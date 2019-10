La decisión de una madre de donar los órganos de su hija le salvó la vida

– En Magallanes, no hay donantes desde el 2017. En lo que va del año una persona fue trasplantada y otras tres se encuentran en evaluación.

“Quienes hemos sido trasplantados todos los días le agradecemos a Dios la posibilidad de seguir viviendo”, expresó Bellanides Aravena Veloso, de 60 años, quien fue trasplantada de pulmón hace siete años, gracias a la decisión generosa de una madre, quien donó los órganos de su hija, salvando su vida.

Bellanides fue trasplantada del pulmón izquierdo, luego que su salud se deterioró por una fibrosis pulmonar idiopática. “A mí me costó saber qué era lo que tenía, porque yo no iba al médico por el pulmón, sino que consultaba porque me cansaba. Me diagnosticaron anemia y me dieron medicamentos, pero seguía con el cansancio. Se me ocurrió que podría ser un problema al corazón y fui al cardiólogo, que me encontró bien y sólo me dijo que tenía sobrepeso y así hasta que finalmente un médico me detectó los problemas pulmonares, pero como no había especialista tuve que ir a Santiago y allí me trataron en el Instituto Nacional del Tórax”, comentó Bellanides.

Como muchos pacientes, ella debió dejar su casa y su familia en Punta Arenas, para ir a vivir a Santiago, donde fue recibida por sus hermanas y luego estuvo dos años en la Región Metropolitana.

“Mi situación era cada vez más grave, yo no podía caminar y tenía que estar en silla de ruedas, no me podía vestir, ni conversar por celular… Era ver que eras dependiente en cosas que había hecho toda la vida, como caminar o bañarte. Después la crisis fue tan grande que ya no podía estar en la casa con el apoyo de oxigeno y me hospitalizaron, ahí comenzó la búsqueda de un pulmón. Era urgente o me trasplantaban o moría y, al cuarto intento, lograron trasplantarme”, comentó.

“Soy cristiana y me sirvió mucho la fe en Dios… pero estuve como cuatro años en la lista, pero siempre se prioriza al paciente que está más grave y, cuando estuve muy grave, encabecé las lista”, explicó. Por eso, Bellanides realizó un llamado a la comunidad a ser donante y a conversarlo en familia.

El mismo llamado realizó la coordinadora regional de la Fundación Cambiemos La Historia, Marcela Jara Sierpe, quien agradeció a quienes han sido donantes. “Como persona trasplantada, estoy feliz y agradecida de estos héroes anónimos que permiten que personas como yo puedan tener una mejor calidad de vida”, dijo Marcela, quien fue trasplantada de riñón hace seis años, el 9 de enero del 2013.

El director del Hospital Clínico de Magallanes, Ricardo Contreras Faúndez, insistió que éste es un tema que debe ser discutido en familia, ya que en los momentos cruciales son ellos los que van a resolver si existe la oportunidad de donar los órganos para que otra persona pueda seguir viviendo.

El presidente nacional de la Fundación Cambiemos La Historia, Alvaro Becerra, señaló: “Hoy queremos agradecer a quienes a través del mayor acto humanitario y altruista han logrado salvar y mejorar la calidad de vida de muchas personas. Desear a todos quienes son portadores de este inmenso regalo de bondad, una larga y buena vida. Para quienes aun esperan esta segunda oportunidad, un mensaje de esperanza y apoyo. Desde nuestra Fundación seguiremos trabajando incansablemente para lograr generar que más personas se involucren positivamente con la donación de órganos”.

En Chile, el Día Naconal de Donación de Organos se conmemora el 25 de septiembre.