La “Muerte” y un “pastor”, testigos ecuatorianos del movimiento social

Han sido días de mucha agitación social en el centro de Punta Arenas, cuya rutina se ha visto alterada por las manifestaciones, que con más o menos asistencia, han marcado estas dos semanas. Y junto con las protestas, han aparecido una serie de personajes que han otorgado un ambiente particular a las calles.

Uno de ellos ha llamado la atención por su atuendo, aunque cerca de la Noche de Halloween, podía pasar fácilmente por disfraz. Nada menos que “la Muerte” ha estado en algunas esquinas de calle Bories, aunque no precisamente por los enfrentamientos.

Se trata de Darwin Ríos, un ecuatoriano que lleva cerca de un mes en Punta Arenas, y como estatua humana, ha estado ganándose unos pesos. Antes estuvo en Valparaíso y Viña del Mar, donde además del personaje, ofreció conferencias de conocimiento de uno mismo. “La muerte significa la muerte de nuestros defectos o pecados. La ira, el odio, la venganza, hay que eliminarlos para que nuestra conciencia despierte y rescatemos nuestras virtudes”, expresó.

Es por ello, que dado el clima actual en Chile, indicó que “en todos lados está sucediendo lo mismo. En Ecuador también pasó. Tenemos que cambiar nuestro propio mundo interior”, propuso.

Una cuadra más allá, está su compañero de ruta: el también ecuatoriano Alfredo Melchiade, que vestido de pastor, también entrega un mensaje positivo a la comunidad.

“He estado con este personaje en Ecuador, Perú y en Chile, en Antofagasta, Quilpué, Valparaíso y así hemos llegado a Punta Arenas. Mi mensaje es dar paz al mundo, la violencia sólo atrae más violencia, en cambio la paz trae comprensión. Nosotros mismos somos culpables de vivir siendo cómplices de la violencia, que no sirve de nada”. En esa misma línea, analiza que la situación chilena “es algo latinoamericano, que necesita reaccionar un poco ante la desigualdad que existe. El problema es que no debemos ser tan acaparadores, no tener tanta ambición, ser felices con poco. Yo fui microempresario y uno se esclaviza”, sostuvo.

Se ha hecho “el pino”

En estos días, quizás los que más provecho han sacado de esta contingencia, son los vendedores de banderas. Tanto el emblema chileno como de Magallanes y también el mapuche, han tenido mucha salida durante las jornadas de protesta. José Gallardo lo toma con calma: “No llueve, pero gotea”. En Avenida Colón calcula que vende aproximadamente diez banderas por día. “Está difícil la situación y hay que buscarle el ajuste”, reconoció.

Otro que le ha apuntado ha sido Juan Millacar, que en Bories con Avenida Colón vende milcaos a mil pesos. “No puedo trabajar, porque tengo una artrosis cervical y quiero que me den mi plata por la AFP. He trabajado en la pesca artesanal desde que llegué hace tres años desde Castro, junto con mi esposa, Jeanette Navarro, que es de Puerto Montt llegamos para la pesca del erizo y nos quedamos. Pero ahora llevo un año sin poder trabajar. Vendo milcaos en el Unimarc de España donde me he hecho muy conocido, incluso hice un aporte para las Jornadas, porque tengo un producto de calidad, que a la gente le gusta”, indicó Millacar, que diariamente llega con una producción de 70 milcaos, en dos cooler.