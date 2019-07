“La experiencia de nuestros guardaparques profesionales será traspasada al nuevo servicio”

– Planteó que se debe dar tranquilidad a los más de 500 trabajadores.

Se declara “conafino” de corazón, pero ve como una oportunidad de crecimiento y desarrollo el proceso de transformación de la Corporación Nacional Forestal en servicio público, pasando a formar parte del Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas (SBSP) del Ministerio de Medio Ambiente. El director regional de Conaf, Mauricio Véjar Carvajal, es funcionario del organismo hace 17 años. Se trasladó del Biobío para ocupar el cargo directivo en Magallanes. Admite que hace 11 años fue propuesto el proyecto y recién en abril de este año se le dio celeridad a su tramitación en el Congreso. A título personal ve el proceso como un hijo que “tiene que irse finalmente donde esté mejor”.

– ¿Cuál es la posición de Conaf respecto del traspaso del departamento de Areas Silvestres Protegidas al Ministerio de Medio Ambiente?

– “La idea es crear el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas y paralelo a ello el Sernafor, que será el Servicio Nacional Forestal. Nosotros por ser corporación de derecho privado hemos tenido observaciones por parte de Contraloría, del Tribunal Constitucional (TC), con respecto a la propuesta de nuevas leyes y administración de las mismas. Por ejemplo el decreto Ley 701 que fomenta y regula las plantaciones forestales en Chile del cual continúa vigente su parte de fiscalización pero no la parte de fomento. La Conaf está trabajando un proyecto de ley para poder presentarlo al Ejecutivo, pero el TC ha dicho que tiene que emanar de un servicio público. Entonces la creación del servicio fortalecerá nuestra institucionalidad, para el manejo de bosques, fiscalización y fomento forestal. Y es cierto que la institucionalidad para la conservación está dividida en cinco ministerios. La Corporación tiene una experiencia de 50 años administrando los parques, si bien con recursos muy escasos, la experiencia de nuestros guardaparques profesionales va a ser traspasada al nuevo servicio”.

– ¿Y ya saben cómo sería el proceso de traspaso?

– “De ser aprobado, se espera que el proyecto esté a firme para la COP 25 (diciembre 2019). Luego de ello hay un período de transición donde la corporación seguirá administrando los parques por dos o tres años. Esto no se traspasa automáticamente. Un servicio público tiene un aparataje técnico el que hoy está en la Conaf en el departamento de Areas Silvestres Protegidas. A nivel nacional son alrededor de 500 trabajadores y el futuro servicio considera cerca de mil funcionarios, incluido el soporte administrativo. Una vez que esté definido su organigrama entrarán los trabajadores y profesionales del departamento. Durante esos años, seguiremos trabajando con el mismo entusiasmo y compromiso para avanzar en los planes de conservación de las áreas, hasta el último día que tengamos la responsabilidad de administrarlas”.

Resistencia

– ¿Y esta información ha sido entregada a los funcionarios? ¿Usted cree que ha disminuido la resistencia al cambio?

– “Yo no la llamaría resistencia. Los trabajadores han estado presentes a través de sus sindicatos desde el día uno en las conversaciones. Hemos hecho talleres a nivel nacional para recoger sus opiniones. Han sido parte esencial del proyecto. Así se ha visto en las comisiones del Trabajo, Agricultura, Ambiente, Hacienda, comisiones mixtas. Todos enfocados en que los derechos de los trabajadores no se vean mermados. Tenemos un piso que se va a mantener y eso tiene que ser respetado para darle tranquilidad a los más de 500 guardaparques que trabajan en este departamento. Ahora si me pregunta a título personal, yo tengo mi corazón ‘conafino’. Se nos va un departamento, pero esto yo lo veo como un hijo: tiene que irse al lugar donde esté mejor. Y si se considera que va a haber mayor cantidad de recursos, más cantidad de guardaparques, la institución va a estar más concentrada, bienvenido sea. Tanto para SBAP como para lo que será el Servicio Forestal. Para fortalecer también nuestro rol en incendios forestales que es un tema, nuestro rol en el fomento forestal y en el manejo del bosque nativo, ya que la institución tiene que fortalecerse en ese sentido”.

