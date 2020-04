La creatividad que asoma en los escolares en tiempos de cuarentena

Utilizando elementos que encuentran en sus casas Algunos construyen cohete o usan legos, otros continúan sus investigaciones científicas y procuran dejar de lado el celular y la tele para leer y seguir aprendiendo

Buscando el lado positivo que tiene toda esta situación de emergencia sanitaria por el Covid-19, la posibilidad de permanecer más tiempo en casa y poder compartir más con los hijos, ha permitido que surjan talentos o intereses para poder contrarrestar el tedio del encierro. Pero hay quienes mantienen su espíritu inquieto y ávido de nuevos conocimientos y del que ya han dado prueba en distintas situaciones.

Son aquellos estudiantes que asisten habitualmente a los talleres que organiza Par Explora Magallanes, perteneciente al Ministerio de la Ciencia y ejecutado por la Universidad de Magallanes. Este año será difícil que estos talleres puedan realizarse como estaban previstos, pero para los estudiantes, esta cuarentena no ha impedido que sigan desarrollando sus capacidades.

Benjamín Tecay es uno de ellos. Estudiante de séptimo básico en el Instituto Don Bosco, en su casa se ha dedicado a construir edificios y fortalezas con sus legos. “Juego en play, invento cosas como para batallas, guerras, con soldados. Algunas veces hago aviones, barcos, me gusta construir”, contó con entusiasmo. Benjamín comenzó a ir a los talleres de Explora desde hace unos cinco años, donde siente especial gusto por las salidas a terreno y aquellos en que está involucrada la tecnología.

En su casa, ocupa el tiempo a estudiar, pero no mucho tiempo, porque reconoce que tiene facilidad para retener los contenidos, especialmente la Historia universal, de ahí su gusto por las guerras y construcciones de ese estilo, tanto así que le gustaría ser militar o manejar aviones de la Fach. Al mismo tiempo, reconoce que la materia que más le cuesta es Ciencias.

Durante esta cuarentena, Benjamín Tecay no ha tenido momentos de aburrimiento, porque siempre encuentra algo que hacer.

También inquieta y “busquilla” es Maite Alcayaga Catelicán, estudiante de quinto básico en la Escuela Contardi. En los talleres de Explora ha participado de “Explorando bosques submarinos”, “Bajo la ola”, “Antártica al límite” y “Pajareando por Magallanes”.

“La ciencia me interesa desde pequeña. En este tiempo de cuarentena miro cosas en el microscopio, investigar animales, planetas y plantas. He hecho experimentos en casa, como una palanca que funciona con un molino, usando legos. Experimentos no he hecho mucho, pero he construido una cárcel para el señor coronavirus”, contó.

Su mamá recuerda que esta semana la vio que estaba haciendo algo en la cocina que iba grabando. La explicación de Maite fue que “observaba como subía el efecto de la levadura. Grababa con el celular y en cámara rápida se iba a ver cómo subía”.

La estudiante indicó que las áreas de la ciencia que más le gusta tienen que ver con las células y la tecnología. Con esto en mente, en su casa, para no aburrirse, ha dedicado el tiempo a leer, construir una carpa, pintar la puerta de su pieza, hacer retos y desafíos de SparkTalent, como reacción en cadena. También, como su papá trabaja con impresora 3D, lo ha ayudado a la producción de escudos faciales.

A su vez, Maximiliano Mayorga Meza, de quinto básico en la Escuela Villa Las Nieves, ha ocupado su tiempo en casa para construir su propio cohete al espacio. “Mi papá y mis abuelos me ayudaron, lo hice usando cartón, también hice un estanque para peces. Estoy emocionado por estar en casa”, comenta con gracia desde la ventanilla de su nave, desde donde apenas sale.

Investigación que no cesa

Pero no solamente los más chicos sacan provecho de este confinamiento obligatorio. El año pasado, las estudiantes del Liceo María Auxiliadora Camila Bahamonde y Fabiana Vivar con su proyecto “Fuchsia Magellanica, la planta olvidada” ganaron el Congreso Regional Escolar de Ciencias, que les daba el derecho de participar en el Congreso Nacional de Ciencias, que estaba previsto para marzo. Pero en lugar de lamentar el hecho de no haber podido vivir esa experiencia, las estudiantes continúan investigando.

Fabiana Vivar cursa cuarto medio y su compañera se prepara este año para comenzar la educación superior el próximo. Por eso, organizan su tiempo para seguir profundizando y mejorando su investigación.

“Con mi compañera Fabiana estamos puliendo los detalles de la investigación bibliográfica, fijándonos que no queden huecos dentro de lo que es más que nada la parte teórica de la investigación. También lo que vendría siendo nuestra proyección experimental, que si bien se nos atrasó un poco por el tema de la cuarentena, no es pretexto para dejar de investigar. Estamos trabajando con lo que haremos a futuro y lo que aplicaremos apenas podamos comenzar a trabajar en laboratorio, tenemos planeado realizar otro bioensayo mucho más específico que el anterior y ya pensando a futuro y a mayor escala terminar quizá trabajando con tejido cancerígeno”, detalló.

“Todo eso lleva un previo trabajo bibliográfico, lectura de papers, esquematizar información, sacar nuestras conclusiones, ver los procedimientos experimentales para estar preparadas, entre otras muchas cosas y eso es básicamente en lo que hemos estado trabajando durante este último mes” añadió Bahamonde.

De todas maneras, pese a que aún no hay fecha para el Congreso Nacional de Ciencias, ellas lo asumen con la misma responsabilidad. “Igual hemos estado preparando más nuestro material actual, haciendo bitácoras escritas sobre la investigación, organizando minuciosamente el tema de los resultados del bioensayo. En ese sentido no nos queda más que prepararnos bibliográficamente para lo que se nos viene seguramente en unos meses más; preparar y tener bien claro los procedimientos que se harán en laboratorio para avanzar más rápido que lo usual y recuperar el tiempo perdido”.

Camila Bahamonde explica que como “las bases de la investigación ya están más que sembradas hablando bibliográficamente, siempre utilizamos Google académico y Scielo que son nuestras plataformas confiables. Y si tenemos alguna duda que no logramos resolver por medio de libros o papers, sabemos que podemos contar con nuestras asesoras que estuvieron apoyándonos desde un principio. La profesora Amaria Gallardo y que fue nuestra asesora científica en todo lo experimental y la profesora Michelle González junto con la profesora Hilda Carrera que nos apoyaron durante todo el recorrido también”.

Un aspecto importante en este trabajo a distancia es que “más que compañeras somos amigas y eso facilita todo mucho más, siempre intentamos trabajar en las tardes o noches, aunque siempre se nos ha dado mucho el trabajar de noche. También investigar por nuestra cuenta cuando tenemos tiempo libre y si encontramos algo útil, nos lo enviamos al correo y ya está”.

Finalmente, Camila Bahamonde destacó que “para ambas la ciencia ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas. Eso es lo más lindo y rico de esto porque lo hacemos por gusto. Este proyecto nació de nosotras y luego fuimos cogiendo el apoyo de los demás, pero nació por gusto, no por obligación ni porque otra persona nos lo dijo, sino por el solo hecho de querer dedicarnos a esto, dedicarle tiempo a la ciencia para nosotras siempre ha sido algo maravilloso, que te entrega cosas de por vida y por lo mismo se facilita mucho el trabajo, porque es algo que fluye”, concluyó.

