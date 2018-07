La épica travesía del “Tiburón” Contreras en mares antárticos

Legendario nadador murió esta semana a los 72 años En 1979 cruzó el estrecho de Magallanes y en 1987 pasó a la historia por nadar en el continente helado, sin traje especial, solamente cubriéndose con aceite de lobo

En la década de los ’80 era parte de la cultura popular. Víctor Contreras Olguín, el “Tiburón” Contreras marcó una época en Chile, al desafiar mares difíciles solamente con su empuje y fortaleza. De escasos 1,64 metro de estatura y un físico muy lejano al de un nadador de alta competencia, este porteño basaba su poderío en una resistencia sobrenatural y cuya carrera comenzó en nuestros mares. En 1976, la estadounidense Lynne Cox cruzó el estrecho de Magallanes y un amigo de Contreras lo estimuló para ser el primer chileno en lograr esa hazaña.

Así, los primeros días de febrero de 1979 llegó a Punta Arenas para entrenar, descubriendo en la capital regional el que sería su gran aliado para soportar las bajas temperaturas del agua: en una visita al Museo Maggiorino Borgatello, descubrió que los pueblos originarios usaban aceite de lobo marino para cubrir sus cuerpos.

Así, en la madrugada del sábado 17 de febrero comenzó su misión, saliendo desde Bahía Azul, en Tierra del Fuego. Según relata la crónica de El Magallanes del día siguiente, “el nadador de la Universidad Católica de Valparaíso se lanzó al agua a las 6 horas y cinco minutos. Cuando había braceado 15 minutos tuvo que subir, tuvo que subir a bordo del buque de apoyo. No era culpa suya, sino del AKADE que sufrió una falla en el timón. Contreras, ante esa circunstancia, fue izado al bote de goma que lo acompañaba en la travesía, y de ahí, a bordo de la AKADE.

“El segundo intento se realizó a las 11 horas y Contreras llegó a la otra orilla a las 12 horas y 28 minutos. Había empleado en el recorrido una hora y 28 minutos. Llegó fresco a la meta, no revelando cansancio de ninguna especie”.

El mayor reto de su vida

Si bien en 1981 también hizo historia al cruzar los 22 kilómetros del estrecho de Gibraltar en tres horas y 27 minutos, y en 1982 al unir los 46 kilómetros del canal de La Mancha, en 12 horas y 2 minutos! en 1987, la meta era mucho más ambiciosa: ser el primer ser humano en nadar en mares antárticos. Como siempre, entrenó en Punta Arenas para cumplir este sueño, que concretó en la isla Decepción, el 1 de febrero.

En la edición del 4 de febrero de 1987, en una entrevista telefónica desde la base Teniente Marsh, el deportista relató su hazaña a La Prensa Austral. Tras solamente dormitar en el escampavía “Yelcho”, a las 7 de la mañana se levantó para iniciar su preparación y a las 8,15 horas desembarcaron en isla Decepción a bordo de un bote Zodiac.

Lo siguiente es parte del relato que el “Tiburón” entregó a La Prensa Austral: “Nos dirigimos a Punta Collins, después de haber hecho 40 minutos de preparación física en la punta Caleta Balleneros. Siendo las 8,40 horas mi entrenador empezó a cubrirme el cuerpo con lanolina, aceite de lobo y vaselina. Más o menos como cinco para las nueve fui trasladado a Punta Collins donde se iniciaría la travesía.

A las 9,14 horas empezó a hacer historia.

“La impresión fue bastante fuerte al tocar el agua. Sentí un dolor de cabeza. Me di cuenta que era más difícil de lo que yo me había imaginado y solamente me encomendé a Dios para que El guiara mis brazos y sentí a los marinos que me estaban apoyando con sus gritos o de una u otra forma dándome aliento. Sentí hasta los nerviosos ladridos de ‘Mota’ el perro que es mascota del buque”.

Posteriormente, el nadador contó con lujo de detalles cómo nadó acompañado de cerca por la muerte: “A los 20 minutos ya sentí los primeros síntomas de ganas de retirarme, porque veía que el físico no me estaba respondiendo… las piernas no las sentía, la lengua no me la sentía, trataba de toparme el paladar y no sentía ni siquiera los dientes”, es parte del conmovedor testimonio.

“Me estaba alarmando porque sentía un hormigueo extraño por toda la cara. No tenía movimiento en las manos. Era como si estuviera todo agarrotado. Traté de tomarme del bote en varias oportunidades, pero no pude hacerlo. Cuando yo no podía más, sentí unas voces desde tierra que me gritaban ‘¡Tiburón, tú puedes, sigue, sigue!’… Yo ya bahía perdido un poco el conocimiento a esa altura y la verdad de las cosas que no veía ni siquiera la embarcación que estaba a mi lado. Cada vez lo sentía más lejos y tenía la impresión que se iban del lugar. Después supe que todo era producto de la pérdida del conocimiento porque el bote Zodiac estaba a un metro, casi tocándome la cabeza todo el momento. Ahí iba el paramédico que estaba permanentemente preocupado de observar el color de mi piel”.

La ansiada llegada a la orilla

“Te puedo decir que los últimos 100 ó 200 metros los hice no se cómo. Ya nadaba solamente en forma instintiva y la verdad de las cosas es que me varé. Me pegué un ‘trompazo’, hablando en buen chileno, al llegar a la playa. Lo único que sentí en ese momento es que topaba algo duro con mi cabeza y salí gateando del agua, me paré y volví a caer, y a pararme otra vez, y a todo esto, la gente de la Armada llegó corriendo con frazadas, mantas y café para quitarme el frío”.

Fueron 34 minutos y 39 segundos los que el deportista permaneció en el agua, que según los informes de esa época, registró una temperatura de 0,7 grado Celsius. Había cubierto con éxito los 1.400 metros entre la ribera del faro Punta Collins hasta Punta Penfold.

Una vez recuperado, tras permanecer 40 minutos bajo una ducha reponedora, “Tiburón” Contreras celebró con su equipo y el personal de la Armada con un asado.

El viernes 6 de febrero, el nadador regresó a Punta Arenas, donde entregó más detalles de su hazaña en una conferencia de prensa, acompañado del entonces coordinador regional de Deportes, José Domingo Caldichoury, en la que expresó que su desafío siguiente era unir las orillas de isla Navarino con Ushuaia, atravesando el canal Beagle, que también cumplió.

Sin embargo, pese a todos los récords y reconocimientos que obtuvo en la década del ’80, la semana pasada, Víctor “Tiburón” Contreras dejó este mundo, producto de las complicaciones derivadas de la diabetes, que incluso llevaron a que le fuera amputada una pierna. Tenía 72 años y dejó una familia compuesta por su esposa Mafalda Espinoza, y cinco hijos. Precisamente, más allá de su fortaleza interna, fue su compañera la que le brindó el soporte fundamental para concretar su hazaña y que recordó en esa entrevista con La Prensa Austral.

“Quiero rendir homenaje a mi mujer, porque ella fue la que ideó y preparó esa travesía y me apoyó en todo momento para que yo la llevara adelante. Este triunfo, Mafalda María también es tuyo”, agradeció en esa oportunidad Víctor “Tiburón” Contreras, que ahora surca los mares de la eternidad.