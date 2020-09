La carta de un obrero del turismo: “Sólo le pido a nuestras autoridades ser más eficientes, rápidas y empáticas a la hora de tomar decisiones”

A comienzos de septiembre dimos a conocer que la crisis económica gatillada por la pandemia golpeó con fuerza a Turismo Comapa, luego de la desvinculación de una veintena de funcionarios, muchos de ellos de dilatada trayectoria. Uno de ellos, Mario Bravo Martínez, envió una carta a este diario, la que a continuación reproducimos:

Señor Director:

“La verdad sea dicha, me costó mucho escribir esta carta, pero lo he hecho porque de alguna manera es como hacer memoria a nuestra región y sus habitantes, lo que hemos aportado en algún momento con nuestra labor, los trabajadores del turismo en todas la áreas.

Quien les escribe viene estando presente en turismo en la región desde el año 1982, de los tiempos del teletipo, del fax, el papel de calco y ahora finalmente de la computación y el Internet, mi desarrollo lo inicié en una compañía aérea, para seguir en agencia de viajes, un tour operador, en un hotel y también en un momento en la pedagogía por supuesto en la carrera de Técnico en Turismo.

No saben Uds. lo agradecido que puedo estar y seguros mis colegas también, al haber tenido la gran suerte de escoger este sector de la economía para hacer de ello nuestra labor diaria, en donde uno puede conocer a mucha gente, tener la fortuna de alegrar a las personas con nuestro trabajo, también hay momentos que ayudamos en traslados para momentos tristes, pero lo hicimos con el mayor profesionalismo y con nuestra calidad humana.

Tuve la oportunidad de ver reflejada la felicidad de nuestros pasajeros en unas lágrimas de emoción, esto nos alegró, porque sabíamos que estábamos haciendo bien nuestro trabajo y deberíamos continuar por la misma senda por ellos y nuestra región.

Hemos recibido bendiciones de parte de nuestros clientes como una manera de agradecer nuestro trabajo, hoy en lo particular la he recibido de parte de unas personas de Haití y digo tuve la suerte de poder ayudarlos, no saben Uds. lo feliz que somos cuando recibimos esas palabras, no tienen valor monetario alguno que sea capaz de equiparar.

Pero aparece de un momento a otro esta pandemia del Covid-19, y nos arrebata la vida de gente querida, y nos arrebata nuestras fuentes laborales y nuestro diario vivir, sólo le pido a nuestras autoridades ser más eficientes, rápidas y empáticas a la hora de tomar decisiones relacionadas con el turismo, les hago memoria que, en nuestro mejor momento, fuimos un número positivo para sus estadísticas, ya sea por nuestra producción o bien ser un factor de empleo.

Espero sinceramente, que pronto volvamos a encontrarnos con nuestros clientes y poder seguir dando lo mejor de lo nuestro en beneficio de ellos”.