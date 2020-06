La pesca artesanal en medio de la crisis: centolla se paga a mitad de precio

Juan Francisco Lemus admite entender el momento que vive el país, pero que hay un aprovechamiento que está sumiendo a su sector en “aguas profundas”.

“¡Qué quiere que hagamos si nos están pagando una miseria por nuestro producto estrella! La exclamación con dejo de queja y pregunta es de Juan Francisco Lemus, el presidente local de los pescadores artesanales.

Es que el emblemático dirigente parece irritarse cuando se le consulta por el momento que atraviesa su sector. Y claro, es un escenario sensible, que afecta a cerca de seis mil pescadores y sus familias en Magallanes, quienes no avizoran un pronto cambio favorable y una navegación por aguas quietas post pandemia.

Lemus ejemplifica la situación mencionando el caso de la centolla. “Nos están queriendo pagar un precio miserable, 1.800 pesos por kilo, y así ¡cómo le vamos a pagar a la gente! La pura carnada sale 660 pesos más Iva. Así no hay manera. Imagínese, Porvenir tiene sus pesqueras con el beneficio de la Ley Navarino y son donde más mal quieren pagar”.

Agregó que los pescadores pueden entender que el país atraviesa por una crisis, “pero claramente hay un aprovechamiento también. Ellos no sé como tendrán el precio. Lo que estoy seguro es que después venderán con valores favorables y no van a venir a decirnos ‘oigan, hicimos un buen negocio y vamos a darles más plata porque nos fue bien’. Eso no va a pasar”.

Sin embargo, asegura que mucho de los pescadores van a salir igual en búsqueda de lo que califica “nuestro producto estrella”. Expone que eso pasará porque la gente necesita trabajar, obtener ingresos “porque hay muchos endeudados y que como todas las personas pagan arriendo, consumos y mantienen a sus familias. Pero piense en lo que ofrecen hoy, que es la mitad de lo que pagaban por kilo y que, incluso, subía al término de la faena”.

Sobre la relación con el gobierno, Lemus no duda en señalar que “las autoridades con la pesca artesanal no quieren nada. Alguien debería venir y aclarar por qué aquí hay más de 130 lanchas, por qué quitaron un bono que habían anunciado. El que vino para acá fue el intendente (José Fernández), y está bien, porque no conocía la caleta”.

Sobre cómo esperan enfrentar los próximos meses, el dirigente señala que todo es incertidumbre, “afortunadamente nos está salvando el erizo, pero más encima se fueron abajo tres pesqueras por no tomar las preocupaciones correspondientes por la emergencia (sanitaria). El futuro está complicado, y lo peor es que no se ve que esto vaya a mejorar”.