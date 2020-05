La “falta de liderazgo en la Cormupa” fue tema de discusión en el Concejo Municipal

– Concejala Daniella Panicucci sostuvo que en temas como la Evaluación Docente se hace necesario conocer la opinión del secretario general de la entidad. – Verónica Aguilar dijo que el sostenedor “es como un ente divino que está pero nadie lo ve” y advirtió que el municipio recibió recursos fiscales con un directorio no autorizado.

Mucho paño que cortar había en el tema de educación que, de acuerdo a los concejales de Punta Arenas, era necesario de abordar más allá de situaciones contingentes como el regreso a clases o la evaluación docente.

Finalmente fue llevado a “tabla”, propuesto por el propio alcalde Claudio Radonich y apuntando a informar sobre el ya mencionado examen a los profesores, la sanitización de los establecimientos educacionales y la iniciativa municipal de asumir la insuficiente cobertura de la Junaeb en materia de raciones alimenticias.

La sensibilidad del tema terminó, como se presumía, con cuestionamientos y solicitudes hacia un receptor común: la Corporación Municipal.

La “primera piedra” fue lanzada por la concejala Daniella Panicucci, quien en medio de su opinión sobre la Evaluación Docente, dijo que se hacía necesaria “la opinión del sostenedor”, haciendo referencia al secretario general de la Cormupa, Segundo Alvarez. “No sé si está presente, si sigue trabajando en la Corporación, me dicen que sí. Y me pregunto: ¿Por qué no participa aunque sea ahora de manera online para abordar estos temas tan importantes?”

“Porque está el jefe de Educación que es Cristián Reveco”, fue la respuesta del alcalde.

No satisfecha con ello, la edil insistió: “Son competencias distintas, las cartas van al sostenedor y es él quien tiene facultades y recibe una remuneración que muchas veces he criticado por lo alta que son. Y con todo respeto, no está. Quien tiene la facultad es el sostenedor. Usted mismo, señor alcalde, lo ha señalado. La pregunta entonces es: ¿(El sostenedor) está o no está?”.

“El siempre está”, respondió el jefe comunal.

“Sólo pregunté y me queda clara su postura, pero hay responsabilidades respecto de la Cormupa. Por ejemplo, hay una demora en la entrega de fondos del gobierno regional porque teníamos nuestro directorio vencido y el sostenedor brilla por su ausencia”.

Y tras la primera piedra, “el golpe de gracia”

Luego de lo anterior, fue la concejala Verónica Aguilar quien tampoco quedó fuera de los -a esa altura- cuestionamientos.

“¡Qué pena! Me da lástima y preocupación que tengamos que dedicar gran parte del Concejo Municipal a discutir estos temas, cuando la gente espera respuestas claras de los recursos, de los guardiayudas, vendedores ambulantes, problemas que debiéramos tratar. En cambio, estamos viendo un tema que se podía haber analizado en profundidad en comisión”.

Sin embargo, dijo que más pena es que “queda de manifiesto el quiebre que ha existido durante esta administración entre el Colegio de Profesores y la Corporación Municipal. Usted dice que el sostenedor está, pero parece que es como un ente divino que está pero nadie lo ve. Aquí viene el jefe de Educación y de Salud en su representación, pero nos hubiera gustado conocer la mirada del sostenedor, porque desde el nivel central las cartas también deben ir destinadas a él”.

Pero más allá de las cartas de quienes pueden solicitar la postergación de la Evaluación Docente o del gremio de profesores, lo que también gatilló la molestia fue la vigencia del directorio de la Corporación Municipal.

“¿Y qué pasa con la dirección de Control? Porque hay una persona que lleva años, entonces imagino que habrán procedimientos establecidos. Usted, alcalde, señala que se arregló la vigencia del directorio, que estaba ausente desde 2018, pero hay una preocupación mayor, porque el municipio recibió recursos fiscales con un directorio no autorizado, algo que amenaza con profundizar aún más la crisis”, continuó la concejala Aguilar.

“Quiero recordar que estamos viendo el tema de la Evaluación Docente porque el concejo lo pidió y por ustedes lo hicimos, pudiendo hacerlo en comisión. Cumplimos con esa solicitud”, señaló el alcalde.

“Pero hay detalles que se deben conversar en profundidad. Usted señaló que no ha recibido la carta (del Colegio de Profesores), pero ellos nos hicieron llegar la copia de la que le enviaron. Esto no es una crítica a su gestión, es sólo preguntar quién está liderando los procesos en la Corporación Municipal. Y sabe, esto no es más que el resultado del quiebre sostenido entre la comunidad docente y la Cormupa, algo lamentable y extremadamente complejo. Aquí hay un sostenedor que tiene que marcar liderazgo, que no hemos visto, y eso sí es responsabilidad de usted señor alcalde, porque usted ha entregado lineamientos claros en el concejo y nosotros mismos le hemos tenido que decir que hay directores que no hacen caso, que no funcionan”.

Añadió que “la falta de liderazgo en la Cormupa es preocupante y genera éste y otro tipo de situaciones. Por eso, a través de usted, pedirle a la unidad de Control que nos permita conocer los procedimientos internos de la Cormupa y la conformación del directorio vigente”.

“De la Cormupa, yo me he hecho responsable y, por eso, estoy más involucrado de lo que quisiera”, advirtió el jefe comunal, tras lo cual nuevamente intervino cerrando el tema la concejala Daniella Panicucci: “También necesitamos información sobre la deuda de la Cormupa, porque si no la conocemos bien en detalle poco se puede hacer. Además, me queda pendiente un informe respecto de las asesorías de todas las consultoras y estoy a la espera de los informes”.