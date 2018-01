La eterna duda de los padres separados al momento de salir de vacaciones con sus hijos

Según indicó la jueza presidenta del Juzgado de Familia de Punta Arenas, Marcela Vergara Rubilar, el solicitante debe llegar a un acuerdo con la otra parte, y en caso de oposición o incumplimiento es el Tribunal quien media, donde se prioriza en todo

sentido el beneficio que el viaje pueda generarle al niño, niña o adolescente.

Una interrogante que muchos padres separados tienen al momento de salir de vacaciones con sus hijos radica constantemente en lograr el mutuo acuerdo con quien tiene la tuición de los más pequeños del hogar, situación que en múltiples ocasiones genera discrepancias y oposiciones por una de las partes, donde el único perjudicado es el niño, niña o adolecente.

Ante este común escenario, la presidenta del Juzgado de Familia de Punta Arenas, magistrada Marcela Vergara Rubilar, explicó el tenor de los casos mayoritarios que el Tribunal debe resolver, donde generalmente se debe mediar al momento en que existan desacuerdos o incumplimientos, priorizando en todo sentido los factores beneficiosos, tales como los psíquicos y psicológicos, que puedan favorecer al hijo o hija al momento de salir de Magallanes.

– ¿Se da mucho en esta época de período estival el aumento de casos o consultas en torno a esta circunstancia en el Juzgado de Familia?

– “La época de mayor demanda de autorizaciones para salir del país es ahora, de diciembre hasta febrero, y en el tema del cuidado personal, que en el caso más típico lo tiene la madre, si el padre quiere salir de vacaciones con el hijo en el período que tienen contemplado lo pueden hacer vía mediación. Si no se logra ésta se vienen a juicio en el Tribunal, pero eso lo regulan de común acuerdo los papás. Pero los conflictos que se pueden dar y que se pueden generar son mayoritariamente por incumplimientos. Por ejemplo, que a un papá le correspondan vacaciones en la primera quincena de enero y la mamá no le entregue al niño en ese período, ahí es cuando el papá le pide al Tribunal un pronunciamiento y nosotros apercibimos a la otra parte, y si no cumple se le puede cursar una multa o incluso el arresto nocturno. El Tribunal interviene en esos casos cuando no se está ejerciendo este derecho para los niños. En el caso de las autorizaciones, cuando una de las partes quiera salir del país se requiere el permiso de la otra parte, la cual se da vía notaría. Pero si el papá o la mamá no quieren darla ahí tienen que recurrir al Tribunal de Familia, donde se suple esa voluntad y se le concede, considerando siempre que el viaje sea beneficioso para el niño o niña”.

Incumplimientos

– ¿Son en su mayoría los casos de incumplimientos por negativas de una de las partes?

– “Más que aquello, muchas veces se da el caso que uno de los padres no puede cumplir por temas laborales. Por ejemplo, que el papá tenga presupuestado salir en enero de vacaciones y en el trabajo no pudo. Ahí se tiene que presentar al Tribunal dando cuenta que su período no va a poder ser cumplido, pero que sí va a poder ser en otra fecha. Ahí uno le pone en conocimiento a la mamá, pero ella podría decir perfectamente que no. Los acuerdos siempre son una base, porque independiente que los padres lleguen a un pacto, ellos pueden modificarlo. El Tribunal entra a mediar acá cuando no hay acuerdo”.

– ¿Cuáles son los principales problemas para los padres que no llegan a acuerdos y deban recurrir al Tribunal?

– “Ha variado mucho lo que es el cuidado de los papás, donde ahora son las mamás las que solicitan el cumplimiento. Pero el tema es que a raíz de la negativa de una de las partes a veces se pierden pasajes, que se da mucho en esta época y ahí es complicado, porque en ciertos casos llegan un día antes del viaje y ahí nosotros tenemos que hacer audiencias especiales donde se llaman a los consejeros técnicos para abordar esta situación, y muchas veces no alcanzamos, se pierden esos pasajes y lamentablemente los perjudicados son los niños”.

– Bajo este contexto, ¿cuáles son los criterios que tiene el Tribunal para resolver los desacuerdos y conflictos?

– “Lo primero es el interés superior del niño, es decir, todo lo que lo beneficie el Tribunal tiene que velar por aquello. Para nosotros el tener a un niño de vacaciones fuera de la región, donde puedan compartir con la familia, tener sol, mejor clima es por supuesto beneficioso y siempre instamos a que se hagan estas visitas, a menos que un papá esté inhabilitado para eso, pero tiene que haber un juicio previo”.