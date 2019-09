Gloria Chodil: “La DC necesita tener una vocería importante y la presidenta regional debiera dar explicaciones de por qué no ha sido más potente su vocería”

– Toda una vida ligada a la Democracia Cristiana, tiene más de 32 años de militancia formal. Postulando a la dirección regional del partido, aspira a continuar el trabajo de la oposición para lograr lo que, según establece, la mayoría de la gente quiere.

Hace más de 32 años que milita en el Partido Demócrata Cristiano (DC). Pero desde antes ya trabajaba en sus filas. De hecho, vivió más de una vez los costos de participar en política a principios de los 80’. De padres activos DC, Gloria Chodil Ivanovic (52) recién a los 21 años pudo formalizar su militancia.

Comenta que su trabajo partidario siempre ha tenido una mirada social, ejemplo heredado de sus padres. En 1969 se trasladó la familia hacia isla Navarino, al asentamiento Eduardo Frei Montalva donde permanecieron hasta septiembre de 1973, momento en que tras el golpe de Estado lo apresaron con intenciones de llevarlo a isla Dawson, lo que el gobierno militar no logró debido a las intensas gestiones realizadas por su madre. Como trabajador en una empresa constructora, siempre participó en los comités paritarios y toda instancia que le permitiera trabajar por los demás.

– ¿Por eso dice que su militancia tiene un sentido social?

– “Claro. Mi papá fue muy activo dentro del partido. Fue delegado del Centro de Trabajadores, lugar desde donde siempre trabajó por ayudar a sus camaradas, sobre todo los que se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad. Por eso también estudié Técnico en Asistencia Social. Siempre me gustó el servicio social. Hasta el día de hoy cuando se acercan con un problema trabajamos por darle una solución cuando se puede. Y para hacer un buen trabajo político, se tiene que tener esa mirada social. Yo creo que por eso me identifico con la Democracia Cristiana. Es un partido donde yo podía realizar un trabajo con enfoque en los demás”.

– ¿Cree que la DC ha estado un poco “bajo perfil” a nivel local, a diferencia del nivel nacional, donde siempre está haciendo noticia?

– “Sí. Lo que pasa es que en el partido tenemos una estructura. Mi calidad de presidenta comunal me limita a realizar ciertas declaraciones. En lo que se refiere a lo regional e incluso a lo nacional es Eugenia (Mancilla) quien debe pronunciarse. Independiente de eso, este año he tratado de sacar declaraciones cuando he tenido que dejar clara la postura del partido en relación a hechos específicos como los desafortunados dichos del gobernador Villegas o su actuación con los vecinos del sector Andino, así como los rayados en el monumento de Hernando de Magallanes. Entonces uno hace las declaraciones que puede, pero hay otras en las que no puede pronunciarse. Yo creo que efectivamente nosotros necesitamos tener una vocería importante hoy día. Yo creo que igual se ha limitado esa vocería, pero yo no puedo hablar por la presidenta regional, es ella la que debiera dar explicaciones de por qué no ha sido más potente su vocería. En mi caso, yo siempre he tenido una postura firme y consecuente con lo que creo que la militancia quiere. No tengo tapujos para decir si algo me gusta o no me gusta porque soy consecuente, libre de mis actos y no tengo que dejar contento a nadie. No tengo problema en representar el pensamiento de las bases del partido independiente que yo pueda tener una postura diferente a la de ellos. Esto pasa por entender que uno está mandatada por la militancia. Y si bien uno tiene opinión, las bases son las que deciden y eso es lo que hemos perdido en el camino, por lo mismo la militancia está descontenta, no participa e incluso muchos no se reficharon”.

– ¿Y cuál fue su postura frente al problema que suscitó la aprobación nacional de los nuevos estatutos de la DC, que finalmente provocaron el aplazamiento de las elecciones territoriales?

– “Yo fui una de las personas que cuestionó el proceso. Se estaba llevando un procedimiento de manera de hacerlo más fácil, pero el hacerlo más fácil no era tan simple, porque la nueva ley electoral lo impide. Hoy hay que pasar por ciertos procedimientos y eso era lo que se estaba dejando de lado. Y lo que quería la militancia era participación. Se hizo el plebiscito y acá se rechazó el estatuto, porque había varios puntos en los que no estábamos de acuerdo, como que los lugares donde haya menos de 30 militantes no puedan tener directiva o que desaparezca la pre militancia”.

– ¿Cuál cree usted que es el rol de la DC en la oposición hoy?

– “Lo hemos indicado desde hace mucho tiempo: somos un partido de centro izquierda y de oposición. Vamos a seguir siendo oposición y hoy día más que nunca tenemos que buscar las instancias para poder trabajar junto con el conglomerado que se constituya en la oposición. Y estamos haciendo el trabajo, ya realizamos dos cónclaves en Punta Arenas donde todos los partidos hemos trabajado juntos. Tenemos distintas opiniones pero a la larga hemos sacado una opinión que representa lo que queremos todos y que sabemos que es lo que quiere la comunidad en general. Yo siento que hoy día hay que hacer un trabajo más unitario. Y está claro que podemos llevar buenos candidatos tanto a la elección municipal como a la de gobernador regional. Debe existir siempre una primaria, vale recordar que nosotros fuimos el partido que instó la realización de primarias en la región con militantes e independientes, donde pudieron participar las personas desde cualquier lugar de la región desde donde podían votar. Logramos con eso incluso hacer elecciones con otros partidos para elegir nuestros candidatos, entonces pienso que las mejores instancias de trabajo se realizan en las regiones más que allá en el nivel central. Y la única manera de poder participar en las decisiones nacionales es que el partido lleve una vocería a Santiago. Pero una voz que indique que la militancia de base está de acuerdo con uno, porque yo no puedo llegar a Santiago con mi discurso, tengo que llegar con la opinión del partido, de la militancia. Hoy no pasa eso. Hay vocerías de regiones pero muchas veces son posturas personales las que se llevan a la mesa nacional. Y eso, es lo que más hace daño al partido.