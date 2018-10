-Invitado por el Ministerio Público de Magallanes, el timonel del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual explicó cuáles son las actuales deficiencias del sistema judicial en materias de identidad de género.

“La legislación vigente, más conocida como la Ley Zamudio, es una herramienta imperfecta que no permite perseguir de verdad las responsabilidades en caso de discriminación por orientación sexual o algunas de las categorías que la ley establece y, por lo tanto, tenemos un sistema legal muy deficiente que no permite hacer justicia”.

Así lo sostuvo el líder del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, en conversación con El Magallanes, oportunidad en que aclaró que en Magallanes no tienen una presencia oficial porque “no han cuajado los liderazgos para construir una herramienta organizacional que auto represente a la región en estos temas, lo cual requiere sacrificio. El trabajo del activismo político y social respecto de la diversidad sexual requiere una labor ardua las 24 horas del día y los 365 días del año, y hay poca gente dispuesta a sacrificar su vida de pareja, sus estudios, trabajo por esta causa”, enfatizó.

“El principal déficit en la región es la inexistencia de gays, lesbianas y trans que se auto convoquen, que se organicen y reúnan las condiciones para hacer pedagogía cotidianamente. Si no hay una autorrepresentación de la diversidad sexual acá, va a ser difícil de que deje de escucharse solamente el discurso de los evangélicos integristas, pero eso uno no lo puede reemplazar desde Santiago, sino que tiene que nacer desde la organización local”, cuestionó.

Jiménez llegó a Punta Arenas para dictar la tarde del lunes una capacitación en las dependencias de la Fiscalía Local, mientras que el martes participó en un conversatorio denominado “Perspectiva de género desde la mirada de la víctima”, que se llevó a cabo en el salón de la Contraloría Regional, y donde estuvo acompañado por el jefe local del ente persecutor, Eugenio Campos, y la magistrada Paula Stange.

Sobre las falencias de la ley Zamudio, puso como ejemplo que la multa es a beneficio fiscal y no de la víctima y que no hay reparación. Agregó que hay una serie de factores que hacen que el acceso a la justicia de este segmento poblacional sea complicado.

“Estamos conversando con los parlamentarios para poder ingresar el próximo año una modificación a la ley de manera rotunda que permita mejorar los estándares que exige la normativa para probar una discriminación por orientación sexual o identidad de género”, acotó.

Cabe señalar que en el XVI Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual en Chile, en nuestra región se contabilizaron seis casos de discriminación durante el año 2017, un aumento de un 1,2% a diferencia del 2016, de los cuales cuatro de ellos ocurrieron en la capital regional. Asimismo, en el ranking de instituciones homofóbicas y transfóbicas, la Confraternidad de Pastores Evangélicos de Magallanes se ubicó en el noveno puesto, mientras que en el listado de personas aparece en el puesto decimocuarto el Obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres.

– ¿Cómo analiza la situación actual de Magallanes respecto a materias de orientación sexual e identidad de género?

– “En general la Región de Magallanes y en particular, la ciudad de Punta Arenas, no muestran una tasa alta de denuncias. El hecho de que no ocurran casos que se judicialicen no significa que no existan, el problema es que la gente no denuncia. En Santiago, de un 100% que viven discriminación sólo el 8% denuncia, eso pasa allá, pero imagínense lo que sería en regiones donde estos temas han sido poco abordados, no han sido discutidos y no hay políticas públicas locales. Por eso nos parece súper valiosa la preocupación de la Fiscalía por incorporar criterios en estos temas”.

– ¿Cuáles cree usted que son las principales falencias en el sistema judicial?

– “Ahí hay mucho qué hacer y tenemos un grave problema, porque cada vez que una pareja de gays, lesbianas o trans son agredidos en la vía pública por su orientación sexual, eso no queda registrado en el parte de Carabineros y esa información no llega a la Fiscalía, la pasan por riña cuando lo que de verdad ocurre es que hay una agresión por su condición sexual. A raíz de aquello, el fiscal no puede invocar la agravante penal que se establece en la Ley Zamudio, entre otras cosas, y estos casos quedan siempre en la más y absoluta impunidad”.