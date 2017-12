La desaparición del rastreador Fournier: otra gran tragedia en la historia de la Armada argentina

La embarcación naufragó con 77 personas a bordo en septiembre de 1949, cuando navegaba por los canales de Tierra del Fuego

Por Mario Isidro Moreno

Al cumplirse ya un mes de la desaparición del submarino Ara San Juan, en aguas del Atlántico, el hecho nos recuerda otra gran tragedia de la Armada argentina: La desaparición del rastreador Fournier, ocurrida en el año 1949, con 77 personas a bordo.

Los medios informativos de la época, dedicaron muchas páginas a este trágico acontecimiento.

Algunos comentarios periodísticos trasandinos decían: “La Nación entera vivió ayer apenas anunciado oficialmente el hundimiento del rastreador Fournier la congoja provocada por la tremenda tragedia, la más grande sufrida por la Marina de Guerra Argentina”. Con esas palabras, el diario Clarín de Buenos Aires contaba el 23 de septiembre de 1949 la noticia que por esos días conmocionaba a toda la nación hermana. El buque cumplía misiones de patrulla, vigilancia y control de caza y pesca marítima y navegaba por los canales de Tierra del Fuego cuando desapareció con 77 personas a bordo.

La prensa escrita siguió esta historia publicando continuos titulares: “Naufragó al sur de Punta Arenas. Se busca a los sobrevivientes. Chile da su ayuda”. “Lleva a bordo 75 marinos y dos civiles”. “Hayan cinco víctimas”. “Habría chocado con una roca, hundiéndose en seguida”. “Sigue la búsqueda; se vieron extensas manchas de aceite”. “Fueron rescatados siete cadáveres. No dan con el casco”.

Uno de los diarios que más cubrió la noticia fue el diario El Clarín, y el historiador Fernando del Corro, recreó la historia de este terrible drama de los mares del sur.

“En 1949 el comandante del Fournier era el capitán de corbeta Carlos Negri, quién tenía como misiones tareas de salvatajes, colaboración con la Base Naval de Ushuaia y recorridos por los canales de Tierra del Fuego. Y fue allí, en esas aguas australes, donde se lo vio por última vez.

El Fournier partió desde Río Gallegos el 21 de septiembre a las 7,40 horas para atravesar el estrecho de Magallanes y volver a Ushuaia. A las 16.30 horas, desde la nave se comunicó a la base por telégrafo su ubicación, pero para la noche la situación climática se había vuelto muy complicada y el 22 no hubo más contacto, por lo que el 23 varias embarcaciones salieron a buscarlos.

Recién el 4 de octubre pudo verificarse el hundimiento en las cercanías de la isla Dawson, supuestamente por embestir una formación pétrea. Los restos de la nave nunca fueron recuperados.

De hecho, sólo nueve de los 77 cuerpos pudieron ser rescatados y el Fournier aún yace en el fondo del estrecho de Magallanes junto a 68 de sus hombres”.

La historia continúa:

“El 16 de septiembre la nave zarpó de Ushuaia rumbo a Río Gallegos, tomando los canales fueguinos y arribando a ese puerto el 17. A bordo se encontraban el suegro y cuñado del comandante, el Dr. RaúlWernicke (renombrado profesor de la Universidad de Agronomía) y su hijo, quienes regresarían a Ushuaia a bordo del Fournier. Después de permanecer en Puerto Gallegos durante tres días y aprovisionarse de víveres, el rastreador inició lo que fue su última singladura”.

“La nave zarpó de Puerto Gallegos el 21 de septiembre de 1949 en un viaje de rutina hacia Ushuaia, su base temporal de operaciones mientras permaneciera de ‘buque de estación’. Para travesía su comandante optó por tomar la ruta de los canales fueguinos”.

“El Fournier era esperado en Ushuaia después del día 22 y, al no tenerse noticias del mismo, fue destacado un avión de la gobernación hacia la zona donde podía haber navegado el rastreador. La exploración no se realizó con buques ya que no se contaba con las cartas actualizadas. Al transcurrir dos días sin noticias ni contactos con el navío, el comandante de la Zona Naval Marítima ordenó a la Fuerza Aeronaval de la Zona Naval Marítima que destacara una unidad para cooperar con la búsqueda aérea ya que el avión de la gobernación no obtuvo resultados. A partir de ese momento se ordenó la formación de una patrulla de exploración formada por remolcadores, fragatas y aeronaves para ubicar al rastreador o, en el peor de los casos, hallar los restos de un naufragio”.

“El objetivo de la misión fue buscar al rastreador Fournier, explorando con buques sobre una derrota en los canales fueguinos y, con aviones navales bahías, senos, pasos y caletas del archipiélago sobre una derrota normal y probable”.

Algunos problemas

A pesar de las tramitaciones realizadas por la Cancillería argentina con su par chilena para permitir el vuelo de aviones navales sobre los canales fueguinos, dos unidades argentinas fueron obligadas por aviones chilenos a aterrizar en Punta Arenas. Superado este inconveniente diplomático los aviones navales esperaron la mejoría de las condiciones meteorológicas para seguir su búsqueda.

