La realidad de muchos magallánicos: un pie en la cesantía y el otro en la incertidumbre

Nadie puede poner en duda que es una variable crucial, de la cual puede depender que el bienestar de un hogar no se vaya abajo con la fragilidad de un castillo de naipes.

A diario el desempleo es motivo de análisis, de estadísticas, de voces que dan cuenta de la macroeconomía, sus factores, impacto y de una microeconomía que se desdibuja de acuerdo al impacto de turno. Pero en lo real, en el mundo diario, para el padre de familia, la jefa de hogar, no hay razón que justifique la falta de oportunidades y de trabajo.

Las estrechas oficinas de las que dispone en Punta Arenas la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), en calle O’Higgins a pasos de José Menéndez, reciben a diario a varias decenas de personas que buscan tramitar todo lo que es posible y necesario en medio de un panorama que, confiesan, asoma desolador. “Sacar algunas luquitas”, “ver si tengo algo” o “hacer una consulta” son comentarios recurrentes de quienes llegan demandando atención.

A las 10,40 horas no más de tres o cuatro personas aguardan por traspasar la puerta del servicio. Media hora después el número se triplica y sigue en aumento. La mayoría, carpeta en mano, busca en vano guarecerse del frío y la humedad. Al menos -advierten- no es “la cola” de Gasco, que se observa a un par de metros.

Desde Haití y Santiago

Thomas, un haitiano, arregla su mascarilla y comenta que fue finiquitado de su trabajo en una empresa constructora “junto a varios compañeros. Nos dijeron que recién después de septiembre podría haber trabajo”. En un perfecto español señala que han sido días difíciles, pero que aún así hay que estar optimistas. “Llevo tres años acá en Chile y estoy contento con mi esposa y mi hijo (de dos años) y mi primo. Aquí hay orden y tranquilidad”, señala.

Miguel Matamala se detiene ante nuestra consulta. Junto con señalar que viene por un finiquito, cuenta que lleva un año en Punta Arenas, hasta donde llegó desde la comuna de Puente Alto para trabajar en una empresa constructora. “La situación está fea, tengo mi familia en Santiago y allá está horrible. Además, mi yerno se está recuperando tras dar positivo por Covid”. Agrega que su idea sigue siendo quedarse acá, pero que la actual situación complica “porque aquí los arriendos son carísimos. Allá por 250 mil tienes un departamento y acá por esa plata con suerte un par de piezas”.

También esperando su turno de atención se encontraba Nancy Tacul. “Vengo por mi seguro de cesantía. Dejé mi trabajo de tres años en septiembre y de ahí hice cosas esporádicas (como cocinera independiente) porque estuve enferma. Después vino la pandemia”. Opina que la situación “es mala y cuando se paga arriendo no hay cómo. Pero hay que darle nomás, seguir adelante y reinventarse”.

Todo es trámite

“Mala está la cosa”, parte señalando Patricia Mancilla, quien menciona como anécdota poco agradable que llegó a buscar su finiquito, que no le fue bien porque faltaba actualizar algunos antecedentes y que “más encima me dicen que debo pagar 2 mil 500 pesos”, que puede no ser mucho, pero para alguien “sin plata ni pega no deja de ser”.

Cuenta que hace tres meses dejó su trabajo en el rubro pesquero “por recorte de personal” y que de ahí ha debido enfrentar el mal momento, “que para algunos es horrible y para otros para salvar nomás. Además, tampoco se puede pedir ayuda, porque todo es trámite con la ficha Cas”.

Eduardo Mansilla quedó sin trabajo hace tres meses. Su último trabajo fue para una empresa a cargo de la instalación de agua potable en parcelas del sector Ojo Bueno. “Vine por mi seguro, pero me dijeron que no tenía derecho porque había usado el beneficio en diciembre. Esto se ve complicado porque no hay ofertas laborales y en las pocas que hay uno postula y nada. Lo peor es que tampoco se ve salida”.