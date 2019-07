La desconocida labor de las trabajadoras sociales en el Hospital Lautaro Navarro

Advierten sobre las complicaciones que podría traer el cambio del administrador en el Eleam Magallanes.

Si bien es una labor que muchas veces pasa inadvertida y hasta cierto punto es desconocida, lo cierto es que las asistentes sociales del Hospital Clínico Lautaro Navarro, durante el año pasado, lograron gestionar apoyos por un monto de $17 millones, ello a pesar de que no cuentan con un presupuesto propio. Es el trabajo de cuatro trabajadoras sociales, quienes han actuado de forma discreta y reservada, pero cuya acción ha permitido entregar un apoyo a diversas áreas biopsicosociales del centro asistencial.

La trabajadora social y jefa de Participación Ciudadana del principal centro asistencial de salud de Magallanes, Lorena Andrade Gómez, explicó que no cuentan con un presupuesto asignado. “Nosotros trabajamos muy fuertemente en la gestión de redes. Intervenimos de una manera muy especial al paciente y a su familia, por lo que para cubrir las necesidades que tienen (en los distintos niveles) recurrimos a fondos que el Estado tiene disponible a través de otras instituciones. El año pasado realizamos una valorización de las gestiones que hacemos y muchos funcionarios se sorprendieron porque el monto es bastante importante ($17 millones)”, explicó.

Cada trabajadora social se encarga de la atención de usuarios con distintos niveles de complejidad, aplicando distintas técnicas para realizar el diagnóstico social de cada caso atendido, investigando los distintos factores psicosociales que inciden en el proceso de salud, siendo parte de los cambios epidemiológicos, educando, fomentando la asociatividad y defendiendo los derechos humanos.

“Nuestro trabajo ha sido bastante invisible porque somos un equipo profesional que trabaja en forma silenciosa haciendo muchísimas cosas. Lo mostramos poco porque generalmente estamos sobrepasados por la contingencia. El equipo del Hospital Clínico de Magallanes sólo tiene cuatro trabajadoras sociales para cubrir la demanda regional, que incluso va más allá, porque tenemos que responder a las necesidades de personas de Coyhaique y Chiloé”, comenta.

Brecha de recursos humanos

La jefa de Participación Ciudadana reconoció que hay una brecha de recursos humanos, e insistió en la necesidad de reforzar los equipos. Explicó que en la actualidad cuentan con tres cargos y hay un cuarto profesional que trabaja bajo la encomendación de servicios.

“Cabe recordar que cuando nos trasladamos al Hospital Clínico de Magallanes toda la dotación creció, menos la nuestra y eso es una deuda que tiene el Servicio de Salud Magallanes”, señaló.

Eleam Magallanes

A propósito de un eventual traspaso del Eleam a un administrador privado, la jefa de Participación Ciudadana sostuvo que “en la actualidad tenemos diez pacientes que esperan un cupo en la residencia de calle Hornillas. De ellos, tres fueron rechazados porque con la salida del Servicio de Salud de Magallanes, se consideró que exceden las prestaciones que el nuevo Eleam va a entregar porque requieren de un mayor cuidado clínico”.

“Son pacientes que están abandonados que no tienen redes familiares o que éstos no se hacen cargo, eso hace que los pacientes estén internados por largos períodos en el hospital y que no tengamos ninguna herramienta para liberar las camas. Tenemos personas que han estado por dos años, usando una cama clínica y no tenemos otras alternativas”, expresó.