En mi ala (en que trabaja), hay uno que ya es el regalón del piso y todas lo regaloneamos porque lleva mucho tiempo hospitalizado y con eso los pacientes se alegran. Otros ingresan enojados, porque ya llegan con un problema que los obliga a ser hospitalizados y la idea siempre es hacer más amena la estadía del paciente. A veces es sólo escuchar y ellos ya se desahogan”, advierte.

Reconoce que hay días más difíciles ya que ésta es una situación que agota mentalmente por el miedo y hay quienes han tenido que hacer más de un turno, por las brechas de recursos humanos.

Funcionarios contagiados y más trabajo y agotamiento

En esta segunda ola, hay varios funcionarios contagiados y, si hay un caso positivo, el turno se va todo en cuarentena. Más del 60% del piso está con contagio o en cuarentena.

“Estamos luchando todos los días, damos todo de nosotros, renunciamos a la familia y aun así hay gente que no cree que el Covid sea real”, dice explicando que todos los pacientes que llegan a hospitalizarse deben ser considerados como pacientes sospechosos, entonces deben tener todos los elementos de protección personal. Es un cambio total en la forma en que se ha venido atendiendo y provoca mayor demora.

Sobre la brecha de recursos humanos, comenta que hay muchos adultos mayores a los que hay que ayudar prácticamente para todo. “Tenemos dos técnicas y una auxiliar de apoyo para 20 pacientes. Yo trabajo en el tercer piso de cirugía y podría decir que el 60% de los compañeros están con licencia, por la pandemia no están dando licencia y hay estudiantes de las carreras de la salud, pero a pesar de eso se nota la falta de personal”, dijo.