La Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez en la literatura de tres importantes escritores chilenos

La educación primaria chilena tuvo como referente para sus primeros años las Escuelas Normales. Se desarrollaron en Chile hasta la década de 1970 con el objetivo de formar profesores para los primeros años de enseñanza

Por Víctor Hernández, Sociedad

de Escritores de Magallanes

Desde hace un buen tiempo nos venimos documentando sobre los componentes históricos de las distintas escuelas normales que existieron en Chile, con la formación teórica y práctica del magisterio chileno, encargado de hacer efectivo el proceso de instrucción pública en el país desde 1842 hasta 1974.

En crónicas anteriores hemos señalado que los maestros normalistas fueron los encargados de proveer el conocimiento en el sistema de la educación primaria, conocido hoy como educación básica. Dijimos que muchos de estos maestros, por lo menos hasta la gran reforma integral en Educación de 1965, propiciada durante la administración del Presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), solían ingresar muy jóvenes, con alrededor de doce años, luego de concluida la instrucción primaria, en calidad de internos en alguna de las distintas escuelas normales que había en aquél entonces en nuestro país, en donde realizaban la educación secundaria, hoy media, para posteriormente, cursar otros dos años de preparación intensiva, junto a la realización de una práctica profesional que la mayoría de las veces, se efectuaba en una escuela anexa dependiente de la Normal. Después, elaboraban un informe o monografía, la que era defendida ante una comisión de expertos que validaban su contenido, como paso previo para convertirse en profesores primarios normalistas.

Dijimos también, que no era para nada fácil ingresar a uno de estos establecimientos. Se requería estar en posesión de una de las tres mejores calificaciones en cada promoción, contar con aptitudes físicas y psicológicas idóneas y tener destreza para la praxis del canto, la música y el deporte. En una entrevista publicada en noviembre de 2014 en el blog de Máximo Beltrán titulado “Profesor en profundidad”, el notable crítico literario chileno recientemente fallecido, Carlos René Ibacache (1924-2020) solía decir al respecto de la preparación de los normalistas de antaño que: “A la Normal entraban aquellos que tenían las mejores notas, no como ahora, que entran a estudiar a profesores los que no les dio la nota para otra carrera. Además allí te formaban la vocación”.

En semanas anteriores escribimos sobre las Escuelas Normales de Ancud y Victoria, instituciones formadoras de numerosos maestros magallánicos. En esta ocasión, nos referiremos a la Escuela Normal de Preceptores de Santiago, llamada después Superior José Abelardo Núñez, la segunda más antigua de todo el continente americano, alma mater de otras escuelas normales y de generaciones de maestros; verdadero símbolo de uno de los más bellos proyectos educativos ideados por el Estado chileno, distinguida por sus pares como un referente necesario y obligado en la preparación del Magisterio en América Latina.

Fundación y breve síntesis histórica de esta escuela

El premio Nacional de Literatura de 1955 y reconocido historiador, Francisco Antonio Encina sobre este particular dijo: “El primer curso de normalistas se abrió el 14 de junio de 1842, en el tercer piso del Portal de Sierra Bella, en la esquina formada por la calle de Ahumada y Plaza de Armas, con 42 alumnos, inclusive supernumerarios”.

Su primer director, fue el argentino Domingo Faustino Sarmiento, quien además, ofició de profesor en varias asignaturas entre ellas, aritmética, gramática castellana e historia de Chile. El subdirector, Ignacio Acuña, hacía clases de geometría, dibujo lineal y catecismo. De esos cuarenta y dos alumnos sólo se graduaron dieciocho.

En noviembre de 1845 se creó por iniciativa del ministro Antonio Varas el internado de la Escuela y se promovió su traslado a un edificio contiguo a la Quinta Normal de Agricultura. Para 1853 el número de alumnos ascendía a ochenta. Ese año se produjo la fundación de la Escuela Normal de Preceptoras, que significó incorporar a la mujer a las tareas del magisterio.

