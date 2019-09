La desconocida historia de la goleta Ancud en Puerto Americano

Nos la cuenta Carlos Burnes Torres, descendiente de los primos Yates, los ingleses que ayudaron a la nave en su viaje a Magallanes

Por Mario Isidro Moreno

Carlos Burnes Torres, nace el 26 de abril de 1956 en la localidad argentina de Río Mayo ubicada frente a la ciudad de Coyhaique. Sus padres fueron Cecilia Torres y Julio Burnes, este último administraba allí una estancia, además de intervenir laborando en unas salinas que existían en el sector.

Por razones económicas, en el año 1964 sus padres regresan a Chile, procediendo a inscribir a su hijo en el Registro Civil de Coyhaique, como nacido en esa localidad nacional. Carlos, no conoció Coyhaique hasta el año 2007 ya que al volver de la Argentina sus progenitores se fueron a Chiloé, de donde era su madre.

“A los 17 años me vine a Punta Arenas para cumplir con mi servicio militar y tuve la oportunidad de conocer la tierra que, de alguna manera, mis ascendientes colaboraron a la toma de posesión.

“La historia de mis antepasados se inicia con John Yates Garden (Juan Yates Garden) y su primo Henry Barmes Yates (Enrique Burnes Yates), ambos nacidos en Inglaterra (Cardiff). el primero en 1804 y el segundo en 1807.

“Descendientes de una familia de marinos se enrolan en un barco del Reino Inglés -John- como un connotado marino y Henry como “barrilero” (encargado del almacenamiento de agua, alimentos, licores y responsable de su conservación durante la navegación), ambos primos llegan siendo muy jóvenes a Chile a través del estrecho de Magallanes. Debido a que su nave se incendia en los canales optan por quedarse a vivir en la zona de las Huaitecas integrándose a la vida de los chonos y hüilliches.

“Allí, aprendieron el oficio de la pesca y la caza de lobos, a procesar la carne, los mariscos, el pescado el aceite y la curtiembre de las pieles, mediante el empleo del humo, y aumentan notoriamente sus cualidades de navegantes.

“Posteriormente incursionaron más al norte, llegando a Chiloé, donde se radican, precisamente en la isla de Quehue, cambiando sus oficios por la crianza de ovejas y el cultivo de la tierra (papas, trigo, avena y manzanas)”.

La intervención de la “Recta Provincia”

En la isla de Quehue, vivieron una vida de mucha tranquilidad y de muchos progresos económicos; hasta que un día fueron notificados por una agrupación de “Delegados” que decían pertenecer a la organización de apoyo a los gobiernos denominada “Recta Provincia”, que debían concurrir a un lugar cercano a la localidad de Quemchi para firmar un documento en que se les obligaba a pagar un impuesto por la tenencia de sus bienes. Ninguno de los hermanos le dio mayor importancia a este hecho, ya que a su entender estaba fuera de toda legalidad y, finalmente, lo dieron por olvidado. Pasado un tiempo sus cosechas se empezaron a secar, pese a que es una zona lluviosa, los manzanos ya no florecían y sus animales empezaron a morir de flacos, a pesar de tener un buen y abundante forraje.

Los vecinos le recomendaron que debían pagar el dinero que le pedían o de lo contrario iban a quedar en la más absoluta pobreza porque la “Recta Provincia” estaba integrada por personas que practicaban la hechicería. Juan y Enrique no creyeron en estos “brujos” y menos estaban dispuestos a pagar el “Impuesto” y concurrieron a las autoridades de Castro para denunciar el hecho, las que sólo tomaron conocimiento de ello, por cuanto los denunciantes no llevaban nombres ni lugares de origen de quienes integraban esa organización; el único antecedente que aportaron fue: “Que no eran habitantes de la isla de Quehue”. Al momento de retirarse un policía le dijo: “Tenga cuidado con esa gente”; palabras que Yates y Burnes tomaron muy en serio sumados a que sin causa aparente los animales comenzaron a enflaquecer y las siembras a secarse y con muy poca producción los que se hizo crítico y optaron por abandonar temporalmente la isla de Quehue y volver a las Huaitecas. (Posteriormente comprobaron que el motivo de la delgadez de los animales fue producto de envenenamiento al igual que las siembras y árboles frutales).

Forman una sociedad comercial

Ante esta situación, deciden abandonar la isla de Quehue y forman una sociedad comercial dedicada a la caza de lobos de dos pelos aprovechando su piel, aceite y carne y también a la caza de nutrias y la tala de árboles (ciprés).

