La otra pandemia: entre la soledad y el no tener dónde vivir

– Esta semana se conoció el caso de un hombre que vive dentro de un tubo en la Costanera, Pero no es el único que

enfrenta una realidad extrema. Hay historias reales, por cierto, que necesitan más que ser visibilizadas.

Alejandro Salazar Carrera

asalazar@laprensaaustral.cl

Cristián sale atrasado en dirección al trabajo. Alcanza a caminar una cuadra cuando recuerda que se olvidó de algo. No es el celular, es la mascarilla. Pedro apenas se pasa una agüita por la cara y se “monta” una camisa. Abajo sigue en pijamas y pantuflas, pero no importa porque su labor telemática no lo exige. Ambos tienen en común dos cosas: el enojo por el inicio de una nueva jornada y el que -aún sin valorarlo- tienen trabajo.

Ariel desafía el frío, será otro día más a la intemperie. Como puede se baja de su silla de ruedas. La falta de una de sus piernas, el aguanieve, ni los -2 grados parecen ser suficientes para ofuscarlo, menos para rendirlo. Un frío tubo a orillas de la Costanera lo espera. Será una jornada más.

Lamentablemente, y aunque suene incluso perturbador, dramas como el de este hombre de 46 años andan a la orden del día. Y el problema ya no es visibilizarlos, pasa por tener la voluntad de dejar de ser testigos para asumir el papel de actor de reparto, ayudando al protagonista a encontrar una solución que permita llegar a un desenlace digno.

Vive en un container

“El frío aturde, mi amigo”, dice Juan Carlos. El hombre de pelo cano, quien se acerca a su sexta década de vida, sufrió la amputación de ambas piernas (tiene diabetes) y prácticamente aislado del mundo ha hecho de un helado container su hogar. Allí, literalmente en el suelo, y utilizando como mesa su silla de ruedas, ve correr las horas, pasar la vida. “Es un tema complicado. Nosotros junto a Carabineros lo hemos visitado y preocupado de llevarle alimentos y limpiar su espacio. Su estado depende mucho de la buena voluntad de las personas”, señala la presidenta de la fundación “El amor que une al mundo”, Lilian Jara.

Apenas puede caminar

Rubén tiene 48 años. La pandemia lo sorprendió en situación de calle, muy deteriorado físicamente tras sufrir una trombosis en las piernas que apenas le permite caminar. Permaneció un tiempo en un albergue, pero “los problemas que arrastra dificultan su reinserción. Necesita de desintoxicación y de un trabajo psicosocial”, advierte Jara. Hoy una persona de la misma fundación le está brindando techo y contención.

A orillas del estrecho

Eduardo tiene 47 años y enfrenta los días a orillas del estrecho. Y no es el único. En las ruinas de lo que fue una vivienda del sector de Costanera son cinco las personas que comparten albergue, entre ellos una mujer que se recupera tras haber sufrido un coma diabético. Cuenta que terminaron en situación de calle porque se quedaron sin trabajo y que han encontrado en la amistad el apoyo familiar del que carecen. “La conversa y lo que pueda caer para comer es bienvenido”, señalan.

Víctima de

agresión sexual

A “J”, de 32 años, dicen los vecinos que era común verla deambular por la zona de calles José Galindo con Pedro Bórquez, sector alto de Punta Arenas. Los antecedentes indican que durante semanas pernoctó en un vehículo abandonado, hasta que fue hallada con hipotermia. Sin embargo, el drama iba más allá. Denunció que había sido víctima de una agresión sexual. Hoy nadie la ha visto ni se sabe algo de su paradero.

En el sector

Río de la Mano

Un recorrido por el sector sur de Punta Arenas, entre Avenida España y Zenteno, permite advertir que un hombre pernocta al interior de un vehículo, mientras dos personas entran y salen de una vivienda abandonada. “También los conocemos. Son pescadores que cuando pueden vuelven a las faenas y, cuando no, viven en esta situación”, señala Lilian Jara.

En cuestión de horas

Jaime Varas tiene 57 años. En medio de esta pandemia fue hallado con hipotermia y desnutrición al interior de una mediagua. Voluntarios de “El amor que une al mundo”, Carabineros y Samu llegaron para asistirlo de urgencia y salvarlo de lo que pudo ser un trágico desenlace sólo en cuestión de horas. Hoy, este hombre que también se desplaza en silla de ruedas, se encuentra en un centro de atención para adultos mayores.

“Para enfrentar estos casos hay que considerar muchas cosas. Por un lado está la detección y la atención, pero también está la contención, el acompañamiento y el ayudar a la reinserción. Aquí la voluntad está, pero lo que falta es desarrollar políticas reales, rápidas y efectivas, y que todos los esfuerzos que se efectúan de manera aislada se concentren en uno para llevar adelante una labor de equipo”, señala Lilian Jara.

Agrega que en la medida que los Cristián y los Pedro valoren lo que tienen y se saquen la venda de los ojos para observar que afuera hay una realidad a la cual no se puede seguir siendo indiferente, “recién en ese momento el término solidaridad dejará de ser palabra para convertirse en hechos concretos”.