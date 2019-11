La calle se pronuncia ante anuncio del gobierno de aumentar pensiones en un 50%: “No es justo que suban la jubilación cuando tienes 80 años”

En un histórico acuerdo entre el gobierno y la oposición se zanjó considerar un alza en la pensión básica solidaria y para la pensión máxima con aporte solidario para beneficiarios mayores de 80 años. ¿Qué opinan los magallánicos ante esta medida?.

La Prensa Austral salió a la calle para preguntar a la comunidad su opinión acerca de la medida gubernamental de aumentar al 50% para la pensión básica solidaria (PBS) y la pensión máxima con aporte solidario (PMAS), a partir de enero del año 2020, para beneficiarios mayores de 80 años. Además de esto se incrementaría la PBS y la PMAS en 30% para pensionados de 75 a 79 años, llegando a un aumento acumulado de 50% en enero de 2021.

Jacob Chávez cree que “tienen que aumentar los sueldos y la cotización de la AFP, porque yo he impuesto toda la vida y tengo sólo cuatro millones con 57 años. Imagínese con qué jubilación voy a llegar, no es nada. No me va a alcanzar para nada”. En ese sentido, Jesús Barría acotó que “no es justo que suban la jubilación cuando tienes 80 años, porque vas a estar vivo cinco años más. Debería ser más parejo. Ojalá se den cuenta los políticos que es imposible vivir de esa forma”. Liliana Bárcena complementó lo dicho por Barría: “Creo que es injusto lo que quieren hacer con la gente de la tercera edad, porque son muy pocos años de júbilo, imagínese que el común de los chilenos no llegamos más allá de los 80 años”.

A Sandra Barría le “parece bien, porque estaban muy bajas las pensiones, nos beneficia a todas las personas que vamos a jubilar más adelante. De a poco se empieza, va a servir de todas formas a la población”. Osvaldo Sánchez, por el contrario, cree que “es muy poco. Para las personas que han trabajado toda su vida y pasan de tener un nivel de ingresos al 10% de eso en el peor de los casos es terrible. Para mí, lo justo sería equiparar hasta el sueldo mínimo mensual, así habría sido un poco más razonable. A mí me da miedo llegar a la jubilación, porque mis ingresos van a bajar según mis cálculos, además de arrastrar problemas de salud este aumento es la nada misma”. Finalmente Yovana Segura fue más allá y dijo que este aumento “es una burla para las personas, porque es muy poco. Hay mucha gente que realmente su único sustento son sus pensiones y con esto igual no les va a alcanzar para vivir”.