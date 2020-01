La Corte le dio el golpe de gracia a la demanda laboral del ex director ejecutivo de la Fiscalía Regional

Funcionario fue desvinculado el 31 de octubre de 2018 luego de 16 años ostentando dicho cargo.

La sala de la Corte de Apelaciones legitimó plenamente el fallo redactado por la titular del Juzgado del Trabajo de Punta Arenas, Claudia Ortiz, razón por la que rechazó la demanda del desvinculado director ejecutivo del Ministerio Público en Magallanes, Alfredo Fonseca, de anular el juicio y la sentencia que le resultó desfavorable para sus pretensiones. En enero de 2019 demandó al fiscal regional Eugenio Campos, por un presunto maltrato laboral, en 318 millones de pesos que exigía a título de indemnización de perjuicios.

Con ocasión de su despido, Fonseca entabló una demanda por vulneración de garantías fundamentales y cobro de prestaciones laborales.

En opinión de Fonseca y de su abogado, la sentencia que rechazó su demanda, había incurrido en causal de nulidad, lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

En lo principal, el recurrente impugnó el hecho de que la jueza sentenciadora de primer grado cometiera un yerro al sostener que el día 31 de octubre de 2018, el fiscal regional en uso de sus facultades de que está investido por el artículo 81 de la Ley N°19.640, solicitó la renuncia al director ejecutivo regional, frente a lo cual éste tenía dos opciones, a saber, presentar la renuncia dentro del plazo de 48 horas, caso en el cual se hubiere emitido el acto administrativo que la aceptare o no renunciar, caso en el cual igualmente cesaría en su cargo por la declaración de vacancia, y que fue lo que en definitiva ocurrió (…)”.

En la sentencia de segunda instancia, pronunciada con fecha 16 de enero de 2020, los ministros de la Corte establecieron que los hechos estimados como vulneratorios respecto de los derechos fundamentales invocado por Alfredo Fonseca, “no configuran la causal de nulidad alegada y apuntan, más bien, a que no comparte la convicción a que ha arribado el sentenciador, atento al análisis y valoración de las probanzas, realizado, lo que escapa a la finalidad del recurso de nulidad, que es un medio de impugnación de derecho estricto, y no está dirigido a revisar los hechos establecidos, que son materia soberana del Tribunal, pues no se trata de un recurso de apelación, y en este estadio procesal sólo corresponde emitir pronunciamiento si concurre o no la o las causales invocadas, para anular la sentencia recurrida, y en su caso, dictar la respectiva, sentencia de reemplazo, o desestimarlo, si corresponde”.

Frente a este razonamiento, se concluyó que “la sentencia no ha incurrido en el motivo de nulidad alegado, motivo por el cual, el recurso entablado por el demandante deberá ser desestimado”.

Cabe consignar que el Consejo de Defensa del Estado al contestar la demanda, estableció que los funcionarios de la exclusiva confianza del fiscal regional no tienen derecho a indemnización alguna en caso de terminación de su contrato de trabajo, porque el único supuesto de indemnización previsto en la ley y aplicable a los funcionarios de este organismo, sólo procede cuando el contrato se haya terminado por necesidades de la institución, causal de término que no rige para los funcionarios de exclusiva confianza, cuya condición tenía Fonseca.