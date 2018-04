La pesadilla que vive un ex locatario del Unimarc Sur a causa de las fecas de ratones y palomas

Por casi 19 meses, operó al interior del supermercado el local gastronómico “Sabores Caseros del Sur”,

el cual se vio obligado a finalizar sus operaciones ante las evidentes condiciones de insalubridad,

las cuales no fueron consignadas en una fiscalización que efectuaron las autoridades de Salud.

Un verdadero suplicio asegura vivir el locatario de un local gastronómico que operó por casi 19 meses al interior del supermercado Unimarc Sur, de nombre “Sabores Caseros del Sur”, quien debió finalizar su emprendimiento debido a las insalubres condiciones en la cual debía desempeñar su labor, las cuales nunca habrían sido subsanadas tanto por la cadena comercial como por las fejaturas de Salud, acusando que se hizo “vista gorda” a esta problemática.

El 15 de octubre de 2015, Nelson Alvarado le arrendó el espacio a SMU, que es la inmobiliaria de Rendic Hermanos, sin embargo, a los pocos días se pudo percatar que al interior del recinto ingresaban palomas, encontrando en reiteradas ocasiones los cadáveres de estos animales en las dependencias de su local, como asimismo una gran cantidad de fecas y plumas, situación que podía arriesgar su permanencia en aquel lugar.

“Yo tenía que cerrar el local porque cuando llegaba en la mañana tenía las mesas del comedor llenas de fecas. Cuando llueve, caen las gotas con toda esta contaminación al interior del supermercado, sobre las personas y la misma mercadería. Cuando llegaba en la mañana, muchas veces tuvimos que sacar palomas muertas con los guardias y las cajeras, había que colocar trampas con pancito para no dañarlas y poder llevarlas para afuera, o sea, realmente era algo que estaba en conocimiento de mucha gente”, manifestó.

Bajo este contexto, relató que la gerencia regional de Unimarc, representada por Pablo Awad, tenía conocimiento de esta situación, como asimismo los encargados del supermercado y el jefe de mantenimiento, Rodrigo González, quienes sabían de hace varios meses respecto de estos inconvenientes, asegurando que nunca llevaron a cabo ninguna acción concreta para subsanarlos.

“Nosotros nos preocupábamos demasiado de lo que era el aseo del local, contrataba a empresas externas para que fueran a sanitizar por dentro. Yo no podía abrir el negocio porque tenía que verificar que en mi restaurante no vaya a haber fecas por ningún lado. Ya un día sin funcionar son pérdidas de dinero y de clientes que iban a diario a almorzar”, complementó.

A raíz de lo anterior, el comerciante indicó que tuvo que dejar de trabajar en dicho lugar el 7 de mayo de 2017 ante la abundante contaminación de fecas de ratones y palomas, presencia de estos últimos animales volando dentro del supermercado como también muertos en el entretecho, lo cual tendría demostrado con registros fotográficos y audiovisuales.

Denuncia nula fiscalización

Teniendo en cuenta esta situación, en el mes de junio de 2017 elevó dos denuncias a la secretaría regional ministerial de Salud debido a las insalubres condiciones en las cuales se encontraba inmerso el local de comidas que administraba.

“Supuestamente ellos fueron a fiscalizar pero me señalaron que no hay muestras ni indicios. Ahí partimos mal porque la misma gerencia, el señor Pablo Awad y Alvaro Valdés, y todo el mundo que trabajaba en el recinto veía a diario los problemas que teníamos con eso y los únicos que no encontraron nada fueron los del Ministerio de Salud”, reprochó.

Posteriormente, Alvarado solicitó por oficio a las autoridades de Salud todos los antecedentes respecto a esta inspección, no obstante, solamente le remitieron tres actas, de las cuales una indicaba: “Se constata en visita de inspección que no existe contaminación con fecas de palomas o plumas en el exterior del local, ni en el interior. Se toman fotografías como medio de prueba”.

Dicha respuesta indignó al locatario, solicitando por Ley del Lobby una reunión con el -ahora- ex seremi de Salud, Óscar Vargas Zec, a la cual también asistió el diputado Karim Bianchi. En dicho encuentro, la otrora autoridad le mostró un informe en el cual existían fotografías de la fiscalización realizada las que reflejaban únicamente la parte inferior del establecimiento comercial, sin que fuera revisado el entretecho.

