“La ciencia antártica es un argumento de soberanía y es una alternativa de desarrollo para Chile”

Diego Fernández Alderete

Hace algunas semanas, La Prensa Austral anticipó que el investigador del Instituto Nacional Antártico (Inach), Marcelo Leppe Cartes, se convertiría en el nuevo director del organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por estos días, el paleontólogo está aprendiendo sus nuevas funciones y asimilando las responsabilidades que tendrá de aquí en adelante a cargo de la institución dedicada a administrar y coordinar las actividades del Estado en el continente blanco.

En conversación con nuestro medio, Leppe señaló que a él lo tomó por sorpresa esta designación, además se refirió a los acontecimientos que marcarán el 2018 en materia Antártica y le bajó el perfil a Greenpeace, que hace una semana zarpó hacia al continente blanco para buscar pruebas para crear un santuario marino.

– ¿Le tomó por sorpresa esta designación? ¿Cómo fue el proceso?

– “Ha sido una sorpresa para mí, yo me tomo siempre -antes de la campaña Antártica y de la campaña Patagónica- entre Navidad y hasta después de Año Nuevo, unos días. Pero este año, cerca del 2 de enero recibí la primera noticia y el día 4 se oficializó. Tuve que acortar un poco más las vacaciones y es una sorpresa. Porque yo seguí todo el proceso de alta dirección pública y en primer lugar quiero mencionar lo que me motivó a postular: En términos científicos me ha ido bastante bien, he tenido algunos proyectos importantes. Nos acabamos de ganar un anillo con investigadores de la Universidad de Chile y del Museo de Historia Natural y en ciencia concursable me ha ido bien.

“Fue una noticia inesperada, en términos que yo la verdad de las cosas no hice muchos compromisos políticos respecto a esto. Siempre lo entendí como un concurso técnico y me parece que soy la primera persona que se convierte en director que viene desde el seno del Inach; que después de haber llegado acá hace 13 años por un concurso, termino como director de la institución. También soy una de las personas más jóvenes de los ex directores de Inach. De todas maneras, me ha tocado representar a la ciencia chilena y a las políticas que se aplican en Antártica durante los últimos años y de alguna manera eso me obliga a conocer el sistema”.

– ¿Qué cree Ud. que puede aportar a esta institución dedicada a la investigación científica en la Antártica?

– “Yo tengo claro que los puntales en que se apoya el éxito de la ciencia que Chile hace en la Antártica son súper claros. El primero la concursabilidad. En eso creo que hemos transitado en una época donde Inach tenía proyectos institucionales que no concursaban en ninguna parte. Es decir, científicos del Inach en conjunto con científicos de universidades, iban sin concurso y sin sorteo a la Antártica, sin negar el valor pionero en el continente blanco. Hoy día estamos en una lógica donde el 100% de los proyectos son concursados y tienen que ganar uno. Hoy, estamos en una época donde los recursos son escasos y ganarse un proyecto para ir a la Antártica es de privilegio. El año pasado llegamos hasta 90 proyectos y este año vamos por 96. La logística que tenemos para establecer una mejor coordinación entre todos los operadores antárticos para apoyar el proyecto nacional antártico. Eso implica, que todos los operadores tanto civiles como militares, unan sus esfuerzos porque la ciencia antártica es un argumento de soberanía; es relevante que se tenga en mente y es una alternativa de desarrollo para Chile. Eso sin duda será parte de mi tarea, tratar de explicarle a los chilenos de que invertir en ciencia antártica no es invertir en algo romántico para descubrir el origen del paisaje que estamos mirando. Igualmente, muchas cosas dentro del turismo regional van a tener que cambiar, estamos viendo lo que pasa con el glaciar Grey y cómo la gente percibe a nivel mundial, la fragmentación de esos glaciares y son temas que hay que tener en la agenda regional y nacional”.

Desafíos 2018

– Ya entramos al 2018, ¿cuáles serán los principales proyectos que se ejecutarán en la Antártica?

– “Apoyaremos todos los proyectos que implican los concursos regulares de Inach, los convenios que tenemos establecidos con Conicyt y también los convenios que tenemos a nivel internacional para tener la convocatoria que permitan que chilenos y extranjeros se articulen en torno a una pregunta central. Hoy en la Antártica hay varios proyectos emblemáticos, quisiera destacar por el proyecto Ideal, que es un proyecto que fue financiado el año pasado y que este entra en su segundo año de ejecución. Es bastante grande pero tiene preguntas de alcance mundial, o sea cómo varía la biota marina antártica en torno a estos escenarios cambiantes del futuro inmediato y a escala un poco mayor. También están los proyectos de la Universidad de Santiago, que los últimos tiempos ha estado bastante mediático; sabemos que tenemos un grupo de investigadores chilenos que está abordando distintas problemáticas por el cambio climático. Sin embargo, hay grupos bastante consolidados y los últimos años han estado trabajando en Antártica y estudian plantas antárticas de distintos enfoques”.

– ¿Cómo será su relación con el Ejército? Porque hace poco se fue la expedición a la base Bernardo O’Higgins.

– “Ya ha sido súper buena. Hemos intensificado nuestra participación en los seminarios que organiza la Quinta División. Hemos llevado los temas científicos desde Santiago hasta el nivel regional. Poca gente sabe que el Inach es uno de los dos servicios que tiene su sede nacional en regiones y es un ejemplo muy activo de descentralización.

