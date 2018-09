“La imagen de Rimsky Rojas ha cambiado para mí”, aseguró obispo Bastres y pidió perdón a los padres de Ricardo Harex

– Escenas de hondo pesar se vivieron ayer cuando, por primera vez, el grupo parlamentario sesionó en Punta Arenas buscando recabar información para esclarecer qué pasó con el estudiante salesiano.

“La imagen de Rimsky ha cambiado para mí. Esperamos en Dios que no, pero, si se llegara a comprobar que él realizó el desaparecimiento de Ricardo, es como para hacer un hoyo en la plaza y enterrarse de vergüenza, porque es lo más aberrante que podría hacer un sacerdote”.

Esta fue la estremecedora declaración que vertió el obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres, ante la comisión investigadora del caso Harex de la Cámara de Diputados que, por primera vez, sesionó ayer en Magallanes.

“Estamos (los sacerdotes) para la vida, para hacer crecer a los demás y no para matar y hacer desaparecer. Y ustedes han visto que el último tiempo y siempre que, en estos casos de abuso, he pedido perdón y se me cae la cara de vergüenza porque contradice a lo que hemos profesado. Si tuviera que pedir perdón, sería a los padres de Ricardo, por no haber sido un buen pastor en su momento”, señaló junto con reiterar que está la completa disposición para que se investiguen las dependencias del obispado.

Este fue uno de los testimonios prestados ayer ante esta instancia impulsada por el parlamentario magallánico Karim Bianchi (PR), que trabaja desde agosto en la recopilación de antecedentes respecto del actuar de Carabineros, PDI, como de los ministerios del Interior y de Justicia en las labores investigativas cursadas para aclarar la desaparición de Ricardo Harex.

Se trata de un nuevo paso con el que se busca dilucidar qué se esconde tras este hecho acaecido el 19 de octubre de 2001, cuando, luego de compartir en una fiesta con amigos, el entonces joven de 17 años nunca más fue visto. En esa fecha, Ricardo Harex cursaba cuarto año medio en el Liceo Salesiano San José de Punta Arenas, siendo director del establecimiento el sacerdote Rimsky Rojas.

A partir de entonces y dentro de las numerosas hipótesis, fue cobrando fuerza la de que justamente el mencionado sacerdote habría estado implicado en el hecho, indagación que no prosperó, por cuanto éste se suicidó en 2011, ello -según se presume- al verse acorralado ante la posibilidad de que fuera inculpado en la desaparición y en otros casos de abusos.

Así las cosas y como las diligencias que por años se han anunciado no han llegado a puerto, ayer la comisión sumó nuevos elementos de informaciones, de manos de referentes claves.

Bastres pide perdón

Uno de ellos fue el obispo Bernardo Bastres Florence, quien tras prestar declaraciones dijo a la prensa: “Desde el primer día que llegué he sido transparente en todo. Lo segundo es que desde el año 2011 estamos trabajando en la comisión de prevención, llevamos más de 1.000 personas preparadas para prevenir los abusos, creemos que del desastre de los delitos tenemos que aprender y he venido porque me parece que tenemos que dar todos los datos para saber la verdad”.

Finalmente, consultado acerca de si alguna vez el ex obispo de Punta Arenas, Tomás González, le dio a conocer información en torno a este caso, Bastres dijo: “El padre no comparte las cosas que corresponden al ámbito de las personas”.

Padres de Ricardo

Haber participado en la comisión fue, para los padres de Ricardo, una instancia esperanzadora, por lo que Sergio Harex dijo luego: “Primero, quiero agradecer al diputado Karim Bianchi, porque fue él de la idea y le costó formar esto. El que -la sesión- se haya hecho en nuestra región, se va a saber a nivel nacional. Las policías y la justicia en su momento no actuaron bien y el objetivo de esta comisión es averiguar por qué. Aquí fue más de una persona la que hizo algo con Ricardo, pero lamentablemente la gente queda callada, pero hay muchas formas de hacernos llegar información. En este momento, creo que nos vamos por el lado de la participación del padre Rimsky, estamos en una nueva línea que tiene más fuerza, pero estamos topando con una muralla muy poderosa. Ojalá que con esta comisión podamos descubrir algo más”.

En cuanto a las declaraciones del obispo Bastres, el padre de Ricardo declaró: “Me sorprendí mucho, porque desde que llegó a la región siempre ha estado alejado de nosotros y cuando uno le tocaba el tema, se exaltaba y adoptaba una actitud soberbia. Ahora dijo cosas que la verdad todos sabemos y en una de esas, él tampoco sabía cómo actuaba Rimsky Rojas. En cuanto a que pidió perdón, creo que es por la presión que se está ejerciendo y la poca credibilidad que ha ido pesando sobre la iglesia, pero creo que fue sincero en sus palabras, quiero creer que fue así”.

