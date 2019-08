La festividad de Jesús Nazareno en el barrio 18 de septiembre

Por Víctor Hernández

Sociedad de Escritores de Magallanes

Diversas manifestaciones culturales como la gastronomía, la práctica de lúdicos oficios, o la habilidad física y manual, revelan la influencia que ha ejercido Chiloé y sus habitantes, en el desarrollo de la vida austral. En nuestra literatura, tenemos el caso de Aristóteles España y Francisco Coloane, por mencionar a dos chilotes destacados que escribieron y difundieron a la Patagonia, como excelsos embajadores; otros, con sangre europea en sus venas, María Asunción Requena y Armando Braun Menéndez, revelaron en la dramaturgia y en la historia, páginas gloriosas de la épica chilota en el austro; y, otros, magallánicos como Rolando Cárdenas, cantaron en las grandes urbes el atavismo y la soledad del nacido en provincia, sólo que sus versos traslucían su alma isleña. Tal vez, -y en esto no creo equivocarme- sea el olvidado pero siempre trascendental profesor y escritor, chilote también, Nicasio Tangol, (1906-1981) genuino representante de la generación literaria conocida como del “38” y autor de obras en que sobresalen, entre otras, “Las Bodas del Grillo”(1946), “Mayachka”(1965), “Chiloé, archipiélago mágico (1972), o su creación póstuma “La Leyenda del Karukinká”(1982), el primero que manifestó con certeza, la importancia y el significado de la diáspora chilota en el poblamiento del fin del mundo, como quedó reflejado en una publicación aparecida el 23 de abril de 1953, en el vespertino “El Magallanes”: “Fueron los chilotes, los forjadores de Chile Austral y de la Patagonia Argentina”.

Pero sin duda, hay mucho más. A nuestro entender, la devoción religiosa popular es la demostración lapidaria de la influencia de Chiloé en la conformación de una identidad cultural en la Patagonia.

Creadores de la religiosidad del pueblo chilote

Dos congregaciones religiosas católicas jugaron un papel crucial para cimentar la actividad cristiana en el Archipiélago. Los jesuitas, establecidos entre 1609 y 1767, crearon un sistema comprendido en tres etapas para difundir su labor misionera; el levantamiento de capillas en cada uno de los sitios visitados, la formación de catequistas indígenas conocidos como fiscales, y el periplo que se efectuaba desde septiembre a mayo, denominado misión circulante, en donde recorrían cada recodo de la isla evangelizando a los lugareños.

Expulsados los jesuitas de suelo americano, se apersonó en Chiloé, la congregación de los padres franciscanos, la mayoría de ellos provenientes del Colegio de Misioneros “Santa Rosa de Ocopa”, en el Alto Perú, institución de prestigio mundial y que hasta hoy, es un referente en la formación de sacerdotes de la Orden Seráfica.

En el grupo de 17 misioneros españoles llegados al Archipiélago en 1771, se hallaba el fraile Hilario Martínez, quien fue destinado a cumplir su ministerio a un grupo de pequeñas islas, cuyos moradores se encontraban confrontados. Existen varias versiones, algunas cercanas a la leyenda sobre cómo el sacerdote propagó la fe en esos parajes; uno de estos episodios señala que Martínez encargó al obispo de Sevilla el envío de cinco imágenes; luego intercedió entre los nativos de las islas de Alao, Apiao, Caguach, Chaulinec y Tac, para decidir el paradero definitivo de una de ellas, la del Cristo Nazareno. Con la participación de las cinco comunidades, organizó entonces, una competencia estilo regata, que fue ganada por los originarios de Caguach, quedando la figura depositada para siempre en aquel lugar. Otra interpretación se encuentra en el texto “Caguach, isla de la devoción. Religiosidad popular de Chiloé”, de los profesores Renato Cárdenas y Carlos Trujillo, editado por Lar en 1986, que añade a Hilario Martínez trasladado de urgencia desde Tenaún al área de Quinchao, “debida a la muerte de una niña adoptada por el sacerdote, a manos de indígenas brujos”. El sitio apropiado fue la isla de Caguach, “porque había agua de vertiente todo el año y se ubicaba al centro de los “Cinco Pueblos” (Apiao, Alao, Chaulinec, Tac y Caguach) que estaban entusiasmados con la venida de Fray Hilario. Dicen que los “Cinco Pueblos”, llegaron en piraguas a buscar las imágenes a Tenaún. Cada uno de estos pueblos llevó una imagen, que se transformarían en las principales devociones patronales de esos lugares. Jesús Nazareno quedó en isla Caguach”.

