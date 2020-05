“La pandemia nos ha hecho sentir como leprosos, condenados a muerte”

– Algunos confiesan no soportar más el encierro, pero entienden que es necesario y prueba de que los adultos mayores son más responsables que el resto de las personas. – Pero también comparten sus sentimientos de pena, dolor e impotencia por no poder abrazar a sus familiares.

Son las doce del día y Teresa Nancuante (80 años) está sentada viendo la televisión en su living mientras su marido Hugo Cuadra (de 72) camina por la casa buscando algo que hacer. Esta misma escena se ha repetido todos los días durante los meses que ha durado la crisis sanitaria.

Ella pertenece a una agrupación de adultos mayores y participa activamente en grupos de folclore y culturales. Nunca había pasado tanto tiempo en la casa. “El cambio fue muy fuerte, como que se vino el mundo encima. Yo estoy acostumbrada a estar siempre muy activa y de un momento a otro no pude salir más. Sin previo aviso”, dice Teresa mientras se toma la cabeza con evidente angustia.

Su marido se desempañaba como bodeguero en la construcción, pero hace más de tres meses que no puede trabajar. “Ya nadie contrata a personas de mi edad”, lamenta Cuadra.

El matrimonio de 39 años tiene cuatro hijos, siete nietos y cuatro bisnietos, a los cuales no ven desde las fiestas de fin de año del 2019. Sólo algunos hijos se pasean por la casa de vez en cuando para entregarles cajas con mercaderías, aunque siempre con distancia. “Sólo hablamos por teléfono con ellos y uno que es taxista viene en la semana para ver cómo estamos y nos deja cajas con cosas en la puerta mientras nosotros lo vemos por la ventana. Y en este tiempo han pasado cumpleaños y fechas importantes que siempre pasamos juntos y ahora no podemos. Nadie puede acercarse a nosotros parecemos leprosos”, afirma Teresa mientras se le caen algunas unas lágrimas.

Su marido la abraza, mientras dice imaginar el día que podrá verse y abrazarse con los miembros de su familia. “Pienso que va hacer muy emocionante cuando se produzca ese momento. Lo espero con ansias. Ahora se nos fueron unos abuelos de la agrupación y no pudimos despedirnos como hubiésemos querido. Mi señora ya no puede salir por su edad y no sabemos cuándo terminará todo esto”, señala Cuadra.

Juan vive solo

Un hombre camina por el centro de la ciudad después de hacer unos trámites en el banco. Ésta es una de sus pocas salidas semanales que realiza ya que no tiene a nadie que lo haga por él. Juan Ojeda, de 73 años, vive hace más de 20 años solo en su casa y aunque estaba acostumbrado a la soledad de su hogar, no estaba preparado para la actual situación. “Yo trato de salir sólo dos veces a la semana, que son para ir al supermercado y al banco. No es grato lo que estamos viviendo, pero yo vivo solo hace mucho tiempo. Lo difícil hoy es no poder hacer las cosas cuando uno quiere, como salir a juntarse con amigos o con los miembros de la agrupación de deportistas a la cual pertenezco y ya eso no se puede. Es muy traumático, porque de la noche a la mañana hubo un cambio total sin previo aviso”, comenta.

También argumenta que son la personas de su edad las que se toman más en serio el escenario actual. “Yo cuando estoy en una fila no estoy a un metro de las personas, sino que a tres o más. Sólo saqué tres permisos durante la cuarentena y a veces veía a las mismas personas en el supermercado cada vez que iba. Los adultos mayores somos más responsables que el resto de las personas a la hora de cuidarnos”, agrega frunciendo el ceño.

Juan tiene dos hijos, uno que vive en Santiago y otra que reside en Punta Arenas junto a su pareja y su hija. Con ellos sólo se comunica a través de video llamadas, aunque siempre están pendiente de la situación de cada uno. “A mi nieta de siete años ya no puedo saludarla ni verla. Es algo muy complicado que no me imaginaba que iba a pasar. Además estoy preocupado porque siento que en Magallanes no deberíamos tener ningún caso. Acá siempre hemos sido más unidos y solidarios, pero la gente no ha entendido que tiene que mantener la distancia y no salir de sus casas”, dice con evidente malestar.

Mirka y Manuel

Mientras él mira por la ventana esperando que pase algo, su esposa da vueltas por la casa buscando algo que hacer. Llevan más de 25 años casados y tienen tres hijos. Manuel Montiel (76) tuvo un matrimonio antes, pero escogió a Mirka Aguilar (70) para pasar el resto de su vida.

Durante los últimos meses no han podido salir de su casa ni ver a todos sus hijos. El lleva tres meses sin poder trabajar y nunca había pasado tanto tiempo encerrado. “Yo siempre había trabajado en construcción y no pasaba nunca en la casa. Siento que estoy prisionero en mi propio hogar. Sólo puede ir de la puerta a la reja y de vuelta. Nos cambió la vida de un momento a otro y ésta no es una buena vida”, detalla Montiel.

Mirka se sienta en un sillón y asiente a lo que dice su marido. Al igual que en el caso de Teresa y Hugo, sus hijos sólo dejan las cajas en la puerta y no pueden entrar. “Estoy muy triste por todo lo que está pasando, porque mi marido es un hombre que puede valerse por sí mismo. Me da rabia tener que molestar a mis hijos por cosas tan simples como ir a comprar. Cómo no podemos hacer algo tan básico. Siento que nos sentenciaron a muerte estando con vida”, dice mientras trata de contener las lágrimas.