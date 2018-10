La historia de los protagonistas del “viral” magallánico

“

Felicidad pura para empezar el día. 07:50 horas en la esquina de Avenida España con Colón”, escribió Juan Francisco Aliaga Bravo, junto al video que rápidamente se transformó en viral y que enterneció a todos en las redes sociales.

El jueves 18 de octubre, varios canales de televisión y medios digitales difundieron una particular escena en que se aprecia cómo un perro decide acompañar a un carabineros en sus labores de regular el tránsito en el cruce norponiente de España con Colón, en la ciudad de Punta Arenas.

La imagen fue compartida en Facebook por un automovilista que se conmovió con el animal, que no dejaba de jugar y dejarse querer por el funcionario policial mientras éste trataba de cumplir su labor.

Aliaga reconoció a La Prensa Austral que esa mañana fue contactado por medios digitales como 24 horas.cl, Megavisión, Tv13 digital, Radio Bío Bío, Las Ultimas Noticias y otros tantos portales que reprodujeron su video.

Sólo en su cuenta de Facebook el video fue reproducido 343.000 veces, con 6.657 veces compartido y 3.840 reacciones. Sólo en la cuenta de 24 horas de TVN, tuvo 772.892 reproducciones, 11.935 veces compartido y 22.576 reacciones.

Quien capturó la escena es Juan Francisco Aliaga, socio activo y asesor de Codda (Corporación de Defensa de los Derechos de los Animales), quien al ver la viralización de su video no dudó en salir a buscar a los protagonistas: el sargento segundo Claudio Poveda Casanova y a su regalona, la perrita Chabka.

Poveda, de dotación de la Subcomisaría de Fuerzas Especiales de Punta Arenas, confiesa que Chabka está con ellos desde abril de este año y que como una manera de inculcar la tenencia responsable, la perrita fue esterilizada luego de gestiones realizadas con la municipalidad. “Es un animalito ciertamente vulnerable, que vive en la calle. Se había escapado hace 4 días y el jueves andaba en el sector central. Esa mañana estaba cumpliendo con mi servicio de tránsito, cuando me reconoció y de repente llegó a mi lado; no sé cómo me identificó que se puso a jugar conmigo”, relató.

Para Aliaga, estas historias son muy gratificantes. “La conciencia del sargento Poveda es loable y debe multiplicarse en nuestra sociedad, la primera acción que hizo Poveda con Chabka fue esterilizarla, una conciencia social, cívica y de gran responsabilidad para con nuestros pequeños hermanos menores”, destacó, poniendo el acento que en Punta Arenas hay más de 6 mil perros en las calles sin dueño y otros 7 mil que salen con dueño a la vía pública sin mayor control, datos de acuerdo al último censo canino del año 2009, población canina que a la fecha sin duda ha aumentado.

Su jefe, el capitán Francisco Febres, recuerda que dicha perrita la encontraron en el mes de abril en el sector central cuando realizaban servicios preventivos. “Se me acercó a los pies y luego la traje al cuartel; era cachorra, pero siempre ha sido indómita, se arranca, ha estado perdida incluso, pero ha sido devuelta a los carabineros”, señala. Pero, quien siempre se ha preocupado de la perrita, porque él además vive en el cuartel, es el sargento Poveda. Es quien le compra el alimento.

“Animalistas y rescatistas no dan abasto hoy por la irresponsabilidad de las personas, al no esterilizar, abandonar y no controlar la salida de sus mascotas”, complementó.

Por último, aprovechó de hacer un llamado a seguir el ejemplo del sargento Poveda, a apoyar a quienes controlan de manera voluntaria y desinteresada a la población canina y felina en abandono, generalmente sin recursos, al señalar que el canil municipal está a full con más de 60 perros, el problema es de todos y es responsabilidad de todos ser parte de la cadena que revierta esta tendencia.