Creación del Santuario de Cristo Nazareno en Caguach

El fundamental trabajo escrito por Renato Cárdenas y Constantino Contreras titulado “Patrimonios religiosos de Quinchao”, nos entrega una apretada síntesis del proceso llevado a cabo por los fieles para erigir el templo en la llamada “isla de la devoción”, y de los contratiempos y vicisitudes que han tenido que superar en casi dos siglos y medio de existir, como lo atestigua la siguiente sucesión de acontecimientos, descrita en la página 70:

“Los Cinco Pueblos empezaron a cumplir con su pastor. Llegaban con sus dalcas cargadas de madera, de animales, de alimentos, de tejidos.

(…) La copia del Acta original se encuentra en la iglesia de Caguach.

Y se construyó “una iglesia de 30 varas de largo por 15 de ancho y tres varas de paredes y una casa de 14 varas de largo, por 9 de ancho, con buena comodidad, para el servicio de los sacerdotes o personas eclesiásticas”.

Con estas especies se instaló en las islas. Y puso sobre el archipiélago al “Dios de Cahuachi”. El 10 de mayo de 1778 se levanta un acta que testimonia el traslado definitivo de la efigie al sitio que ocupará “hasta el fin de los siglos”.

Lo firman: los “señores alcaldes y caciques de la cabecera de Caguachi, don Pablo Guachín, y don Manuel Unquén” y Fray Hilario Martínez.

“Pero también este culto se expresa en el cumplimiento que los deudos hacen de los compromisos de sus “mayores”. Ese es un fundamento importante, por ejemplo, de la mantención de la cofradía de los “Cinco Pueblos” que desde 1778 mantienen viva la fiesta al Divino Jesús Nazareno en Caguach”.

(…). Es posible que la primera iglesia haya sido pajiza, pero la que los Cinco Pueblos construyeron en 1782, en el actual lugar de emplazamiento, es ya un caserón formal, de madera.

En 1880 se construye una nueva de 56 varas de largo por 22 de ancho y con una torre de 32 varas de alto. El techo es de alerce y los altares han sido también renovados. Adquieren también la sonora campana de 60 libras que hoy poseen.

Esa tercera iglesia se quemó el de 2 de septiembre de 1919, a las dos de la tarde. (…) Al día siguiente, en comicio público, los Cinco Pueblos, “acordaron reedificar el santuario y para dicha construcción se obligaron a dar cuotas en dinero, víveres, maderas, trabajos personales, hasta el término de la obra”.

El Nazareno se interna en la Patagonia

Otro texto clave del historiador Renato Cárdenas Álvarez es “Mitos y Magias de Chiloé, relatos desde la comarca encantada”, editado en 2013, en donde asegura: (…) Esta fiesta es, a su vez, el más importante legado intangible de esta cultura que desborda las geografías locales y reaparece en Río Gallegos, Porvenir, Natales y con mayor elocuencia y seguidores en Punta Arenas. Bandera étnica y de culto de los chilotes migrantes. Mientras que en “Patrimonios religiosos de Quinchao”, Cárdenas y Contreras puntualizan en la página 72: “Ha viajado con sus devotos a Río Gallegos, Río Turbio, Comodoro Rivadavia, Puerto Natales, Ushuaia, Río Negro, Punta Arenas, Coyhaique, y a todos los confines de las migraciones chilotas del siglo XX. En esos lugares otra cofradía de Cinco Pueblos patagónicos renace para darle culto y levantarlo como símbolo de los isleños, muchas veces humillados socialmente en esas tierras. Ellos lo izan como la bandera étnica de sus identidades”.

El Nazareno en el barrio 18 de Septiembre

La emigración chilota traslada al Nazareno desde el Archipiélago a la Patagonia. Como destaca Cárdenas, en la página 71 de su libro “Patrimonios…” “En esos lugares ha vuelto la cofradía de los “Cinco Pueblos” que, en nuevos territorios, reviven la saga de los tiempos de Fray Hilario Martínez. En estas ciudades, con una población mayoritariamente de origen chilote, inicialmente se ha clonado el formato de la fiesta de Caguach, pero, a medida que se consolidan van expresando sus propios rasgos de identidad local”.

