La compleja situación laboral de quienes tienen un diagnóstico de salud poco frecuente

Jessica Cancino Andrade, quien fue diagnosticada con el síndrome de Sjögren, valoró el apoyo que ha tenido de su empleador.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que cada 29 de febrero busca dar una luz a quienes muchas veces son invisibles, Jessica Cancino Andrade, quien fue diagnosticada con el síndrome de Sjögren, abordó la falta de apoyos y los problemas de inserción laboral y la necesidad de contar con respaldos integrales.

Uno de los primeros problemas que enfrentan es la lucha para ser diagnosticados con enfermedades tan extrañas que hasta en la Urgencia son desconocidas y donde no siempre están los especialistas necesarios.

“El primer reto es llegar a la salud pública y que te escuchen. Generalmente, un diagnóstico de una patología poco frecuente tarda años. Vas al servicio de Urgencia varias veces, con dolor en distintas partes, pero no hay un médico que piense que tal vez puede ser una enfermedad rara y junte todos los síntomas. Esa comprensión no existe por parte del sistema de salud, la atención es a la rápida, cuesta llegar a un especialista. Cuando me diagnosticaron no había especialista en Magallanes y, por eso, tuve que dejar mi trabajo y partir a otra ciudad con un hijo pequeño”, explicó.

El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmunitaria. De acuerdo a lo que explica Jessica, el sistema inmunitario se encarga de combatir las enfermedades al eliminar los virus y las bacterias que pueden ser dañinas para el cuerpo, pero, en su caso, éste se equivoca y ataca las partes sanas de su propio cuerpo. De esta manera, el organismo combate a las glándulas que producen las lágrimas y la saliva y evita que funcionen de manera adecuada. A medida que la enfermedad avanza puede ir atacando cualquier parte del organismo.

Comentó que es una enfermedad invisible y que quien la padece siente un dolor insoportable- “Pero, no estás sangrando, ni desmayada, nada que se vea. Entonces, muchas veces es una enfermedad incomprendida”, acota.

“Cuando una persona me ve no sabe el dolor que llevo por dentro o los síntomas con los que tengo que luchar diariamente, los medicamentos que debo tener o los cuidados que tomo. Entonces, muchas veces es incomprensible y eso impacta la vida familiar y también es un desafío en el campo laboral, donde muchas veces te enfrentas al miedo de decir que tienes una enfermedad porque el empleador tal vez no lo entienda”, explicó.

Carnes Natales

Hay muchas barreras que se presentan cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad poco frecuente y está la necesidad de seguir trabajando, por eso es que para Jessica poder trabajar en Carnes Natales fue tan especial. Fue contratada hace tres años como cajera part time. “Esta es una oportunidad que me devolvió la vida, porque estuve años en la casa y tú necesitas valerte por ti misma y no estar dependiendo de otros, ni en lo económico y tampoco en lo emocional. Trabajar en Carnes Natales es la posibilidad de demostrarme a mi misma que puedo seguir luchando y hacer lo que me gusta… Puedo hacer el trabajo como cualquier otra persona, pero es la oportunidad que te da la empresa y el empleador”, dijo.

Valoró el apoyo que ha encontrado en dicha empresa, la que la ha apoyado en su tratamiento y en la comprensión de su diagnóstico.

Un catastro realizado por la Federación Chilena de Enfermedades Raras da cuenta que el 87,4% de las personas que las padecen sienten que esta condición limita su actividad laboral y un 68,9% explica que la economía familiar se ha visto sobrepasada por las deudas de la enfermedad y un 23,8% ha tenido problemas judiciales por las deudas. Asimismo, un 49,7% ha pedido créditos de consumo para financiar tratamientos médicos.

Día Mundial

El Día Mundial de las Enfermedades Raras es un día festivo celebrado el último día del mes de febrero para crear conciencia sobre estas patologías y mejorar el acceso al tratamiento. Fue establecido en el año 2008, escogiéndose un 29 de febrero ya que es “un día raro”. El motivo de su creación atiende al insuficiente tratamiento que existe de muchas enfermedades extrañas, así como a la carencia de redes sociales de apoyo a los individuos diagnosticados y sus familias.

La Agrupación Derecho a la Vida nace por la justa necesidad de reunir a personas con patologías que por ser de muy baja incidencia no cuentan con una ley que ampare o favorezca su condición de salud en Chile.

“Como agrupación nos ha costado volver a ponernos de pie y es que sufrimos una gran pérdida, de nuestra amiga Melissa (Vera Torres). Ha sido difícil volver a retomar el trabajo sabiendo que una de nosotras no fue escuchada y no tuvo la oportunidad de recibir un derecho básico como el de la salud. Con ella, levantamos la bandera de lucha muchas veces, fue una gran pérdida, de una amiga, hermana y madre. Se vinieron abajo todas las veces, que nos dijeron que íbamos a tener una oportunidad, que nos iban a escuchar, porque una de nosotras dijo que estaba sufriendo y no la escucharon, ella no pudo con la invisibilización y partió luchando por todos nosotros y esa es la pena que llevamos, pero, cada vez que nos juntamos, ella está presente y ahí con nosotros”, comentó.