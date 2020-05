La magallánica que escapó de las Islas Caimán

Camila Arecheta (24) llevaba un año y medio trabajando en el Hotel Marriot del lugar, cuando se desató el coronavirus. Estuvo esperando un mes el vuelo que la llevara a Miami y

el pasado lunes llegó a Santiago, donde deberá esperar 14 días para regresar a la ciudad de Punta Arenas.

Camila Arecheta estaba viviendo el sueño de muchos jóvenes. Recién terminada la universidad, consiguió un trabajo como anfitriona en el Hotel Marriot de las Islas Caimán, donde estuvo cerca de un año y medio. Con sólo 24 años, ya estaba acostumbrada a la vida caribeña y creía que nada la podía traer de vuelta a su tierra natal.

Sin embargo, el 22 de marzo se anunciaba el cierre del aeropuerto, excepto para evacuar a gente y llevar abastecimiento. Además, el hotel cerró su atención al público.“El hotel igual nos siguió pagando 10 dólares diarios para comida y además un porcentaje de sueldo. Como casi todos acá viven de turismo, el dueño de mi departamento me bajó a la mitad el arriendo. Y yo me quería quedar igual para poder ir a la playa, pero había mucha policía en las calles para que la gente se quedara en sus casas. De hecho para ir al supermercado o al banco, sólo se podía ir algunos días asignados por apellido”, relata Camila.

Dos semanas después, la administración del hotel le avisó que lo más probable es que volvieran a abrir en octubre de este año, debido a la temporada de huracanes que se avecina.

“Ahí decidí volver a Chile y tenía que buscar un vuelo, pero fue muy complicado. La idea era irme a Miami y desde ahí volver a Santiago. Me intenté contactar con el cónsul de allá pero nunca me respondió. En cambio el de Jamaica, que se llama Cristián Piña, me ayudó demasiado para ver el tema de los papeles”, explica.

Pero no sería tan simple. A pesar de que el gobierno de la isla quería sacar a la mayor cantidad de extranjeros posibles para poder combatir mejor el virus, Camila todavía no podía subirse a un avión para salir del lugar.

“Fue horrible. Llamé varias veces para ver si había vuelos para Miami, pero me dijeron que se habían acabado. Lloré mucho porque pensé que no iba a poder salir. Lo pasé pésimo. Volví a llamar algunos días después y me decían que había mucha demanda. Estaba desesperada porque no sabía qué hacer. Recién dos semanas después conseguí un vuelo. ¡Lloré de felicidad!”, afirma ella.

El vuelo al que logró subirse Camila partió recién el 1 de mayo y el domingo 3 tomaría el último avión que la llevó a Santiago desde Miami. Ella recuerda que estaba muy feliz. “Cuando llegué allá, dormí en el hotel del aeropuerto esperando el vuelo del domingo. Eran casi todos chilenos los que estaban en ese avión. Pero, al fin, estaba tranquila”. Camila deberá pasar 14 días en cuarentena en la ciudad de Santiago y recién podrá volver a Punta Arenas el 20 de mayo. Después de casi dos meses de haber decidido volver a casa.