Una vez arribadas a la zona del probable accidente del Fournier las naves de superficie y los aviones de la Armada Argentina comenzaron la búsqueda, pero las condiciones meteorológicas imperantes no permitieron abarcar una zona más extensa. En base a las suposiciones, fueron destacados buques a los canales fueguinos; la boca oriental del estrecho de Magallanes y cercanías del cabo de Hornos.

El día 3 de octubre la estación de comunicaciones transmitió que un avión argentino había avistado restos de un naufragio en Punta Cono, ante esta novedad fueron destacados los buques Bahía Blanca y al Sanavirón hacia ese punto. Ese día, durante la tarde, se encontró en esa área dos lanchas rotas del Fournier, un cuerpo no identificado y un salvavidas. A partir de este hallazgo se comenzaron a enviar naves hacia la zona probable de naufragio. De los relojes encontrados en dos cuerpos se observó que estaban detenidos a las 4,20 y 4,25 horas, presumiéndose que el accidente se produjo minutos antes.

A los cadáveres hallados por un poblador chileno frente a la caleta Zig-Zag, se la sumaron dos cuerpos hallados por las naves argentinas a orillas del canal San Gabriel. La base de la Fuerza Aérea Chilena en Bahía Catalina informó al Lautaro que en la película tomada por un vuelo de exploración aparecía en forma difusa algo que parecía ser una balsa con varios cuerpos en su interior. Una patrulla enviada por el buque chileno halló a 20 metros de la playa un bote con cinco cuerpos sentados en la borda, con los pies hacia adentro, abrazados y acurrucados unos contra otros. Los cadáveres estaban vestidos con capote y ropa de abrigo, pero a pesar de ello su piel estaba ennegrecida por el intenso frío. Los cuerpos fueron trasladados al Lautaro, donde se los acomodó en la toldilla (popa), y fueron cubiertos por una bandera chilena; desde allí el patrullero tomó rumbo a Punta Arenas.

Las autoridades de Punta Arenas habían dispuesto los honores al primer cadáver identificado y más tarde fueron rendidos al resto de los cuerpos hallados. Los mismos fueron trasladados a la morgue para ser embalsamados con formalina y más tarde se los envió a la iglesia matriz.

Personal de la Armada chilena y del buque argentino Sanavirón montaron guardia en la capilla ardiente y en la mañana del día 6 de octubre se realizó un solemne funeral con la asistencia de las autoridades navales, militares y civiles de Punta Arenas.

Posteriormente, los cuerpos fueron llevados a la capital argentina. El día de la llegada de los restos una gran multitud se dio cita en el puerto de Buenos Aires, a decir de los diarios hubo “una gran adhesión del pueblo, representado en el puerto por millares de personas”. Las autoridades nacionales, encabezadas por el Presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón, se hicieron presentes en el recibimiento de los cuerpos en dársena norte; al término de los actos programados el cortejo se dirigió al predio de la Escuela de Mecánica de la Armada y durante su trayecto una gran multitud se dio cita en las calles para brindar el póstumo homenaje a los marinos”.

El nombre del buque correspondía a un héroe nacional.

Una breve crónica argentina, da a conocer de donde proviene el nombre del buque siniestrado:

Cesar Fournier, un marino olvidado

“En nuestra guerra de corso con el Imperio del Brasil (1826-1828) una personalidad se destaca con vigoroso relieve, la de César Fournier, seguramente el más eficaz de nuestros corsarios. No se conocen sus antecedentes anteriores a la guerra, pero a falta de biografía hablan sus hazañas de sólo dos años y la audacia de su genio”.

“Nació en Livorno, puerto de mar de la Toscana, perteneciendo su padre a la nobleza de Francia y exiliado en esa ciudad por razones políticas. Cuando tenía 36 años, Fournier adquirió una nave a la que llamó “La Cesar”, y se hizo a la vela con destino a Buenos Aires donde llegó a fines de 1824”.

“En enero de 1826, el gobernador de Buenos Aires, Gregorio de Las Heras, a cargo de las Relaciones Exteriores de la Provincias Unidas, autorizó el corso contra los buques y propiedades del emperador del Brasil y sus súbditos. Las naves con patente de corso eran fletadas por particulares y así César Fournier, comisionado por el comerciante Vicente Casares, participó intensamente en la acción corsaria contra Brasil con la barca Congreso, de larga actuación en la Escuadra de Brown, ahora con patente corsaria. En 1827 navega las costas brasileñas durante casi tres meses atacando al comercio en las aguas próximas a Salvador y Río de Janeiro, capturando alrededor de 24 presas, realizando desembarcos y hasta planeando la captura del emperador Pedro I”.

“El gobierno nacional ascendió a Fournier al grado de teniente coronel y en enero de 1828 lo comisionó a Estados Unidos para adquirir naves. Ya en navegación de regreso a nuestro país, los tres buques que formaban una nueva escuadra, enfrentan un terrible temporal que hunde dos de ellos, pereciendo en estas circunstancias este notable marino”.

“El olvido y la ingratitud sobre la memoria de los marinos de entonces, también se ensañó con Fournier, al punto que el nombre de este recio hombre de mar es desconocido para los argentinos”.