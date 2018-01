Médico veterinario Pablo Mizraji: “La ayuda esporádica a las mascotas no soluciona el problema de fondo que es enseñar a los dueños la verdadera tenencia responsable”

Especialista abordó las denuncias de abandono, ataques e irresponsabilidad en los cuidados que se le debe prodigar a una mascota.

Una de las denuncias más recurrentes de los vecinos de Punta Arenas, tiene que ver con los animales abandonados, específicamente perros, los que comienzan a agruparse en las calles o se establecen en sitios eriazos, perdiendo su condición de domésticos y atacando a animales de su misma especie, aves e incluso a personas.

Para poder encontrar una solución a esta problemática que enfrenta la comuna es que el médico veterinario Pablo Mizraji, con 18 años de experiencia en el cuidado y tratamiento de animales, entregó su visión sobre los principales temas que surgen ante las denuncias de abandono, ataques e irresponsabilidad de los canes.

– ¿Quiénes deberían actuar cuando existen denuncias de vecinos ante el hacinamiento de animales?

– “En este caso es el canil municipal el que debiera acoger a los animales que están en malas condiciones de salud y evaluar qué condiciones de vida les entrega ese lugar. Aunque parezca cruel, es mejor sacar a los animales de un lugar en donde ni siquiera se cubren sus necesidades básicas, que perpetuarlos a vivir en esas condiciones, como ocurre en la mayoría de los casos”.

– ¿Cuáles son las condiciones que justifican el uso de la eutanasia?

– “Con respecto al hecho de apresurar o provocar la muerte de ciertos ejemplares, yo me inclino primero por hacer una evaluación de comportamiento y carácter. Esto porque la eutanasia se utiliza sólo si no hay posibilidad de dar los perros en adopción, debido a que tienen características muy agresivas y podrían dañar a sus dueños, ya que sería un problema mucho mayor dar en adopción a ejemplares peligrosos”.

– ¿Qué debemos entender por tenencia responsable?

– “Para mí esto implica hacerse cargo de todas las necesidades de las mascotas, cualquiera sean éstas. Hablamos de la salud física y mental que tienen, ya que no solamente de alimento viven los animales, ellos necesitan recrearse y jugar así como afecto y cariño (del que es sano para ellos, no humanizado). Estamos muy lejos de cumplir con lo mínimo en algunos sectores de nuestra ciudad, aunque debo reconocer que ha cambiado mucho la mentalidad de la población en este sentido. Me parece que hay mucho trabajo aun por hacer, desde el municipio a los colegios en este ámbito”.

– ¿En qué momento lo que nació como ayuda se transforma en un perjuicio para el animal?

– “La verdadera ayuda siempre va a ser llevarlos a algún centro de atención veterinaria o con un etólogo veterinario o al menos alguien con conocimientos de comportamiento canino y, sobre todo, pesquisar indicios de agresividad y/o violencia, ya sea hacia otros animales o hacia los humanos. Si el especialista determina que los perritos no son peligrosos, éstos pueden ser adoptados sin problema”.

