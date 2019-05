Los cambios curriculares anunciados por el Consejo Nacional de Educación, que deja como optativos a ramos como Historia y Educación Física para los cursos de tercero y cuarto medio, a partir de 2020, no ha dejado a nadie indiferente. Y con un transversal rechazo, manifestado en distintos medios. El argumento de que los contenidos de historia se pasan hasta segundo medio y que en los dos últimos años de enseñanza media los estudiantes tendrán ramos optativos, en tres áreas, ha generado numerosas críticas.

En Punta Arenas, una de las voces más representativas de la enseñanza del ramo de Historia, es el profesor Antonio Kirigin, con más de 30 años de experiencia, tanto a nivel escolar como con su preuniversitario. Y su diagnóstico es certero: “Me parece que esta decisión está fuera de contexto. Ellos (el Consejo Nacional de Educación) estuvieron tres años y no llegaron a nada bueno, porque en la parte de Historia, se pasa hasta segundo medio, pero la capacidad máxima de raciocinio, de crítica de un estudiante está entre tercero y cuarto medio; es ahí cuando empiezan a ver cómo es el mundo, a entender las injusticias, las ideologías, entonces se corta ese proceso en segundo medio”.

Sin embargo, este ramo tendrá su parte optativa, en un área junto a Lenguaje y Literatura, y Filosofía. Es así como Historia, Geografía y Ciencias Sociales agrupará a tres asignaturas: Comprensión histórica del presente, Geografía, territorio y desafíos socioambientales; y Economía y sociedad. Respecto de ello, Antonio Kirigin indica que si bien estas materias son necesarias, “no corresponde, se pueden hacer ambas cosas”.

Kirigin va más allá en su análisis, manifestando que los del Consejo Nacional de Educación “no tienen mucho criterio, van a provocar problemas grandes en los colegios, contractuales, y de todo tipo, habrá menos trabajo para la gente, y eso va a provocar protestas. Pienso que al final tendrán que ceder si la comunidad se organiza, como pasó con el asunto del gas o en otras cosas que han pasado, pero aquí es un clamor nacional y transversal, los de izquierda, centro, derecha están de acuerdo de que es una tontera y algo mal hecho para este país”.

El docente es enfático en afirmar que, “la historia es la que hace que tengamos memoria, y la historia es la que nos hace no cometer los errores de nuestros antepasados; son tantas las enseñanzas que te da la historia y a los chicos les gusta en general. Lo más importante es formar alumnos críticos, que sean capaces de pensar, elegir, de ubicarse en un contexto socio-político y que puedan elegir si les gusta más la izquierda, el centro, la derecha, y eso se ve en el proceso histórico. Ahora, hay gente que le molesta que se enseñen ciertas partes de la historia, pero habría que ver los programas que van a elaborar, lo que sé es que la mayoría de los profesores está en desacuerdo, y la población en general, no entiende”.

Antonio Kirigin estima que quienes integraron este consejo no tienen empatía ni conocimiento para fundamentar sus decisiones. “no son empáticos ni se ponen en la realidad del país y esa gente creo que no trabaja con adolescente. Hay que trabajar con ellos para saber qué necesitan. Y yo llevo 36 años trabajando con chicos. Es una revolución, sobre todo en el respeto a los derechos de todos, todo lo que se ha hecho con respecto al respeto humano de las minorías sexuales, cómo se ha integrado a la gente con problemas de aprendizaje, y tiene otras habilidades. Hay un tremendo desafío para la educación y las reformas tienen que ir por ahí, no quitando la historia, que nos enseña sobre nuestras tradiciones y a entender el mundo; la historia es vital porque nos enseña a entender el mundo”.

Pero no solamente sus críticas apuntan a la decisión respecto de este ramo en particular, porque para Kirigin, también es muy grave la situación de dejar como optativo a Educación Física, porque “la cantidad de chicos obesos es terrible, entonces si la sacan como obligatoria, en cada curso de 20, 10, 8 ó 5 van a hacer educación física, porque en general los chicos son flojos para eso”.

Sobre este último ramo, Kirigin no fue el único que expresó su rechazo. El Consejo Académico Nacional de Educación Física de Chile, Canef, entidad colegiada que reúne a representantes de la totalidad de las universidades que imparten la carrera de Pedagogía en Educación Física, a través de un comunicado, “rechaza categóricamente la propuesta de actualización curricular de los planes de estudio aprobada, donde se excluye del plan común y se considera a la asignatura de Educación Física y Salud en una condición de electividad. Esta medida contradice el espíritu de la legislación en los artículos 2º y 5º declarados en la Ley General de Educación, lo que a su vez, incide profundamente en la implementación de las políticas nacionales de educación, actividad física, deporte y salud”.