La llegada del Gran Hermano, el seremi con millonaria demanda laboral y la bocanada de aire para el Cequa

– Dos reveses en el nombramiento de los seremis han marcado las primeras semanas de Matheson en la intendencia, quien, con escaso margen presupuestario para definir nuevos proyectos, tiene en su carpeta el reflote del proyecto de construcción de una sede para el centro regional de investigación.

El cuadro de Piñera ya está, cual el Gran Hermano de George Orwell, vigilando el desempeño de Christian Matheson y sus cercanos en la intendencia regional, los que, más allá de lo imaginado, han tenido dos reveses en las designaciones de los secretarios regionales ministeriales de Justicia y de Cultura. Si fuera la terrible novela ‘1984’ que relata un mundo totalitario y desintegrador al extremo, nada bueno se vaticinaría para ellos, pero no lo es y sólo se trata de la gran sonrisa del Mandatario que domina desde las paredes de tonos suaves.

Para quienes asumieron este 11 de marzo, aquella imagen de Piñera sonriente resulta un gran aliciente, pero es todo un tormento para los que persisten en aferrarse a los cargos asumidos durante el régimen de Bachelet. Sin embargo, como bien canta el tango, “los morlacos del otario” son atractivos a fin de mes y pueden más a la incomodidad de trabajar para un gobierno de derecha.

Pero, desde el punto de vista de la ideología y los principios partidarios que muchos de ellos abrazan y de los cuales han hecho más de una gárgara, Cambalache es la letra por excelencia: “Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador… ¡Todo da igual! ¡Nada es mejor!…”.

La situación no resulta graciosa a los que no gustan ni de los tangos ni de las milongas. “¿Cuándo se va a ir este fulano?”, es la pregunta que se repite en no pocos pasillos de los edificios que albergan al gobierno regional cuando se constata que viven todos “revolcaos como en un merengue”. La lista de los parapetados no es corta. Quizás, por ello, se debe reconocer la actitud de algunos, como del entonces seremi de Gobierno, Baldovino Gómez, y su equipo que presentaron su renuncia en forma oportuna.

Cequa bajo la amenaza

del “visón Flies”

El cambio de signo político no sólo remece las estructuras del gobierno regional, respecto de los cambios de secretarios regionales ministeriales y directores de servicios, amén de la salida o llegada de nuevos asesores o jefes de división.

Particularmente, la llegada de Christian Matheson es como una verdadera bocanada de aire para una de las entidades dedicadas a la ciencia en Magallanes.

“¿Por qué Flies le tuvo tanta mala al Cequa?”. Esa es la pregunta que se formuló en la intendencia tras el cambio de gobierno. “No sé, habría que preguntarle a él”, fue la rápida y escurridiza respuesta.

Es que la relación entre el ex intendente y la entidad regional fue más tortuosa y más difícil de sobrellevar que aprenderse el nombre completo de la institución: Centro de Estudios del Cuaternario Fuego-Patagonia y Antártica.

El enfrentamiento entre el ex intendente y la directora del Cequa, Paola Acuña, recrudeció en los últimos meses de su gobierno, sobre todo en aquella etapa en que la profesional también era parte de la terna que llegó a manos de la entonces Presidenta Bachelet para dirigir al Instituto Antártico Chileno (Inach). En esta disputa, la carta de Flies era, sin lugar a dudas, el nombre del actual director, Marcelo Leppe.

En lo concreto y más allá de que su influencia haya torpedeado el paso de Acuña a la dirección nacional del Inach, significó un gran retraso en un viejo anhelo institucional: la construcción de una sede para el Cequa, en terrenos ya adquiridos en el sector norte de la ciudad.

La oposición de Flies al Cequa carcomió los planes institucionales más que el castor a los bosques de Tierra del Fuego y lo tuvo asediado peor que los visones comilones a los huevos y polluelos de los albatros de ceja negra en el seno Almirantazgo.

Pero, los más suspicaces -y dentro de la comunidad científica tiene que haber más de alguno- vieron tras del empecinamiento de Flies el interés de otras entidades dedicadas a la investigación en Magallanes por hacer desaparecer al Cequa, siendo que éste nació como fruto de una política de los gobiernos concertacionistas para descentralizar la ciencia con la creación los centros regionales de desarrollo científico y tecnológico. ¡En fin! Como bien dice el dicho: En todas partes, cuecen habas.

Paola, haciendo honor a su apellido, parece que acuña otro refrán popular, aquel que reza: “El que sigue la consigue”. Por ello y dentro de las estrecheces presupuestarias que debe barajar el intendente, éste anunciará que se dará curso a la construcción del edificio del Cequa en los terrenos antes mencionados.

Mal que mal, pocos saben que ella -al igual que en el caso de su postulación al Inach- estuvo a un tris de ser seremi de Medio Ambiente, estando como opción en una de las listas presentadas a Matheson.

“Nos hubiera gustado que ella asumiera, pero tenía que atender los problemas del Cequa”, comentó a El Magallanes una fuente cercana a Matheson. La directora del centro cuenta con todo el favor del nuevo gobierno, teniendo como gran aliada a la ex intendenta Liliana Kusanovic.

Millonaria demanda laboral

Que los nuevos seremis están en la mira de muchos, basta preguntárselo a Ferreira y a Campos. Como estamos en Semana Santa, diremos que hay mucha gente buscando la paja en el ojo ajeno. Así, llegó hasta este medio un emisario de los escribas y los fariseos con una demanda interpuesta por el hoy seremi de Minería, Carlos Quezada Aliste, en contra de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), representada por su gerente regional Ramiro Parra.

Puede ser un justo derecho, pero para los denunciantes que se cubren en el anonimato es, sencillamente, too much y quieren tirar la primera piedra.

Es que el ingeniero civil de Minas interpuso una demanda en juicio laboral en contra de Enap, por considerar que ésta no lo indemnizó adecuadamente, luego de que terminara su relación laboral con fecha 31 de marzo de 2017, habiendo ingresado a la empresa el 27 de septiembre de 1979. El recurso ingresó al Juzgado Laboral el 29 de septiembre del año pasado.

El total se calculó en $235 millones: más $37 millones por concepto de feriado; sobre $176 millones por alrededor de 35 años de servicios; más de $20 millones por indemnización. Luego y tras unos descuentos, recibió físicamente sobre $228 millones.

Al firmar su finiquito, empero, planteó observaciones al mismo, sosteniendo que hubo un mal cálculo de los descuentos realizados y solicitando el incremento de un 15% del cálculo de los años de servicio.

El seremi de Minería siente afectados sus derechos y, el 23 de marzo de este año, su abogado solicitó al tribunal fijar día y hora para la audiencia del juicio, sin que la jueza haya resuelto todavía.

Bajo el influjo de la Semana Santa, cabe preguntarse: Si hasta Cristo llamó a Mateo, un recaudador de impuestos, para que fuera su discípulo, ¿por qué Matheson no tendría derecho a reclutar a Quezada?