– Y este no es un tema menor para nuestra región, donde casi el 60% del territorio está protegido…

– “Claro, terrestre y marino. Tenemos la Reserva Nacional Kawésqar, como nuevo ‘maritorio’, un nuevo desafío que vamos por lo menos a dejar impulsado, para luego traspasar a Medio Ambiente que continuarán trabajando con los planes de manejo que vayan a actualizar en función de los objetivos de la unidad. Acá no se trata tampoco de borrar todo lo que se hizo para atrás. Aquí hay un trabajo bastante avanzado en materia de conservación. Los planes de manejo que tenemos en los parques del país obedecen a la demanda de la sociedad civil en el sentido de conservar nuestros recursos y proteger las especies en calidad de conservación. El desarrollo del turismo en forma sustentable también es un factor potente a desarrollar en los parques sobre todo en nuestra región, donde tenemos 160 mil habitantes y en esta temporada entraron 500 mil personas a nuestros parques”.

– ¿Y cómo estuvo la temporada en materia de visitas del principal parque de la región, Torres del Paine?

– “El último año aumentó 10% la visitación y estimamos que esto seguirá al alza por ello es que tenemos que fortalecer la infraestructura del parque en función de los planes de conservación. Y propender a mejorar la experiencia del visitante para que pueda contar con buenos servicios al interior, buenos baños, senderos, miradores, servicios inclusivos y para ello estamos trabajando en un plan de inversiones para ejecutar entre 2019 al 2021, con una inversión cercana a los 10.800 millones de pesos. Este plan ha sido incluido en la Estrategia de Desarrollo Regional del Gobierno Regional, fue elaborado cuando el intendente José Fernández era seremi de Agricultura así es que cuenta con el apoyo de la primera autoridad. La idea es recibir apoyo del gobierno regional pero aportar fuertemente desde el ministerio con parte del financiamiento del plan”.

La región es la

que más aporta

– ¿Y qué hay de cierto en esta suerte de mito de que el Parque Nacional Torres del Paine subsidia los parques del resto del país?

– “Es un tema combinado. El presupuesto para las Areas Protegidas bordea los 17 mil millones de pesos para todo el país. El 50% lo coloca Hacienda en el presupuesto de Conaf nacional y el 50% restante lo tiene que generar la Corporación a través del corte de entrada y la concesión de algunos servicios. Nuestra región es la que más aporta, cerca de 5 mil millones de pesos. Ahora sólo el parque tiene un costo de operaciones de 2.500 millones de pesos, para el pago del personal, sueldos de los guardaparques extras para temporada alta (cerca de 100), 3 brigadas de prevención y control de incendios permanente dentro del parque más el helicóptero y todo el aparataje administrativo que considera la mitad del presupuesto regional. Todo ello, sumado a la inversión de restauración del paisaje (área en que la región lidera el país) que se realiza después del incendio, en lo que se invierte entre 350 y 400 millones de pesos. En resumidas cuentas si bien nuestra región genera 5 mil millones, estos recursos de alguna manera vuelven para las operaciones de la Corporación. Sin perjuicio de ello se están haciendo las gestiones para que nos lleguen más recursos y hay que mencionar que los recursos que se generan por concesiones son reinvertidos en el parque”.

– ¿Cómo evaluaría las medidas propuestas y aplicadas después del estudio de capacidad de carga del Parque realizado por Fundación Cequa? ¿Se siguen implementando?

– “Sí, se siguen aplicando las medidas administrativas propuestas por el estudio de la capacidad de carga de los senderos que se realizó, sobre todo en el sendero a la Base de las Torres. Los cortadores de flujo están vigentes y nos aportan datos súper importantes para un adecuado manejo del sendero y para las decisiones futuras que vayamos a adoptar. Incluso, en nuestro plan de inversiones está considerada la mejora de ese sendero que es uno de los principales atractivos que ha llegado a soportar un flujo peak de 2 mil personas al día. Y lo otro es el sistema de reservas que lleva dos o tres temporadas lo que pudo ser un poco impactante, porque cada medida que se tome muchas veces no es del agrado de algunas personas o de usuarios del parque pero sin duda han sido medidas positivas porque han servido para ordenar el flujo, mantener las capacidades de carga a niveles aceptables y también mejorar la experiencia del visitante”.