Establecieron como lugar de residencia y de acopio el denominado Puerto Americano, ubicado en el sector de las islas Huaitecas, y allí vendían sus productos a los barcos que pasaban desde o hacia el estrecho de Magallanes. Sus principales compradores eran el capitán Benjamín Ash, que comandaba el velero norteamericano Enterprise y el capitán Perkins de la goleta Inglesa Betzy, conocidos comerciantes de contrabandos y asiduos navegantes de la zona.

Los “Primos Yates” tenían un acabado conocimiento de los vientos, mareas, corrientes de las aguas, canales, islas e islotes y en virtud de ello el gobierno les otorgó el título de “Prácticos del sur de Chile” ó también llamados “Prácticos de Costa” es decir, su función era guiar el rumbo de las embarcaciones, actuando como una especie de brújulas humanas, por lo que eran muy requeridos por los capitanes de las naves que entonces navegaban en grandes cantidades por el estrecho de Magallanes, considerando que aún ni siquiera se vislumbraba la construcción del canal de Panamá y todo el flujo se hacía por esta región donde eran conocidos como “Los Primos Yates” o los “Loberos Yates” por todos quienes se atrevían a navegar por los peligrosos vericuetos de las Huaitecas, transformándose así sus conocimientos en una inmensa contribución para la navegación, labor por la cual, además, recibían buena paga.

Su encuentro con la goleta Ancud

Diversas publicaciones se refieren a este importante acontecimiento histórico:

“En 1843, llega a Puerto Americano una maltratada y debilucha nave; era la goleta Ancud al mando del capitán John Williams Wilson (Juan Guillermos) que se dirigía a Magallanes para tomar posesión de esos territorios en nombre de Chile; la frágil nave había recibido un duro castigo y a duras penas llegó a Puerto Americano (Que se ubica al norte y cerca de Puerto Aguirre). Fue llevada allí a propósito, ya que el capitán Williams tenía una gran amistad con ambos primos por ser marineros igual a él, pero tenía más cercanía con Juan Yates, ya que la esposa de este, doña Juana Williams, era pariente de John Williams.

Durante su permanencia en Puerto Americano “Los primos Yates” brindaron todo el apoyo que necesitaba Williams y su tripulación; alojamiento, agua, leña seca, carne seca de lobos, etc. y, lo más importante, le facilitaron una chalupa que fue reparada lo que les permitió regresar a Chiloé para traer materiales para reparar a la Ancud.

Williams le ofreció comprar el bote, pero Yates no quiso aceptar la oferta ya que era el único medio que tenían para movilizarse con la gente que trabajaba y optaron por prestarle la pequeña embarcación. Para la reparación, aprovechando las pocas horas de calma después de intensa e incesante lluvia y vientos, se internaron en los tupidos bosques para sacar algunos árboles para hacer las cuadernas y usaron algunas tablas de las casas para reforzar la chalupa. De no haber llegado a ese lugar, hubiera sido imposible regresar en busca de ayuda y más aún fabricar una embarcación nueva, considerando que para ello se necesita la madera apropiada y el tiempo suficiente para secarla sumados al tiempo para la construcción y la ayuda de un carpintero de rivera.

Durante la permanencia de Williams en Puerto Americano se produjo un impase entre Williams y John Yates ya que, al llegar Williams, se encontraba la nave Enterprisse y otras embarcaciones haciendo comercio mediante trueques de cueros, carne de popi salada, pescados y mariscos, lo que estaba prohibido por el gobierno de Chile por ser considerado contrabando por el no pago de impuestos, motivo por el cual Williams conminó al capitán de las naves para que abandonaran la rada, e incluso los soldados de la Ancud tuvieron que abordar el Enterprisse para obligar que su capitán evacuara la zona. Pasados los malos momentos Yates -a pesar de ser los beneficiados con el comercio- entendió que Williams sólo cumplía con su deber como también sabía que esto era momentáneo, sin embargo igual debieron pagar las consecuencias ya que Juan Guillermos, al regreso a la ciudad de Ancud, dio cuenta del hecho y los “Primos Yates” recibieron la sanción que consistía en que durante los viajes que realizó más adelante tanto la goleta Ancud como la Voladora, debieron proveerles de carne de lobos y mariscos secos y sólo recibieron paga por el agua, albergue, algunas reparaciones y los servicios prestados como “prácticos”, lo que no fue obstáculos para que siguieran vendiendo sus productos a los asiduos navegantes compradores.

