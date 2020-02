La coordinadora del Movimiento No+AFP, Andrea Vega: “Con todo lo que ha pasado, el gobierno sigue sin escuchar las demandas de la calle y se sigue beneficiando a unos pocos”

Insistiendo en la necesidad de contar con un sistema de reparto, la vocera del Movimiento No+AFP, Andrea Vega, se refirió a las propuestas planteadas por parte del gobierno acusando que se mantiene el actual sistema que no entrega pensiones dignas a los trabajadores. “El Estado gasta más en mantener un sistema que no funciona con tal de no tocar a las AFP”, cuestionó la dirigente.

Andrea Vega valoró el trabajo realizado en los movimientos sociales acusando que todos los cambios que se han planteado por parte del gobierno en materia de pensiones se producen gracias a las miles de personas que se han movilizado a lo largo de chile. “Hoy nadie puede negar que las pensiones no alcanzan para que una persona pueda vivir dignamente”, afirmó la vocera.

En cuanto a la reforma que está promoviendo el Ejecutivo, la dirigente social afirmó que están en contra y acusó que el proyecto trae “letra chica” y no toca a las AFP.

“Hay que decirlo claramente: la manera de mejorar las pensiones es incorporando un sistema de reparto, que se está haciendo y que hace unos meses era impensado… La propuesta es que del 6% que se va a aumentar, sólo el 3% tiene la opción de ir a un sistema de reparto, que es insuficiente. Nosotros proponemos que íntegramente este aumento se destine al sistema de reparto; del 10% que nosotros cotizamos como trabajadores, un 2% también se podría destinar al sistema de reparto. Por lo tanto, la mitad de lo cotizado, un 8% que siga como está y el otro 8% que se destine al reparto, esto significaría un aumento más significativo, es decir, los hombres aumentarían un 20% sus pensiones y las mujeres un 32%, así se aumentarían en 140 mil pesos, a diferencia de los 50 mil pesos que implica la propuesta del gobierno”, dijo.

Recordó que, como movimiento No Más AFP, poseen una propuesta desde el año 2016, que tiene un formato de proyecto de ley y que fue entregado al parlamento. Allí plantean el fin de las AFP.

“Tampoco somos intransigentes y nos damos cuenta que con este gobierno no lo vamos a lograr y los adultos mayores necesitan cambios ahora. Tenemos que buscar respuestas inmediatas y, por eso, es que nosotros tenemos una propuesta de transición, es decir, podemos ceder para incorporar un sistema de reparto a la capitalización individual existente, pero el gobierno no quiere transar”, dijo, agregando que “hay formas de mejorar el sistema, pero no existe la voluntad política de hacer un cambio estructural, que mejore las pensiones de manera significativa”.