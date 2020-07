La desprotección de las familias cuidadoras en la pandemia: “Cuando una mamá tiene un hijo con discapacidad severa, pasas a ser todo para ellos”

A sus 20 años, Cristóbal Polanco es dependiente severo y es que desde su nacimiento se ha enfrentado a múltiples patologías que con los años se han ido complicando. Su mamá Angela lo cuida desde siempre. Reconoce que muchas de las familias cuidadoras se deben enfrentar a la falta de redes de apoyo y a la desprotección.

Recientemente se dieron a conocer los resultados de la encuesta online desarrollada por la Asociación Yo Cuido, que dio cuenta de que el 78% de las familias cuidadoras se siente desprotegida frente a la pandemia. Señalan que la falta de apoyo es una situación con la que conviven todas las familias cuidadoras y la crisis sanitaria provocada por el coronavirus no hizo más que agravar la realidad que ya era compleja.

Cristóbal fue un niño prematuro, nació con sólo 26 semanas de gestación y por eso fue desarrollando distintas patologías. Tiene síndrome de West, epilepsia refractaria, se alimenta por sonda gástrica y con bomba de difusión, y además tiene parálisis cerebral.

La mamá explica que ser cuidadora en estos días de Covid-19 ha sido muy complejo, en todo lo social y en lo económico, donde además han debido hacer muchas modificaciones (incluido un cambio de casa) para que Nicolás tenga mejor atención. “Cuando una mamá tiene un hijo con discapacidad severa, pasas a ser todo para ellos, no sólo eres su enfermera y su amigo, eres sus manos, sus ojos y su boca. Eres la voz de ellos y lo haces todo por ellos. Para mí todo lo que hago es por mi hijo, todo es por él”, comenta.

Por esta razón es que le resulta incomprensible la falta de apoyo que hay por parte del Estado. “Es como si por tener discapacidad fueran de otro mundo, no tienes ni bonos, ni canastas y tampoco ayudas, entonces debes cubrir todos los gastos y tratamientos que se requieren”, explica Angela, quien se ve imposibilitada de trabajar porque está dedicada 100% al cuidado de su hijo.

Resultados

de encuesta

La encuesta online de la Agrupación Yo Cuido concluye que la mayoría de las personas con dependencia del país no ha recibido controles médicos durante la pandemia (61%). Además, el 21% no ha tenido de forma integral los apoyos en medicamentos e insumos con que contaba antes de la emergencia sanitaria.

El 7% de las personas con dependencia matriculadas en el sistema educacional no ha recibido indicaciones de parte de sus establecimientos y el 24%, a pesar de recibir instrucciones, no ha logrado llevarlas a cabo por no contar con los apoyos o el equipo requerido (computador, impresora o internet).

“Casi el total de las cuidadoras no remuneradas (99,2%) padece uno o más síntomas relacionados a trastornos ansiosos y depresión en el contexto de pandemia. El 49,4% de las cuidadoras indica sufrir cuatro o más de estos síntomas. Asimismo, el 85% está disconforme con el manejo específico del gobierno en la pandemia en relación a la población con discapacidad”, señala el documento.

En relación a los ingresos, el 61% de las familias pertenece al tramo de menores ingresos de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares, además el 62% tiene a uno de sus miembros cesantes, pero sólo el 35% de éstos se beneficiaron del Bono Covid.