“El seremi nos dijo que ellos fueron a fiscalizar y que no encontraron nada, pero yo le dije que había que tener dos dedos de frente como para saber que las fecas no iban a estar pegadas al techo por la parte de abajo. Ahí él me dijo que Unimarc tenía muchas denuncias y más de 30 sumarios sanitarios internos”, sostuvo, agregando que “el ex seremi Vargas se excusó en varias cosas, diciendo que él no era responsable porque en ese momento no estaba, pero él no puede decir eso, porque él es autoridad durante el tiempo que se le asigne ese cargo. Las fotos que sacaron demuestran que no hicieron bien su trabajo. Le pedimos que nos entregara el informe y dijo que no lo iba a hacer. El dijo que se iba a hacer parte de este tema pero ahora dejó el cargo y como que se lavó las manos. Yo no sé qué va a pasar”.

Ante esto, interpuso una denuncia ante la Contraloría Regional de Magallanes en contra de la secretaría regional ministerial de Salud, debido a la insuficiente fiscalización realizada en el lugar.

Desastre económico

Quedaba en evidencia las perniciosas condiciones, Nelson Alvarado decidió retirarse en mayo de 2017, instante en el que comenzaron los problemas con Rendic Hnos., al descubrir además una serie de irregularidades respecto a su situación.

“Cuando hicimos el contrato pagué la garantía y un mes de arriendo anticipado. Pero tiempo después vino el gerente corporativo de Santiago, Alvaro Valdés, a conversar directamente conmigo por todo lo que estaba ocurriendo, y se comprometió a hacer un montón de cosas que nunca cumplió. Yo le conté esto, se agarró la cabeza y me dijo que nunca cobraban un mes de anticipo”, narró.

A la vez, en el momento en que decidió retirarse del local sostuvo una reunión con el gerente zonal, Pablo Awad, y el jefe de mantenimiento, instancia en la cual le señalaron que todas las maquinarias que le entregaron para operar su negocio estaban dadas de baja, revelándole que ante la premura de arrendarle el local se le obligó a entregarle dichos implementos en aquella condición. Ante esto, el afectado junto a sus abogados aseguró que es un tema que se está tratando para ver cuáles serán las acciones legales que deberán tomar.

Dice que estos problemas tras problemas lo han llevado a la “ruina” tanto económica como psicológicamente, viéndose profundamente afectado en todos los ámbitos de su vida, precisando que lo que comenzó como un sueño de emprender terminó convirtiéndose en una absoluta pesadilla.

“Yo estoy en la ruina, he tenido que vender todas mis cosas, dejar la casa que arrendaba y buscar otro lugar, no sé si al llegar voy a tener electricidad, estoy trabajando el día a día tratando de salir adelante. Fue una situación muy difícil y lo he pasado demasiado mal. He vivido temas familiares delicados como también de salud y hace más de un año debo estar en tratamiento con crisis de pánico”, expresó visiblemente emocionado.

Acciones legales

Además de la denuncia en Contraloría en contra de la seremi de Salud, el emprendedor adelantó que se encuentra con un equipo de abogados preparando una serie de acciones judiciales respecto a lo sucedido, siendo en primer lugar una demanda en Santiago, con el fin de obtener las devoluciones respecto a las pérdidas, la garantía y el mes de anticipo. También está analizando interponer una denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos ante las facturas impagas, al habérsele acusado de no pagarlas, teniendo en cuenta que cuatro de ellas son por gastos comunes, las cuales no estaban consignadas en su contrato.

“Lo que pasó con la situación de insalubridad fue el detonante para que yo tuviera que dejar de trabajar ahí, porque nunca tuve respuestas ni de Rendic Hnos. como tampoco de la seremi de Salud, que nunca hicieron su parte. Si ellos hubieran intervenido cuando correspondía, hace años, la cosa sería diferente”, puntualizó.

Al recepcionar esta denuncia, El Magallanes intentó obtener una versión de la empresa, siendo aquello imposible.