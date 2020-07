La entrevista que Polo Romero concedió a La Prensa Austral hace dos décadas

En diciembre de 2000, el profesor de música Leopoldo Romero y columnista en ese entonces de este diario, concedió una entrevista en su domicilio particular. A continuación reproducimos el texto:

Sorprende conocer la casa de Leopoldo Romero. Ello por dos cosas: una, es la cantidad de fotografías e imágenes que adornan las paredes y que revelan su pasión por el arte y particularmente la música, y la otra es que ese gusto comparte el mismo espacio con banderines y afiches de la Universidad de Chile.

Polo Romero no deja de provocar reacciones con sus comentarios radiales y las cartas y sus columnas que escribe en La Prensa Austral, en las que no tiene misericordia para criticar lo que considera uno de los peores defectos de los tiempos que corren: la mediocridad y la cultura de lo feo.

De hecho, se define él mismo como una persona en búsqueda de la belleza, y por eso a veces se siente nadando contra la corriente.

“Por eso me han echado de varios colegios” señala riendo, a la vez que confiesa que “de repente me siento como un extraterrestre”.

– ¿Es usted un personaje polémico?

– “Te voy a citar un ejemplo, hace poco fui a una premiación de actividades culturales de la municipalidad y era una cosa tan mala que si yo no lo digo, nadie lo va a hacer y el próximo año la actividad va a ser peor. Entonces no me importa, me echo gente encima y a veces me contestan con cartas con insultos y no con argumentos. Tengo la experiencia que me da la autoridad para decir esto es malo o bueno”.

– Pero ¿hay arrogancia?

– “Mis mejores amigos me dicen creído, pero a mí me da rabia, por ejemplo, cuando escuché por primera vez la orquesta del Teatro Municipal y que era lo más malo que he escuchado en mi vida. Pasó el tiempo, la escuché hace dos días atrás y suena mejor, pero es una cosa plana, interpreten a Mozart, Bach o a Violeta Parra. Entonces falta un verdadero maestro en la orquesta. Y lo he dicho tantas veces. También he dicho que falta un director artístico en el teatro y yo a todos los alcaldes me he ofrecido gratis, pero no me han hecho caso. Eso puede parecer arrogante pero no lo creo, es sólo la búsqueda de la verdad y de que hayan cosas realmente buenas”.

– ¿Es inculto el magallánico?

– “Creo que sí, pero no tanto como inculto. Cuando hay conciertos va mucha gente, pero muchos para que se diga que asistieron. El mayor problema que tenemos es la mediocridad en que vivimos”.

– ¿Qué condiciones hay que generar para que haya creación artística y actividad cultural?

– “Primero, que las autoridades culturales no sean nominadas por chaqueteos políticos. Las pruebas que se les ponen a las candidatas a reina, en vez de hacerlas recitar a Grimaldi, las hacen freír pescado en la plaza, entonces eso no puede ser. En esos puestos tiene que haber gente capaz”.

– ¿Qué significa el letrero en su pared que dice “es imposible darle centolla a los chanchos”?

– “Me pillaste. Te voy a responder con un ejemplo que daban mis educadores salesianos. El armiño es un animal de piel blanca, y según ellos cuando enfrentaba un charco de barro lo saltaba y llegaba al otro lado sin una mancha. Entonces, nos decían que teníamos que saltar nuestro charco. Qué hacía el chancho: llegaba al charco y se revolcaba. A veces uno se encuentra con personas a las que es imposible decirles algo. Lo digo francamente, me he encontrado en algunos colegios con alumnos que… pero nada… entonces yo les decía que es imposible darle centolla a los chanchos. Pero tengo otro lema que ponía en mis salas, que dice que en esta sala no aprendemos música, sino a ser mejores personas a través de este bello arte. Esto es lo que trato de hacer en mis clases, porque el arte hace mejor a las personas”.