“Nosotros tenemos que transmitir la labor que hacemos al resto de la comunidad y en Magallanes hemos ganado importantes espacios; el Inach está constantemente en la agenda de los diarios y en la televisión. La visión que tiene Chile para la Antártica en el futuro está siendo transmitida de diferentes maneras y se usará como base para el siguiente nivel, que es atacar el siguiente nivel que es la educación, que esté en los temarios que tiene que ver el Sistema de Tratado Antártico, de por qué se protege la Antártica, cuáles son las singularidades, etc.”.

– Sobre ese punto que menciona, ¿cree que debiese haber una política pública relacionada con la Antártica en términos de educación tanto a nivel regional como nacional?

– “Hace años nos dimos cuenta que era necesario transformar las conciencias de los más tempranos niveles educativos, por eso hicimos un convenio con Junji que ha sido muy exitoso. Hemos capacitado a educadoras de la región, primero como piloto y en paralelo empezamos a generar textos que pudieran incorporarse en el sistema educativo. Este año seguiremos en esa línea con la enciclopedia antártica, que estará lista a fines de este mes. El primer tiraje no será tan grande, pero esperamos tentar a varios actores del ministerio para que podamos difundirlo a través de todas las regiones de Chile. Quisiéramos empezar a difundir masivamente en Magallanes, porque cuando hablamos de Antártica, estamos hablando de una provincia de la región; a pesar que esté lejos es parte de nosotros. Es por esto, que la enciclopedia será bastante útil, que es muy visual con muchos datos contingentes y de fácil asimilación”.

– ¿Cómo se cambia esa percepción de que la Antártica pertenece a Magallanes?

– “La percepción de Antártica ha ido transitando por distintos estadios. Hay cosas muy interesantes, hace poco conversaba con un productor que me dijo que hace años nadie hablaba de Antártica, hoy en día hay dos bandos: el primero es de ciencia antártica y segundo cuál es la importancia de entenderla como sensor. Esto lo puedo ejemplificar, por ejemplo hace un tiempo asesoramos al ministro de Relaciones Exteriores respecto a un discurso que tenía que dar por el cambio climático y hubo una frase que tuvo mucho sentido. Había pasado poco tiempo de la detección en la base Esperanza, donde se había medido una temperatura superior a 15º y es altísima para la Antártica. El tema interesante que al medir esta temperatura es lo que ocurre 5 días después en la costa de Chile; en la zona norte se registraron precipitaciones intensas en 2015, el famoso aluvión de Chañaral. Aquí se recibieron precipitaciones en un día, lo que no ocurrió en 16 años de corrido. Entonces la pregunta es si un evento centenial ocurrido en la Antártica estuvo conectado a lo ocurrido y aquí es donde podemos decir que hoy no lo sabemos y necesitamos saberlo. Porque si habríamos logrado anticipar lo ocurrido en la costa de Chile, habríamos salvado nueve vidas y así nuestro programa de investigación científica toma sentido”.

Greenpeace

– Hace algunos días, zarpó desde Punta Arenas un barco de Greenpeace que busca crear un santuario marino en el continente blanco

– “Estas ONG tienen la libertad de hacer lo que quieran, pero en justicia tengo que decir que es una iniciativa que está hace tiempo y Chile ha sido uno de los principales impulsores. De hecho, el Inach está conformando un cuadro especial de científicos que están dedicados al estudio del área marina protegida y las posibilidades que tiene en el futuro cercano. Hay que entender que el sistema de tratado antártico, funciona como una gran asamblea donde los representantes tienen voz y voto. Son un grupo escogido, que son los que han llevado la investigación científica y tienen bases en la Antártica. Sin embargo, son muchos países que también tienen actividad económicas asociadas a las aguas que están en la Antártica.

“Por lo tanto, hay que tener todos los argumentos científicos que lo justifiquen y a eso estamos abocados, pero también hay que entender que hay una dimensión política y esa dimensión es algo que entendemos que tiene que funcionar desde las directrices de la Cancillería, pero el país está alineado con la formación de áreas marinas protegidas en la Antártica. El continente antártico está protegido por el tratado, pero hay áreas que son especialmente sensibles, ya sea porque nutren ciclos importantes o porque la reproducción de otros organismos que pueden mantener todo el ecosistema antártico.

“Ahora, que vaya a ser o no un logro de Greenpeace no lo sé y lo pondría en su justa dimensión. El sistema de tratado antártico ha funcionado bastante bien durante los años y no hay actividad minera en la Antártica”.

– Hemos sabido que hay un sumario en proceso en contra de Inach. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué se hizo para llegar a esto?

– “Lo que pasa es que hay una solicitud de investigar si es compatible o no la función pública como investigador y no como director. Eso lo tengo que clarificar. Esto, con que yo reciba estímulos por algún programa, por ejemplo si me gano un proyecto Fondecyt que si es razonable de obtener un estímulo y esa es la consulta que hicieron a la Contraloría y que entiendo que esa es la investigación que se está haciendo. Hasta donde yo entiendo, las universidades públicas también tenían la misma calidad contractual que tenía yo y lo pueden realizar sin ningún problema.

“Ahora, el sumario es contra Inach. La decisión de que nosotros participemos en este tipo de proyectos y no tengo más antecedentes. Sé que solicitó información a la Contraloría, nos comunicaron que probablemente había que hacerse una investigación, pero más allá de eso nada más”.