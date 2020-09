La extinción vuelve a acechar a las figuras del parque Fauna Prehistórica

A mediados de agosto de 2015 se inauguró, en el parque María Behety, el parque Fauna Prehistórica, con figuras de animales que habitaron la región, en escala real. Un proyecto desarrollado entonces por el Cequa y desarrollado por los investigadores Marcelo Leppe y Rodrigo Villa. Pero apenas transcurridos unos días, el ocio maldadoso de algunos visitantes, dejó los primeros daños en las figuras.

Con el paso de los años, las representaciones de animales como la pantera magallánica, el caballo hippidion, el tigre Dientes de sable, el oso patagónico, el ictiosaurio, entre otros, se vieron deterioradas tanto por el propio paso del tiempo como por la acción dañina de cierta gente, que incluso, dejaron solamente una pierna de la figura del Elvisaurio.

La pandemia, paradójicamente, puso “a salvo” a las figuras, ya que la gente no puede acudir al parque María Behety, claro que el abandono del sector es notorio. Y no se ve que el panorama vaya a cambiar, pues como reconoció la directora de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la municipalidad, Claudia Delich, tendría que desarrollarse un proyecto de restauración para poder recobrar la vida a este parque.

Iniciativa que no prosperó

Quien tiene sentimientos agridulces respecto de esta iniciativa es el actual director del Inach, Marcelo Leppe, porque “como lo pensamos con Rodrigo Villa, lo ideamos como un proyecto de intervención urbana para tratar de educar sobre varios temas que encontrábamos que eran fundamentales. Originalmente, el proyecto tenía una connotación muy distinta, la idea era hacer una línea de tiempo donde las personas entendieran que un paso de ellos significaba miles o millones de años y que uno supiera que existieron estos animales, alternados con plantas, porque la idea era poner plantas vivientes, para poder dimensionar cuánto tiempo había pasado desde la existencia de estos animales; ese era el objetivo primordial: educar”.

Lamentablemente, la iniciativa no prosperó de esa manera, porque “creo que se pierde la perspectiva de por qué están ahí, quiénes son. A pesar de la vandalización, mucha gente los valora, por los comentarios que he visto en las redes sociales, y me da pena pensar que pudimos haber logrado un impacto mucho mayor en conectar a esta parte de la historia natural con los magallánicos. Pero esto se transformó en algo más lúdico. Me da pena. Creo que nos obliga a pensar muy bien nuevas etapas respecto del parque o de nuevas iniciativas que tenga que ver con ciencia, nosotros tenemos que ser muy responsables a la hora de transmitir, que el mensaje sea claro, y aporte al crecimiento de nuestra identidad”, concluyó Marcelo Leppe.