Otro importante trabajo de investigación desarrollado por Macarena Fernández y Katherine Riveros denominado “Entre mares, pampas y vientos, memorias de Chiloé en Punta Arenas”, publicado en Andros editores, en 2017, detalla el proceso migratorio de la cultura chilota y la influencia ejercida por sus habitantes con la mantención de sus hábitos y costumbres en la consolidación de una identidad magallánica. En este sentido, la figura del Nazareno actúa como puente o ancla que vincula definitivamente a los chilotes con la Patagonia y la estepa magallánica. En la página 117 del citado texto encontramos:

“En Punta Arenas la devoción al Nazareno se manifiesta colectivamente desde 1981. En sus inicios se realizaba silenciosamente en el plano íntimo de una vivienda. El invierno del año 1981 se habría comenzado a celebrar esta festividad en el Barrio 18 de Septiembre. Al principio se juntaban en el domicilio de la familia Unquén, migrante de la isla Caguach. De estas reuniones surge la comunidad Jesús Nazareno de Caguach, fundada el 29 de julio del año siguiente, iniciada por unas quince personas. (…) El documental “Huellas en la Patagonia”, producido por la Universidad de Magallanes en 2011, sostiene que: “Cuando la familia Unquén inició esta historia no tenían un devocionario ni tampoco recordaban como seguir el rosario; sólo tenían una foto en blanco y negro del Nazareno que mandaron a pintar. Esa imagen a color, circunscrita a un pequeño cuadro, fue la primera forma de adoración y de resignificación del fervor religioso popular de Chiloé”. A su vez, en nuestro ensayo histórico “La misión franciscana San Miguel Arcángel en la colonia de Punta Arenas (1844-1878) incorporamos en la página 154 parte del testimonio de la vecina Francisca Unquén:

“Yo soy nacida en Caguach, allá participé desde niña en la iglesia, luego viajé a Punta Arenas con la familia y entonces sentí que algo de mí se había quedado en mi tierra. Recuerdo que muchas veces cuando iba a la iglesia me volvía triste, porque no entendía las palabras del sacerdote, los rezos no eran los mismos. Eso les pasaba a mi familia y a otros conocidos de mi tierra también. Creo que todos teníamos pena y ganas de irnos.

El año 81 cuando nos llamaron del departamento de migración para que formáramos una comunidad y empezáramos a celebrar la Fiesta del Jesús Nazareno, casi no lo creímos. (…) Ese año comenzamos en mi casa con la Novena y participaron los familiares y conocidos, junto a una fotografía del Nazareno de Caguach que me trajo mi hijo”.

Fernández y Riveros puntualizan otros factores relevantes: “En 1986 llega la imagen del Nazareno a la ciudad magallánica, (Punta Arenas) de madera, con su cara y mano enlozadas, y con su túnica morada que representa el color del dolor, del sufrimiento para la iglesia católica. El párroco de la iglesia de Fátima de Punta Arenas, Jorge Teneb, instó a los integrantes de la comunidad para que el Nazareno fuera llevado a la iglesia”. (…) El año 2001, la comunidad materializa su sueño con la edificación del Santuario de Jesús Nazareno en Avenida Circunvalación con Avenida Salvador Allende”.

Semejanzas y diferencias

Fernández y Riveros contribuyen comparando y valorando las similitudes y disparidades entre ambas celebraciones. En la página 118 leemos:

“En Caguach la procesión de Cristo es realizada sagradamente el 30 de agosto, independiente del día. En Punta Arenas se realiza el último domingo de agosto, independiente de la fecha. Para la procesión, en Caguach escoltan al Nazareno los santos de las cinco islas. En Punta Arenas, en cambio, lo acompañan los santos patronos de las iglesias de Fátima, Santa Teresa de los Andes, María Auxiliadora, San Miguel Arcángel, Padre Hurtado, Francisco de Asís, Cura de Ars y San José Carpintero. Jesús Nazareno se ubica al final de la procesión, porque es escoltado por las figuras de cada una de las iglesias”. Agrego que en Chiloé se le denomina Cristo Nazareno, aquí se le llama Jesús Nazareno.

La peregrinación de Jesús Nazareno es la fiesta religiosa popular más importante de la Patagonia. Interviene a un espacio urbano compuesto por un barrio de gran magnitud, el 18 de septiembre, y sus 25.000 habitantes. Es la respuesta de la comunidad oriunda de Chiloé y su regreso a lo vernáculo, a una vuelta a sus raíces, el retorno al lugar de sus ancestros y antepasados.