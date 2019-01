La historia de la “Kombi Gourmet” y los famosos completos con 9 ingredientes

– Un emprendimiento de un joven magallánico ingeniero en administración de empresas.

Desde la época de estudiante, cuando el “bajón” solía apaciguarlo con los buenos completos que vendía el dueño de un carrito estacionado en calle Pedro Montt, es que a Cristian Contreras Bascuñán le despertó la idea de tener algún día un emprendimiento similar.

Corría el 2004 cuando se matriculó en cocina internacional. Duró tres años y abandonó. Luego, el 2010, decidió estudiar ingeniería en administración de empresas.

Como el emprendimiento lo venía fraguando hace mucho tiempo, la tesis no podía versar en otra cosa que no fuera un modelo de negocio así: en el caso de Cristian, basado en una kombi.

Inicios

“Una vez que terminé de estudiar comencé a trabajar. No fue fácil porque debía superar una discapacidad auditiva, porque soy sordo. Me tuve que poner audífonos, ya que muchas empresas me cerraban las puertas y, después con apoyo familiar y de mi señora, partimos en lo nuestro”.

Los inicios fueron con un carrito pequeño y un mesón. “Llevábamos dos años y nos fue bien”, recuerda Contreras.

Posteriormente, el año pasado, postuló y ganó un proyecto Crece Gastronómico en Sercotec. “Eso me ayudó mucho para seguir creciendo y fortalecer la compra de este carro”.

Trajo la combi de Santiago

Junto con tener clara la película respecto al emprendimiento comercial, también tenía, “entre ceja y ceja”, la idea de comprar un combi Volkswagen.

“Un mes demoré en encontrar el furgón que quería. Es un 1992, de procedencia brasileña. El año pasado viajé a Santiago a comprarlo. Luego de buscar bastante encontré que una señora tenía uno guardado en el galpón de la casa”.

Recuerda que costó convencerla. “Era una profesora, segunda dueña, tenía la combi como 15 años y muy bien cuidada”.

A ella llegó por las redes sociales. “Me contacté con el nieto y él la convenció de venderla. Le expliqué que era para un emprendimiento y al final accedió”.

Cuando hace un tiempo le envió fotos y la mujer vio en qué terminó el furgón se emocionó y quedó feliz de colaborar en el proyecto de este esforzado emprendedor magallánico, que se graduó el pasado 12 de noviembre.

“Compré la combi y la traje andando por tierra, hasta Puerto Montt. Ahí la embarqué en el transbordador y desde Puerto Natales la seguí manejando hasta Punta Arenas”.

Luego vendría el proceso para modificarla y adecuarla a los requerimientos comerciales.

En Punta Arenas se contactó con un amigo de su padre, jubilado de la fuerza aérea, que tiene un taller de soldadura. “Un día me acerqué y le pregunté si estaba dispuesto a ayudarme a modificar el furgón. Le mostré los bosquejos y en junio comenzamos a trabajar juntos. Me enseñó a soldar y a cortar. Nos demoramos seis meses en terminar todo. Nada de fibra de vidrio, todo es pura lata, y luego pintamos”.

Completos

A medida que pasa el tiempo, los completos de la “Kombi Gourmet” son cada vez más conocidos y apetecidos.

El alcalde Claudio Radonich lo autorizó para que los domingos y festivos pueda atender en una de las esquinas de la Plaza Benjamín Muñoz Gamero.

El producto lo entrega en base a un pan con sabor y el cliente puede elegir los 9 ingredientes de la carta. “La idea es que el cliente arme su completo a un precio final de tres mil pesos. Nos ha ido bien, con mucha demanda, sobre todo ahora en temporada de turismo”.

La esposa, Paula Munizaga Salinas, las oficia de cajera y también de una suerte de encargada de comunicaciones.

“Lo mío es ver que todo funcione bien. Además tengo alumnos en práctica y familiares, comentó Cristian. En total somos ocho personas y lo bueno es que todos hablan inglés así que al final terminamos orientando y guiando a los turistas”.

Los domingos están en la plaza, de 12 a 20 horas. A veces, cuando se van antes, es sólo porque se les agotó la materia prima.

No reveló cifras, pero dijo que venden muchos completos al día. “No es la gracia quién vende más sino la calidad de lo que se entrega”.

Siente que su “Kombi Gourmet” es como la picada de los domingos, donde muchos le compran los completos para no hacer almuerzo en casa.

Además, a través de las redes sociales, suele hacer concursos y regalar hasta cinco completos.