La modernizada versión de “Los Titanes del Ring” con identidad magallánica

En el gimnasio de la Escuela Portugal se presentó una decena de exponentes regionales

de esta disciplina, además del campeón nacional Harry “The Sick” Marduk.

Para quienes son mayores de treinta años, la referencia principal cuando se le menciona lucha libre son “Los Titanes del Ring”, aquel programa televisivo que combinaba esta disciplina deportiva con show, muy similar al de los luchadores mexicanos. Pero las generaciones más nuevas, alucinan con la WWE estadounidense, con una mayor producción y espectacularidad.

En Punta Arenas trabaja desde hace dos años Magallanes Lucha Libre, un club que el domingo comenzó su temporada 2019, con una velada en el gimnasio de la Escuela Portugal, y que contó con la participación de una docena de competidores, entre ellos, el campeón nacional Harry “The Sick” Marduk, quien disputó el título máximo de Magallanes con el crédito local Aaron Grodd.

“Activos somos como 12 personas y hartos alumnos, pero eso se va evaluando con el tiempo y siempre con alianzas con gente de Santiago, agrupaciones de allá y luchadores. Siempre trataremos de tener gente de Santiago o luchadores que quieren disputar los títulos máximos en Punta Arenas, se les da la oportunidad. Por lo general, entrenamos día por medio, hay quienes entrenan aparte, estado físico, cardio, y harta preparación para resistir la lucha. Uno aprende más que nada a recibir y caer, todo va en el espectáculo y la lucha”, explicó Francisco Salas de Magallanes Lucha Libre.

Marduk, que tiene una experiencia de 18 años en esta disciplina, comenta a su vez que “los chicos llevan dos años y hace uno se dieron a conocer en Santiago y obviamente hay varios interesados en venir y aportar algo a Punta Arenas. En 2007 viajé a México, saqué mi credencial de luchador profesional, hay dos personas que tienen esa suerte de tener esa credencial en Chile”, destacó el luchador, que durante todo este tiempo, ha visto cómo ha cambiado la actividad.

“Todavía está en proceso de profesionalizarse, pero ha mejorado mucho, desde que partimos nosotros en el año 2000 una vez que se retomó después de ‘Los Titanes del Ring’. Ahora recién se les está pagando a los luchadores, las agrupaciones están creciendo mucho tanto con el espectáculo, la escenografía, ha mejorado bastante. Cambió demasiado, “Los Titanes del Ring” era prácticamente lucha mexicana, son puras acrobacias y después del 2000, la lucha cambió y se trató de guiarlo más por la lucha libre americana, que es más espectáculo y show. Y ahora hay una mezcla gigante entre Japón, Estados Unidos y México, entonces Chile no tiene una lucha libre definida, como una mezcla de todo”, desarrolló “The Sick” Marduk.

En ese sentido, Francisco Salas recalca que buscan otorgar un espectáculo “enfocado a la familia, a los niños, más tranquilo, a diferencia de otros lugares”. Y por lo mismo, no cualquiera puede subirse a un ring, por lo que ambos advierten a los chicos que se inician, “que no hagan algo que no sepan, y tampoco que imiten. Hay que prepararse muy bien y aprender”, concluyeron.

La próxima fecha del Magallanes Lucha Libre está programada para el 10 de febrero, en el local Check Point, que ha confiado en esta disciplina que combina deporte con espectáculo.