En las décadas siguientes se observa la creciente preocupación del Estado chileno y de privados por mejorar la calidad de la educación. De esta manera, nació en 1856 la Sociedad de Instrucción Primaria que proveyó a la nación de hombres ilustrados, decididos partidarios de elevar el nivel cultural de las clases más desposeídas. De este grupo de intelectuales, sobresalieron los nombres de los abogados Claudio Matte Pérez (1858-1956) y José Abelardo Núñez Murúa, (1840-1910) quienes fueron comisionados por la administración del Presidente Aníbal Pinto Garmendia para que estudiaran los principales modelos de educación de Europa y los Estados Unidos.

Claudio Matte se interesó por introducir en la educación chilena la práctica de los ejercicios físicos y manuales y por crear en 1884 el silabario que hoy lleva su nombre, como el método más sencillo para aprender a leer y escribir. En tanto, José Abelardo Núñez se especializó en el estudio de los diferentes sistemas escolares. A su regreso de Europa publicó en 1883 un tratado que pronto trascendió las fronteras de la propia patria: “La organización de las Escuelas Normales”.

Las propuestas emanadas de este volumen sirvieron para fundar sucesivas Escuelas Normales en Chile e instituciones de educación preparatoria en varios países del cono sur. En nuestra patria se crearon las escuelas de Chillán (1888); La Serena (1890); Valdivia (1896); Nº2 de Santiago (1902); Puerto Montt (1904); Copiapó (1905); Victoria, Curicó, Talca, San Felipe y Limache en 1906; Angol en 1908 y Ancud en 1930.

José Abelardo Núñez falleció en 1910. De inmediato surgieron voces que pidieron perpetuar su legado, lo cual se materializó a través del Decreto Nº515, de 16 de marzo de 1933, que rebautizó a la primera Escuela Normal con el nombre de este pedagogo, y se le agregó el apelativo de Superior, por cuanto se le asignó a esta institución la gestión de formar a los futuros directores de escuelas y también, para la realización de los cursos de perfeccionamiento docente.

Para esa época, las Escuelas Normales habían alcanzado su madurez. En 1929 se dictó la Ley Orgánica que regularizó sus planes de estudio a seis años, con cuatro de ellos dedicados a cultura general y los dos últimos como parte del ciclo profesional. Se determinó además, una clasificación en urbanas y rurales y el horario de estudios que comprendía cuarenta horas semanales para las urbanas y cuarenta y dos para las rurales.

A lo largo de su dilatada historia, que se extendió por ciento treinta y dos años, (1842-1974) la Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez formó y entregó al país nueve mil cuarenta y seis profesores. De ese total, un número reducido de importantes maestros magallánicos se graduaron o se perfeccionaron en las aulas generosas de la Normal Superior. En esta entrega, recordamos las figuras de tres excelsos profesores: los matemáticos Humberto Águila Contreras, René Cárdenas Eugenín y el político Luis Godoy Gómez.

Sin embargo, fue la literatura la que mejor retrató la vida al interior de dicho establecimiento y el entorno en el que giraron los aspectos políticos, económicos y sociales que marcaron las distintas etapas de esta emblemática Escuela Normal. Por de pronto mencionaremos a tres grandes escritores chilenos surgidos en esta institución, que combinaron en distintas épocas y con diversa suerte, la actividad pedagógica con el bello e incomprendido quehacer de las letras.

Liborio Brieba Pacheco (1841-1897)

Fue un hombre multifacético, nacido en Valparaíso. Estudió en el Instituto Nacional y de allí pasó a la Normal de Preceptores, recibiéndose de profesor en 1858, con sólo diecisiete años. Nombrado visitador de escuelas, se inició en la literatura publicando las novelas de ficción “Los anteojos de Satanás” (1871) “Las camisas de Lucifer” (1872) “Un profesor de crímenes” (1876) y “El primer desliz de una joven” (1877). En paralelo, editaba en la revista literaria La Estrella y en periódicos de la capital, en formato de folletín, una serie de entregas que superó las dos mil páginas y que de manera póstuma, se publicó en sucesivos volúmenes conocidos como “Episodios nacionales”.

