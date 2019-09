La Casa de la Cultura y los cimientos del Festival en la Patagonia

Una de las primeras conquistas para el mundo artístico, fue la adquisición del Palacio Montes

Por Jaime Bustamante Bórquez

En junio de 1967, asumía Nelda Panicucci Bianchi, como flamante alcaldesa de Punta Arenas. La destacada profesora y dirigente socialista, encabezaba la corporación edilicia con el compromiso de mejorar los estándares generales de la ciudad y en particular continuar con los proyectos que se habían esbozado durante la administración anterior, que lideró Carlos González Yaksic, dando especial énfasis al desarrollo cultural de la ciudad.

Por lo mismo, no fue de extrañar que una de las primeras conquistas para el mundo artístico, fue la adquisición del Palacio Montes, destinado a albergar las diferentes manifestaciones del espíritu. En estricto rigor, la Casa de la Cultura funcionaba como un ente particular, con la cooperación decidida del municipio. La compra de la propiedad, para destinarla a reunir en ella a todas las agrupaciones que realizaban actividades culturales, trajo consigo problemas que hasta ese minuto no se habían previsto. Uno de ellos fue, que el nuevo gobierno municipal, al entregar la propiedad para el uso de los diferentes talleres, deseaba hacerse cargo de la administración, que hasta ese entonces funcionaba con un consejo elegido entre los propios artistas. Hay que señalar, que este grupo de entusiastas, había trabajado arduamente para conseguir los recursos para la compra de un edificio. En esta tarea fueron determinantes la participación del diputado Alfredo Lorca y el senador Salvador Allende, quienes consiguieron modificar la ley. De esta forma se pudo obtener los recursos necesarios.

Las condiciones del municipio

Esta nueva política municipal, generó gran molestia entre los cultores de las diferentes manifestaciones artísticas, que finalizó con la renuncia de los directivos, los que durante más de dos años habían levantado un interesante proyecto artístico y que ahora con las nuevas condiciones se sentían desplazado por el nuevo orden.

Como si fuera poco, la asociación de trabajadores del municipio comenzó a exigir que el espacio adquirido, debería usarse para las oficinas de atención municipal, ya que en las condiciones en que trabajaban, eran por decir lo menos, muy poco apropiadas. Y comenzó la típica discusión respecto a quien se quedaba con la propiedad. En una sesión destinada a generar acuerdo, respecto al uso de la edificación y reglamento de la nueva institución, los regidores Baeriswyl, Mardones y Cvitanic votaron a favor de entregar la casa a los artistas y en contra lo hicieron los regidores Godoy, Ovando y la alcaldesa Panicucci, quienes exigían que el espacio debía ser dirigido por un profesional capacitado, dependiente del municipio. El regidor Carlos González, por sentirse directamente comprometido con la iniciativa, se declaró inhabilitado para votar. Los renunciados dirigentes de la Casa de la Cultura, aparecían con una declaración pública, en la edición de La Prensa Austral, del 21 de junio, como una forma de mostrar su disgusto con la medida.

El inserto público, rezaba: “Hace dos años iniciamos una labor que hoy llega a su término con lo que respecta a nosotros. Continuaremos bregando por la cultura. Nuestro interés no es de ahora. La ciudadanía tiene un bien raíz que albergará las inquietudes y cobijará en su seno a las futuras generaciones que bien se merecen un adecuado y justo alero protector. Con gran pesar dejamos la institución que forjamos con tanto esmero y sacrificio, y a la luz de los hechos expuestos, que son el fiel reflejo de la verdad, es que entregamos estos antecedentes a la opinión pública para que juzgue”.

Segunda votación

Así las cosas, se debió llegar a una segunda votación en que finalmente se aprobó el uso de la casa para el desarrollo de las actividades artísticas, condicionando que la dirección de la entidad, estaría en manos de la corporación edilicia.

La Prensa Austral del 8 de agosto, informaba: “En la tarde de ayer se reunió el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Punta Arenas, presidido por el señor Aniceto Ovando Giner, con asistencia de los regidores Luis Godoy y Carlos González, para ultimar la confección del reglamento de la Casa de la Cultura, que deberá ser sometido a la consideración de la Municipalidad, que resolverá en definitiva en una de sus próximas sesiones”. Las cosas parecían tomar su cauce normal y la alcaldesa Panicucci se refería al futuro de La Casa de la Cultura: “El propósito de la municipalidad es ser amplia en este aspecto, dando cabida a todo el mundo con inquietudes artísticas. Lo interesante sería designar un director, para que coordine las actividades de las diferentes instituciones, que pueden traducirse en exposiciones, conciertos, conferencias, recitales, etc. Es posible que el próximo año, aprobado el nuevo presupuesto, se contemple la creación del cargo de director de la Casa de la Cultura, que sería servido por una persona altamente capacitada y dedicada de lleno a esta labor”.

Nuevo directorio de los artistas

Con las aguas más quietas, los artistas se reunieron y decidieron elegir nuevos representantes. Así, en una reunión realizada el 8 de agosto se elegía una nueva directiva que era encabezada por Leandro Lanfranco; vicepresidente Guillermo Vidal; secretaria María Teresa Núñez de Garrido; prosecretario René Formantel; tesorera Lidia Bosnic; protesorera Emilia Bosnic; y relaciones públicas Luis González Walton. Lentamente los diferentes referentes del mundo cultural tomaban el camino del trabajo mancomunado. Pero algunas entidades habían tomado otros rumbos. En la edición del 10 de agosto de La Prensa Austral, se lee: “Algunas entidades locales interesadas en tener un local propio en el Palacio Montes, se han desistido, entre ellos la Sociedad Arqueológica y el Centro de Estudios Patagónicos, que se instalarán juntos en el Museo de la Patagonia. El Centro de Escritores no se ha resuelto aún, debido a la existencia de un grupo similar en el mismo local. Se espera que el nuevo reglamento permita superar todas las dificultades y mediante la unión de esfuerzos y voluntades formar una Casa de la Cultura, que cumpla ampliamente la finalidad que inspiro a los ediles al adquirir el Palacio Montes”.

Un interesante anuncio

Y la alcaldesa tenía una sorpresa que compartía con los medios de comunicación: “La señorita Panicucci se reunió en la tarde de ayer -decía La Prensa Austral, del 10 de agosto- con un grupo de personas, entre ellas periodistas locales para tratar acerca del Encuentro Folclórico de la Patagonia, que se realizará en septiembre, organizado por la Municipalidad, en colaboración con una emisora local”. La nota agregaba que sería algo similar al Festival de la Canción de Viña del Mar, con miras a ampliarse en los próximos años.

Entre las características del evento se establecía que sería un encuentro destinado a aficionados de la provincia y residentes chilenos en la Patagonia Argentina. Se anunciaba que pronto se abrirían las inscripciones para la preselección que se realizaría en el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes y contemplaba categorías de solistas, dúos, conjuntos, conjuntos musicales y compositores. Se fijaba para septiembre, en el Teatro Municipal, la gran final de la fiesta de la música chilena en la Patagonia que sería el broche de oro de las celebraciones patrias.

Concluía la nota, señalando que la corporación edilicia ya había autorizado a la alcaldesa, para la organización del evento y se habían destinado los fondos necesarios. Un festival comenzaba a fraguarse.