Reparada la goleta Ancud

Una vez reparada la goleta Ancud a petición de Williams, Juan Yates junto a su primo, guiaron la navegación hasta la isla Las Cabras, ya fuera de la zona de peligro. Allí sin más aspavientos desataron las amarras de su chalupa despidiéndose de la agradecida tripulación y junto a los 4 huilliches volvieron a Quitralco para continuar con la tala de cipreses, sin saber la importancia que significaría para Chile tal expedición y de la que ellos, sin buscarlo, habían sido parte de aquel histórico viaje.

Yates Garden y Burnes Yates jugaron un papel muy importante en la travesía de la goleta Ancud hacia el estrecho de Magallanes, ya que si bien es cierto que se contrató como práctico al también lobero Carlos Müller, este no era tan conocedor de toda la zona de las Guaitecas, como si lo eran los primos Yates Burnes que llevaban navegándola desde hacía mucho tiempo y la recorrían día a día y no sólo por mar sino que también incursionaron sus viajes hacia la montaña.

La historia en cierta medida ha sido injusta, al no concederles el mérito que tuvieron estos hombres loberos de las Guaitecas con respecto al éxito de la travesía de la goleta Ancud, ya que de no haber sido por su ayuda posiblemente a la expedición le habría sido mucho más difícil cumplir con su cometido, e incluso podría haber fracasado en su primer intento. Obviamente que sus nombres no están registrados en documentos oficiales porque no fueron contratados como parte de la expedición y su aporte fue circunstancial, gratis, desinteresado y anónimo.

Sólo algunos historiadores han dedicado algunas letras sobre ellos, como Armando Braun Menéndez en su libro “Fuerte Bulnes”, página 125; en el “Diario de la Goleta Ancud” de Nicolás Anrique. editado en 1901. Páginas 20 y 2, donde Williams escribe: “Por fin el 4 de julio, terminados los contratiempos que habían obligado a la Ancud a permanecer en el puerto Americano, se alistó todo para dar a la vela. Ese mismo día se ofreció don Juan Yates para acompañar a la goleta en calidad de práctico hasta la isla Las Cabras, que es la más austral del archipiélago de los Chonos (La Inchemó de las cartas modernas), exigía que lo mandaran en la chalupa al lugar donde se hallaba su goleta cargando maderas, cuya oferta acepté con mucho gusto porque un hombre práctico en estos lugares vale más que toda teoría, máxime cuando no hay isla ni canal de todo este archipiélago reconocido ni plano alguno por el cual sea dado dirigirse. Sin embargo el temporal del oeste que sopló durante todo el día nos detuvo en el puerto”.

En 1834 John Yates navegó como guía durante la excusión hidrográfica al mando de Robert Fitz Roy, junto al naturalista Charles Darwin en las naves Adventure y Beagle. En 1857 acompañó a Francisco Hudson en la Janequeo en expediciones al Istmo de Ofqui en búsqueda de un paso vía canales hacia el golfo de Penas, tarea que resulto fructífera. Entre 1870 y 1873, Enrique Simpson realizó el levantamiento hidrológico y de navegación del sur, Yates participó como práctico en la conducción de la corbeta Chacabuco desde la 2da. Expedición hasta el final del trabajo, guiando las embarcaciones por los lugares sobre los cuales se levantaron cartas de navegación -Archipiélago los Chonos, río Aysén, península de Taitao, río Huemules, canal Peluche y en todas las aguas, bajos y rocas. John Yates también colaboró al teniente de la Marina Agustín Garrao, en viajes de reconocimientos a la región de Palena, al sur de Chiloé.

Como reconocimiento, el gobierno bautizó con el nombre de Volcán Yates al estrato volcán inactivo de aprox. 2.187 metros ubicado al sur del estuario de Reloncaví y a 10 kilómetros al norte del volcán Hornopirén también existe el puerto Juan Yates en la ensenada cerca de la isla Huepan.

Carlos Burnes, descendiente de Enrique Burnes Yates, estuvo 38 años en el Ejército de Chile; dos años en la Escuela de Paracaidistas, prestó servicios en el Regimiento Carampangue, de Iquique, en la Escuela de Caballería Blindada, de Quillota, en la Compañía de la Guardia Presidencial y, finalmente, en el Regimiento Pudeto, de Punta Arenas.

Es casado con Elena Mondaca, con la cual tienen dos hijos, Carlos y Carla.