Brieba recreó el período denominado Reconquista, (1814-1817) con las siguientes novelas históricas: “Los Talaveras”; “El enviado”; “Entre las nieves”; “La San Bartolomé de los patriotas”; “El capitán San Bruno”; “Las prisiones de Juan Fernández”; “Manuel Rodríguez”; “Los favoritos de Marcó del Pont”; “Los guerrilleros insurgentes”; “Chacabuco y la libertad de Chile”.

Más tarde, incursionó en los inventos y en la industria. En esta calidad, construyó el primer ascensor mecánico de Valparaíso, en el cerro Concepción en 1883, lo que causó conmoción en Sudamérica. Al respecto, el cronista Julio Arriagada Herrera recordó en El Mercurio de Santiago, ese acontecimiento, en una reseña de 1956: “El 1º de diciembre de 1883 se efectuó la inauguración del doble ascensor y sus literas fueron ocupadas por autoridades y vecinos invitados. Al cruzarse éstas en su recorrido se las detuvo una frente a otra. Se hizo allí un brindis con champaña. En la explanada, una banda de músicos, refrescos y mucho entusiasmo. Un cronista decía: ‘Algunas niñas iban y venían en las literas del ascensor mecánico tan alegres y confiadas, como si sólo se tratase de dar unas vueltas en carrusel’…

Brieba falleció en Valparaíso en 1897, casi en la indigencia. Nuestro Premio Nacional de Literatura de 1998 Alfonso Calderón, dijo de su obra: “Lo cierto es que la obra del narrador suscita la emoción mediante una memoria recreativa que es ficción con pie en la historia real. Aceptemos la hipérbole, la caracterización que hace de “buenos” y “malos”, y el gracejo, los fondos de la malicia criolla. Como escribió Homero Castillo, Brieba usó con acierto “los contratos apasionados y bruscos que forman el caudal propio del folletín”, dejándonos actuar ingenuamente frente a los hechos, de la misma manera que en las representaciones del teatro de la época (como se puede ver en ‘El ideal de un calavera’, de Blest Gana), en donde el público participaba indicando a los actores en dónde se hallaba el peligro, o quién era el malvado”.

Carlos Sepúlveda Leyton (1895-1941)

Fue un profesor, periodista y por sobre todo un escritor comprometido con las grandes luchas sociales llevadas por el magisterio chileno durante las primeras décadas del siglo XX. Autor de tres novelas de tinte autobiográfico: “Hijuna”, (1934) en la que describe su niñez y retrata una serie de personajes que corporizaron el icónico barrio Franklin, en el Santiago del 1900. En la reedición hecha de esta obra por Editorial Lom en 1995, el crítico literario Luis Alberto Mansilla escribió un interesante ensayo preliminar de lo cual rescatamos:

“La buena madre -así la llama siempre nuestro autor- quería que su hijo obtuviese el título de profesor. Era el máximo destino al que podía aspirar un adolescente pobre, destinado más bien a ser mano de obra bruta en las faenas que se presentaran. Los escolares podían pasar de la enseñanza básica a la Escuela Normal que, al cabo de seis años, los dejaba listos para servir “al Estado Docente”. No existía todavía la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria pero, a partir del gobierno de Balmaceda, la instrucción pública crecía y los altos índices de analfabetismo disminuían”.

Su segunda creación se llama “La Fábrica” (1935). Aquí el autor recuerda los difíciles días en que fue estudiante de la Normal de Preceptores. Luis Alberto Mansilla aporta un interesante análisis histórico:

“Sepúlveda Leyton ingresó a la Escuela Normal José Abelardo Núñez que era, junto a la Escuela de Artes y Oficios, la Universidad de los pobres. Ambos establecimientos eran vecinos en el barrio Pila, en las proximidades de la Estación Central. La Escuela Normal ocupaba una enorme y sombría casona. Se extendía a lo largo de una manzana completa. La mayoría de sus alumnos vivían en un internado. Muchos eran provincianos pobres o santiaguinos de hogares numerosos que no podían sustentar ni siquiera la comida diaria de la prole”.