A su vez, tras la sesión, la madre de Ricardo, Margot González, manifestó: “Estamos muy tranquilos, con la esperanza de que salga algo a la luz. Con las preguntas que se han hecho y lo que se está investigando, la comisión necesita respuestas y van a tener que darlas ahora”.

Parlamentarios y PDI

El diputado Karim Bianchi lamentó que instancias como ésta no se hayan realizado antes, como sí se hizo en el caso ‘Matute’.

“Sin embargo, creo que la comisión va en un camino correcto, acá hay una investigación que fue mal llevada desde un comienzo y ha sido infructuosa. No ha existido una verdad, un cuerpo ni culpables. Nosotros también buscamos responsabilidades. Este es un caso que policialmente tiene ribetes trascendentales y siento que los medios en el norte no lo han tomado con la importancia que sí lo han hecho con otros casos. Es importante hacer hincapié en señalar que quienes sepan algo hoy en día, no pueden estar tranquilos”, indicó manifestando su optimismo porque la recopilación de datos va por buen camino.

La diputada Sandra Amar recalcó en complemento la relevancia del rol fiscalizador desde el nivel parlamentario con relación a las acciones de los diversos servicios públicos. “En orden a ello, indudablemente que todos aquellos antecedentes que puedan aportar y -sobre los cuales- podamos determinar que existieron omisiones y falencias con respecto a esta investigación, serán puestos a disposición de los organismos pertinentes. Aquí lo que quisimos hacer también es visibilizar esto a nivel nacional, tal como en el caso Matute, donde hubo una preocupación especial por seguir las líneas investigativas que correspondían”.

Su par Amaro Labra -en representación del parlamentario Hugo Gutiérrez- agregó: “Es impresionante escuchar los testimonios del padre y la madre. Se está avanzando lentamente, pero hay antecedentes poderosos. La inclusión del Indh (Instituto Nacional de Derechos Humanos) es importante, dado que el caso ya es ‘sustracción de menores’”, acotó.

En tanto, el Prefecto Inspector Rubén Castillo Guianatti, jefe regional de la Policía de Investigaciones, señaló que la de ayer constituye la segunda participación de la entidad en esta instancia. “Ojalá que de esta comisión puedan salir nuevos antecedentes que permitan esclarecer los hechos. La PDI en la primera intervención dio a conocer que durante todo este tiempo ha hecho un trabajo profesional y seguimos cooperando día a día con todas las diligencias y las aristas que se van allegando al expediente judicial. En este caso, di a conocer las hipótesis que han sido descartadas, como el suicidio y la muerte accidental y entregando las últimas que se están manejando en la línea investigativa en la actualidad”.

Crónica inconclusa

En la sesión estuvo presente también Rina Díaz Jiménez, autora del libro ‘En un eclipse del sol, crónica inconclusa’, quien da cuenta en el texto de numerosos pasajes que tienen relación con este emblemático caso y donde su elaboración nace como un apoyo emocional a los progenitores, cuyo lazo con la escritora hoy son muy estrechos. “Me siento muy agradecida de la confianza de esta familia, porque lamentablemente ese libro no tiene nada de ficción, es la vida retratada del joven. Siento eso sí que con el paso de los años, un personaje que ha estado en la palestra y que en esos momentos contribuyó a la búsqueda es el cura Rimsky, que hizo su aporte en el libro. Hay una frase que nunca voy a olvidar, él dice: ‘si es preciso arar en el mar para encontrar el cuerpo de Ricardo, lo vamos a hacer’. En esos momentos uno se emocionaba y decía ‘el compromiso de este cura’, porque no manejábamos que en esos mismos tiempos, él tenía acusaciones de abusos en la ciudad de Valdivia. Entonces, con el transcurrir del tiempo, no es que uno se desencante de las personas, uno se desencanta del sistema, porque sobre Rimsky había personas que manejaban su comportamiento y lo mandaron para acá. Y no lo he dicho yo, lo dijo la ministra y ha salido en los medios, el cura ha figurado en algunos momentos como sospechoso en la desaparición de Ricardo”, dijo junto con lamentar que hasta ahora la familia no ha podido siquiera iniciar un proceso de duelo. “Los padres de Ricardo no esperan cárcel ni venganza, sino simplemente meter en un cajón los restos de su hijo y dar una oración. Aquí en Magallanes no hay secretos, hay muchas personas que saben lo que ocurrió y pueden dar testimonio. Esperamos que esta comisión vaya sumando gente para contribuir a este caso”.

Caso Rottweiller

En el marco de las indagatorias, el ex Carabinero, Raúl Herrera Cifuentes -quien participó en la comisión- reflotó un hecho acaecido en nuestra ciudad también en 2001 y que finalmente podría llevar a contar con nuevos y fidedignos antecedentes respecto al caso Harex. En su relato, se refirió respecto del niño de 12 años que en la madrugada del 28 de abril y tras intentar ingresar a un patio del Liceo Salesiano San José para entrar a una fiesta, fue atacado por dos perros de la raza Rottweiler, quedando con serias lesiones.

