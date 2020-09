La caída en picada de los hoteles: sin pasajeros y sin reactivación de la temporada de turismo

A diferencia de años anteriores, el presente de los hoteles es difícil y también enfrentan la incertidumbre

del futuro. Sus trabajadores fueron enviados a la ley de Protección del Empleo, mientras que otros

fueron desvinculados en ajustes de planta al término de la temporada turística pasada.

Alejandro Salazar

y Rolando Martínez

Muchos de los grandes hoteles de Punta Arenas permanecen con sus puertas cerradas y en sus interiores el silencio se apoderó de cada uno de los salones. Ya no se respira el ambiente de movimiento de entrada y salida de pasajeros, ni se escucha la música ambiental, ni menos hay interacción de personas en comedores, cafetería y bar.

Unos pocos funcionan a media máquina apostando a mantenerse en movimiento expectantes a cómo evolucione la pandemia y en algún momento los indicadores permitan una mayor apertura de fronteras y algún flujo de pasajeros.

Si la crisis del turismo es grave y se agudizará al no haber temporada como ocurría tradicionalmente, en los hoteles reina la incertidumbre respecto al futuro. Abrir o no son las disyuntivas más latentes y que no aseguran un éxito al de las temporadas tradicionales. Solamente les permitirá mantenerse en funcionamiento y dispuestos para recibir el tímido turismo nacional que podría darse.

Se dice que el esfuerzo es seguir manteniéndose porque hay que cuidar la capacidad instalada y desarrollada con los trabajadores. Sin embargo, las dudas obligan a mirar con distancia el momento porque las condiciones sanitarias de la región la tienen sumida en una cuarentena total que ni siquiera vislumbra una fecha próxima de término.