“La mujer tenía el cuerpo cubierto de sangre por 10 o más heridas”

En juicio iniciado en Porvenir, el Ministerio Público y los testigos detallaron el salvajismo y premeditación con que actuó el victimario contra su ex esposa, en un caso que agrega delitos de violación de morada, Vif y agresión con arma blanca, todos perpetrados en agosto de 2018.

Ayer se inició en el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir el juicio contra el imputado Ariel Segovia Vidal, por los delitos de femicidio frustrado, violencia intrafamiliar y violación de morada, en contra de su ex esposa C.Y.G.S, y de agresión con arma cortante contra la actual pareja de su ex cónyuge, Miguel Antisoly Calbuyahue. Los hechos principales ocurrieron el 23 de agosto de 2018 en el domicilio de la víctima, pero el día anterior también el mismo imputado ya había golpeado a su ex esposa en la misma vivienda, en contexto de violencia intrafamiliar.

Ante los jueces Jovita Soto, Luis Alvarez y Guillermo Cádiz, la fiscal Wendoline Acuña relató los hechos y expuso fotografías y audios sobre la génesis del caso, que partió el día 22, cuando ya separados, Segovia llega a su ex casa exigiendo un equipo de música, tras lo cual golpea violentamente y trata de ahorcar a la mujer, en tanto la bebé de ambos lloraba sin consuelo, resultando la madre policontusa.

Por la violencia demostrada en ese ataque, el conviviente de la afectada le recomendó denunciar al agresor ante Carabineros, lo que ambos cumplieron en la Tercera Comisaría de Porvenir, donde se le aseguró patrullaje continuo al domicilio. No obstante, el día siguiente durante la madrugada, el imputado ingresó al inmueble por una ventana y -según el testimonio de Antisoly- al despertar por algún ruido, observó en medio de la oscuridad una sombra que avanzaba blandiendo algo y en seguida sintió un pinchazo en la oreja, luego los gritos de la mujer que estaba siendo cortada repetidas veces en diversas partes del cuerpo por el atacante fuera de sí, con un cuchillo de desposte de 30 cms.

Salvaje ataque

“Supe que era el Ariel, le tomé los brazos y los dos caímos al suelo, entonces le sostuve las manos y Claudia logró escapar. En ese momento siento como una tremenda explosión de vidrios y maderas, y eran los carabineros que al oír los gritos ingresaron echando abajo la puerta que yo mismo había asegurado. Encienden la luz y es cuando veo que Claudia estaba ensangrentada entera, tirada en el suelo”, detalló en su testimonio Antisoly.

Agregó que el victimario opuso mucha resistencia al arresto, al punto que uno de los carabineros le pidió ayuda para controlarlo, tras lo cual ellos solicitan la ambulancia de Samu. En el exterior, los carabineros constatan que Segovia también reventó los neumáticos del auto de Antisoly.

La actual pareja de la víctima estimó que hasta hoy la agredida no se recupera del todo, pues tiene cortado el tendón de un brazo, sigue con medicinas y licencia médica y lo más grave, la herida que tiene en la cabeza. Añadió que la mujer le relató que siempre había sido atacada antes por su ex cónyuge, quien la golpeaba y la obligaba a mantener relaciones sexuales.

Impactante también fue el testimonio prestado desde Santiago por la médico que a la fecha de los hechos servía en el hospital fueguino, Natalia Bahamóndez (vía videollamada de WathsApp, ya que la fiscal explicó que en el juzgado fueguino el sistema de videoconferencia mantiene fallas sin resolver), quien detalló estando de turno esa madrugada, la víctima llegó al servicio de Urgencia con una presión de apenas 80/45 y ritmo cardiaco de 120 latidos, con muchas heridas sangrantes, el cuerpo cubierto de sangre por 10 o más heridas. Las más grandes, cortantes en el cuero cabelludo y extremidades, dijo.

Diagnosticó shock hipobolémico-hemorrágico y pidió ayuda a sus colegas despertándolos en sus domicilios para acelerar las suturas, pues la paciente experimentaba hipoxia (ausencia de oxígeno en sus órganos, incluido el cerebro), presentando riesgo vital, siendo inminente una falla multiorgánica. Como requería una transfusión sanguínea y en Porvenir no hay banco de sangre, una vez estabilizada pidió derivarla de inmediato a Punta Arenas.

El juicio está programado para tres días, consultándose la declaración de 28 testigos y 17 peritos.