“La disciplina de la escuela era prusiana. El gobierno contrataba a comienzos del siglo a militares y profesores alemanes que imponían un militarismo estricto y sádico. Los alumnos debían usar un uniforme oscuro, corbata y tongo como si estuviesen en Oxford o en un colegio berlinés”.

En 1938 completó su trilogía con la obra “Camarada” en donde recrea las vivencias como profesor y dirigente gremial. Hace unos años en 2013, la Licenciada en Historia Belén Fernández Llanos, acometió la misión de reunir en un solo volumen la obra de Sepúlveda Leyton, lo que ha permitido releer el trabajo de este esforzado creador. Tal como explicó Jaime Valdivieso -el mayor conocedor de la narrativa de este autor- “Es uno de los más grandes y definitivos novelistas de nuestra historia literaria. Pocos escritores entre nosotros han hecho una labor más experimental y, a la vez, presentan una unidad tan absoluta entre obra y experiencia personal”.

Humberto Díaz Casanueva (1906-1992)

Pocos saben que este escritor y diplomático, embajador de nuestro país ante las Naciones Unidas, Premio Nacional de Literatura de 1971, Premio Municipal de Literatura de Santiago de 1992 y miembro de la Academia Chilena de la Lengua fue antes que todo un esforzado profesor primario egresado de la Normal Superior José Abelardo Núñez, en 1924, con apenas diecisiete años. Autor de una veintena de textos poéticos, en que sobresalen, “El aventurero de Saba” (1926); “Réquiem” (1945); “La estatua de sal” (1947); “Los penitenciales” (1960); “Los veredictos” (1981); “Vox tatuada” (1991) junto a “Medusa y otros textos inéditos”, libro póstumo editado en 2006.

El reconocido poeta y crítico literario chileno Naín Nómez, suele referirse a la obra de Díaz Casanueva, considerada por muchos como hermética y de difícil lectura, con la siguiente analogía: “Su obra funciona como puente entre el surrealismo y los antiguos poetas románticos y simbolistas”.

A su vez, el escritor Orlando Aliaga Guzmán, con motivo de presentarse el estudio realizado sobre el ilustre vate por el poeta Juan Antonio Massone, el que fue incluido en los cuadernos de la Academia Chilena de la Lengua en 2004 expresó:

“Hablar de un poeta como Humberto Díaz Casanueva no es fácil. Es una labor riesgosa que llama al rigor e incluso a la osadía. Sin embargo, no por pedregoso y esquivo que pueda ser el camino, constituye un trabajo opaco y sin sentido emprenderlo, porque, lejos de llevarnos por el sendero de la confusión, su palabra nos acerca al origen del ser.

Leer a Díaz Casanueva es hurgar silenciosa e íntimamente en el origen de un ser reflexivo y, a la vez, reflejo de la acción humana. Un ser despierto, desnudo, fulgurante. Porque los versos en la poesía de este original autor son como él mismo declara: “desgarramiento de una máscara infinita…”.

Consideraciones finales

Celebramos este 14 de junio el aniversario 178 que marcó el comienzo de la historia normalista en Chile, cuya impronta de enseñanza parece imposible de olvidar. Como escribió Carlos Delgado Alvarez en su ensayo que prologa el libro “Profesores normalistas de Chiloé, maestros legendarios de la Educación”:

“El recuerdo de nuestros maestros normalistas y la admiración que han despertado en nuestra sociedad, se traduce en las escuelas y calles de nuestras ciudades que llevan sus nombres. Ello constituye un tributo que difícilmente otros servidores públicos pueden enarbolar con tanto orgullo”.