A partir de entonces -según sostuvo en relato a la comisión- el menor habría recibido de parte de Rimsky diversos bienes materiales e incluso habrían almorzado juntos en un céntrico local de la ciudad. Por cierto, dicho comportamiento del director liceano habría sido sólo una de las facetas que según el uniformado en retiro serían parte de las dudosas prácticas que advirtió años antes mientras ejercía la profesión, durante diversos patrullajes. “Desde el 90’ en adelante, cuando llegué a Punta Arenas, uno veía situaciones que no corresponden a la Iglesia Católica. De hecho, por eso le decía al diputado Bianchi que, en el tema del Rottweiler, el niño es el que sabe y es el que tiene que declarar, sabe toda la arista del caso Harex. A este chico le hicieron cambiar la versión -de los hechos-, pero no fue por parte de Carabineros, sino de los padres. Hay una arista del caso que tienen que investigar los diputados, los abogados y la ministra, que tiene una gran participación en este asunto”, enfatizó.

Cronología de Bastres

El obispo Bernardo Bastres concurrió ayer de forma voluntaria a la invitación que le formuló la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, donde se establece una línea investigativa de la “Iglesia Católica”.

En razón de ello, el religioso puntualizó los principales hitos desde el año en que desapareció el joven:

19 de octubre de 2001: “Se informa de la desaparición de Ricardo Harex. En ese año, yo era provincial de los salesianos. No conocí personalmente a Ricardo Harex. Por tanto, la desaparición fue una situación que se me informó cuando me correspondió la visita anual regular a Magallanes. En esa ocasión, se me explicó brevemente que su caso se encontraba en manos de un juez y que también colaboraba en su investigación la PDI.

22 de abril de 2006: “Me consagraron como Obispo aquí en Punta Arenas. En ese año, vinieron a entrevistarse conmigo los padres de Ricardo Harex junto a su abogado Juan José Arcos. En esa ocasión manifesté mi disponibilidad a colaborar en aquello que de mí dependiera.

2010: “En este año supe por el Superior de los salesianos, que había una acusación contra el P. Rimsky. En octubre, Mauricio Vargas coloca la denuncia de abuso sexual contra Rimsky Rojas en la Fiscalía de Valdivia.

Febrero de 2011: “Estando en Puerto Montt, en ejercicios espirituales con los sacerdotes diocesanos, supe del suicidio de Rimsky. Este hecho, dio paso a que el abogado Arcos, comenzará a involucrar a Rimsky, como posible autor del desaparecimiento de Ricardo Harex”.

2012: “Declaraciones de la ministra del caso Harex, Marta Jimena Pinto Salazar. Diario La Prensa Austral, entrevista domingo 21 de octubre: Habla sobre una red de protección en torno a la figura de Rimsky Rojas de parte de la Iglesia. Estas declaraciones, motivan una respuesta de parte de la Congregación y del Obispado de Punta Arenas”.

2014: “El 2 de mayo fallece el Juan Esteban Cárdenas Cárdenas. Se encontraba hospitalizado en el Hospital Clínico de Magallanes. El abogado Arcos manifiesta por los medios de comunicación social que Cárdenas es testigo del entierro de Ricardo Harex en la casa de Retiro Juan Pablo II. Incluso se afirma que es empleado del Obispado y cuidador de dicha casa. El fiscal Sr. Eugenio Campos, recibió la petición del abogado Sr. Arcos, para investigar la irregularidad de la muerte del Sr. Cárdenas. En su oportunidad fui a requerir el estado de la investigación al fiscal y me entregó el certificado de sobreseimiento de dicha causa”.

28 de diciembre de 2016: “Se afirma en el diario digital “El Muro” que el abogado de la Diócesis de Punta Arenas colocó barreras para impedir conocer la verdad sobre la desaparición de Ricardo Harex”.

2018. “El Papa envía a Chile, la “Misión Scicluna”, que tuvo dos momentos: Del 20 de febrero al 28 en la ciudad de Santiago. El abogado Vargas se entrevistó con Scicluna. El comunicador social Rodrigo Utz Contreras, comienza desde el final de la Misión Scicluna, una campaña contra mi persona. Como fruto de ésta, invitó a realizar una protesta en mi contra, frente a mi residencia, la noche del 29 de mayo 2018. Ese mismo día, se emitió una declaración desde el Obispado, donde se recordó nuestra disponibilidad de colaborar en este caso y al mismo tiempo, se manifestó que nunca ha existido un encubrimiento”.

“El sábado 16 de junio, a las 22 horas, Arcos me hizo llegar por medio del WhatsApp, una serie de documentos relativos a la causa de Harex y nombres de personas que los vincula a la CNI. El abogado me pidió que yo interviniera ante una persona para que ella se auto-denunciara. Inmediatamente llamé a un abogado de mi confianza y acordamos que el día lunes, a primera hora fuera donde el ministro Marcos Kusanovic (pues la ministra Pinto andaba fuera) a contarle lo sucedido”.