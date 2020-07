La ciudad amaneció con -9,2 grados y se congelaron cañerías y medidores de agua

Hasta las 18 horas de ayer Aguas Magallanes informó de 556 requerimientos.

Una cantidad indeterminada de casas amaneció ayer sin agua, producto del congelamiento de cañerías y medidores que generó el fuerte descenso de la temperatura en Punta Arenas.

Esta situación activó las cuadrillas de emergencia del municipio, que desde temprano salieron a esparcir sal a las calles. Preferentemente las vías por donde circula la locomoción colectiva.

Lo mismo sucedió con el personal de Vialidad, que para el Plan Invierno 2020 cuentan con 1.600 toneladas de sal para Magallanes; y en la misma madrugada activaron sus dos puestos de terreno, en los kilómetros 103 de la Ruta 9 Norte y el 141 de la Ruta CH-255.

A media mañana el cielo de la capital de Magallanes fue cubierto por la niebla, fenómeno que se mantuvo por un rato y reapareció con mayor intensidad en la tarde, a partir de las 18 horas.

La meteoróloga de turno del Centro Meteorológico Austral, Denisse Vera, informó a La Prensa Austral que en el aeropuerto la temperatura mínima fue de -10,5º C, a las 4,47 horas; y la máxima llegó a -1,9º C, a las 16,54 horas.

En la ciudad, el Instituto de la Patagonia de la Umag marcó -9,2º C; la Sección Aeropolicial de Carabineros -6,7º C y la Escuela Alberto Hurtado -8,6º C.

Hasta las seis de la tarde de ayer, Aguas Magallanes informó de 556 requerimientos, en su mayoría por problemas generados al interior de los domicilios y falta de protección en los medidores.

Miguel Gatica Campos, jefe zonal de clientes de la sanitaria explicó que para evitar este tipo de emergencias es necesario proteger las instalaciones con algún material aislante. “Existen varios productos en el mercado -de bajo costo- que ayudarían muchísimo a evitar que estos dispositivos se congelen o incluso se revienten

Proteger el medidor con un nicho, con material aislante como plumavit en su interior y tapa, no dejar mangueras conectadas a la llave de jardín y cubrir cañerías exteriores, son algunos de los consejos ampliamente difundidos”.

En caso de congelamiento la recomendación es a aplicar paños humedecidos con agua caliente y realizar este proceso de manera paulatina. Nunca tratar de descongelar aplicando agua hirviendo directamente.

Con estas medidas es posible evitar emergencias mayores y así también la exposición de trabajadores en terreno.

La empresa recordó la importancia de preferir canales de atención no presenciales, como el chat disponible en la web aguasmagallanes.cl, APP y teléfono de atención de clientes 612280028

No todos los requerimientos obedecen a domicilios que quedaron sin agua, porque también se dan pérdidas del vital elemento, sin que ello implique un corte del suministro.

Los teléfonos en Aguas Magallanes no han parado de sonar. De hecho, al mediodía contaban 400 emergencias entre el martes y miércoles, por lo que hubo que programar reparaciones. En General del Canto 0862, desde las 7 de la mañana, estaban sin agua, producto del congelamiento del medidor. Hasta la mascota de la casa sufrió, porque al perrito se le congeló el plato y resultaba triste verlo tratar de tomar agua convertida en hielo. En tanto, en Carlos González 3248, al sur de Punta Arenas, nuevamente un medidor se encontraba congelado, por lo que hubo que cambiarlo. Y así durante toda la jornada.