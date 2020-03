La entrevista póstuma a kinesiólogo realizada a mediados de la última semana

“Los adultos mayores con dependencia te abren la puerta de su casa y te invitan a ser parte de su familia”, señaló a nuestro diario.

“Muchas veces los hijos me vienen a ver porque necesitan ayuda, porque sus padres o abuelos se cayeron o tienen problemas respiratorios. Hay algunos que requieren kinesiología todos los días y otros sólo están en control. A algunos los he salvado y otros se han muerto, pero todos necesitan la atención oportuna, ellos no pueden esperar. Eso es lo que me mueve, la resolución pronta de esos viejos que están encerrados en sus casas mientras su familia está trabajando”.

Así, con estas palabras, Luis Alejandro Fernández Gálvez, kinesiólogo del consultorio 18 de Septiembre, procuró explicar a nuestra periodista Silvia Leiva el trabajo que desplegó en los últimos 23 años en la salud municipal de la comuna de Punta Arenas.

La entrevista fue realizada a mediados de la última semana para ser publicada el domingo reciente, sin embargo el fallecimiento del profesional el sábado en un calabozo de Carabineros obligó a posponerla hasta hoy lunes.

El testimonio de Luis Alejando Fernández se inserta en una rueda de entrevistas a funcionarios con trayectoria en la salud municipal.

Al relatar su historia de vida profesional, se remontó a octubre de 2002 cuando por fin pudo revalidar su título de estudio de kinesiología en una universidad argentina.

“Como estaba cesante hablé con directores de consultorios para trabajar. En ese momento se estaban conformado la Sala Era (Enfermedades Respiratorias del Adulto), proceso que estaba a cargo de la profesional Olga Montiel, a quien le entregué mis papeles para trabajar. Quedé en compás de espera, esas que son eternas, así que llamaba todos los días por si había alguna novedad. Un día se produjo el cupo porque la colega se iba al Hospital Naval y así comencé a trabajar en el Cesfam Mateo Bencur con la enfermera Janet Vrsalovic, ella me orientó y me ayudó porque yo venía de clínicas y hospitales. Lo bueno es que en Chile todo está protocolizado y normado”, enfatizó.

Posteriormente se abrió una Sala Era en el consultorio Carlos Ibáñez, así que dividió su tiempo entre ambos centros de salud. “También estuve en la Sala Era en el Cesfam Juan Damianovic, donde tuve la posibilidad de hacer algunas horas de postrados y esas horas me permitían estar en plazo fijo por 22 horas y salir de los honorarios…”.

Fue el primer kinesiólogo para pacientes postrados para los cinco consultorios. “Partí con mi auto y hacía un día por cada consultorio, así comenzamos a trabajar en el programa que nos permitió ver la realidad de los pacientes postrados (eso fue más o menos en 2004)”.

En el consultorio Carlos Ibáñez, trabajó con pacientes postrados, con un equipo que hasta el día de hoy recuerda con mucho cariño. “Yo estaba muy contento y fue un trabajo muy pleno. Comenzamos a ver adultos mayores que no se atendían hasta ese minuto, que eran personas dependientes. En el Cesfam Ibáñez faltaban manos para atender postrados, entonces le dije que podía atender pacientes con dependencia en domicilio, eran pacientes que tenían una dependencia que estaba en el límite y que corrían el riesgo de quedar postrados, Así comenzamos a hacer visitas domiciliarias, acompañado por los doctores Rodolfo Concha y Germán Villarroel. Un trabajo que era una joya y el Cesfam Ibáñez es una potencia en atención a postrados”.

Su paso al Cesfam “18”

En 2010 ganó un concurso en el Cesfam 18 de Septiembre. Comenzó a trabajar en la Sala Ira (Infecciones Respiratorias Agudas) con niños. Después de un tiempo, replicó el trabajo que realizaba en el Cesfam Ibáñez y llevó la kinesiología a la calle, trabajando con pacientes con dependencias, leves y moderados, En la actualidad, controlaba a 230 adultos mayores del Cesfam 18 de Septiembre.

“Te abren la puerta de su casa y te invitan a ser parte de su entorno y de su familia, tienen mi teléfono y soy el nexo que tienen con el consultorio, porque sé que hay muchos que no salen porque les falla el equilibrio y porque a penas andan con el burrito”.

Respecto de sus primeros años de trabajo en Argentina, Fernández Gálvez señala que fue una experiencia muy diversa y es que estuvo en barrios muy acomodados, donde uno de sus pacientes era profesora de música y concertista del Teatro Colon y también tuvo pacientes en las “Villas Miseria”, un lugar donde se debe entrar acompañado para llevar la kinesiología a niños que viven ahí, donde están creciendo entre las drogas y la violencia. “Al ver las casas me di cuenta de que en general los adultos mayores viven en una soledad muy grande, eso es así en ambos países”, planteó.

Finalmente, sobre su renuncia a la dirección del consultorio 18 de Septiembre, cargo que ostentó por varios años, indicó que “cuando salí de la dirección fue porque choqué con murallas y no podía avanzar, dije ¡sirvo más afuera!, eso fue hace tres años, por problemas judiciales… En mi trabajo, he tratado de hacer que esto funcione de la mejor manera posible, viendo las condiciones en que estaba el recinto, por eso para mí lo más importante pasa por la construcción de nuevo consultorio”, concluyó.