La emotiva carta póstuma del profesor de música “Polo” Romero

Este martes, en el Parque Cementerio Concón, Región de Valparaíso, tuvieron lugar los funerales del recordado profesor de música y director de coros, Leopoldo “Polo” Romero, fallecido este lunes en Villa Alemana, ciudad donde vivió los últimos 14 años, luego de más de treinta años en Punta Arenas. Sus restos serán incinerados.

En vida, manifestó que sus cenizas sean traídas a Punta Arenas, voluntad que se hará realidad en los próximos días, cuando un grupo de ex alumnos del Liceo San José, cumpla su deseo.

Este martes, la magallánica Marión Torres, hizo llegar a este diario una carta, que recoge las últimas palabras que “Polo” pidió quedaran plasmadas en La Prensa Austral.

“Al partir, un beso y una flor… es ligero equipaje para tan largo viaje. Así, ligero de equipaje iniciaste tu partida, amigo Polo Romero. Creo que hoy finalizas un camino de recuerdos y añoranzas por esta tierra a la que le entregaste tu esfuerzo y amor por la música traducidos en la formación de conjuntos y coros de jóvenes y adultos que se sintieron motivados por tu entusiasmo para interpretar con dedicación obras musicales de gran exigencia y complejidad mientras otros aprendieron a conocer y a disfrutar escuchando las obras de los clásicos inmortales. Quedará en mi memoria tu nostalgia por Punta Arenas en cada conversación telefónica, nostalgia que hoy se hace más patente aún al recibir la carta que, en tus últimos momentos le dictaste a un exalumno y que tal como tú lo pediste, transcribo a continuación:

“Querida Marión y familia: tan querida como todos mis amigos magallánicos. Quisiera hacer una última carta de despedida que le pedí a mi amigo Alvaro Méthayer, (¿se acuerdan? Misa Criolla con Zamba Quipildor). Quisiera decirles que este es el final de un profesor de Música que hizo El Mesías de Händel, el Magnificat de Bach y otras tantas obras. Ahora, al llegar a los 85 años creo que ha sido mucho y mi único objetivo: estar feliz por la semilla plantada y todos los frutos que ha dado. Viví cuarenta y dos años felices en Punta Arenas y agradezco lo feliz que me hicieron. Gracias por todo. Gracias y que Dios me acoja en su Santo Reino. Gracias a los que me han ayudado.

Marión, puedes escribir con mi autorización a La Prensa Austral una vez que ya no esté. Gracias. Atentamente, Polo Romero, un profesor de Música que se dio por entero a su tarea. Los quiero mucho”.

Querido Polo: te agradezco haberme hecho depositaria de tu última carta a este medio que siempre estuvo dispuesto a publicar tus opiniones y recuerdos en tantas misivas que te permitían seguir sintiéndote parte de esta tierra que amaste como propia. Misión cumplida. Descansa, amigo, en la paz del Señor. (Marión Torres)