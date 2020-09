La reinvención del comercio para sustentar su existencia en pandemia

Un centro de estética y hostal, una pizzería y un local de artesanías, son ejemplos de negocios que se convirtieron en minimarket para poder continuar generando ingresos durante la cuarentena.

Bauer, en Chiloé entre José Menéndez y Waldo Seguel, se hizo conocido como centro de estética y peluquería, en su primer piso, y como hostal en la planta superior, para recibir a 15 personas. Ambos negocios quedaron suspendidos durante las cuarentenas que ha vivido Punta Arenas. Así que, en vez de cerrar, hicieron modificaciones y ahora, en vez de visos, cortes o tratamientos faciales, se puede ir a comprar lechugas, tomates, papas, bebidas y alimentos en general.

“Renovarse o morir” reza el conocido dicho, al que se aferraron en Bauer para sobrevivir en esta emergencia sanitaria. Ailyn Ulloa es la dueña del local, que comenzó a funcionar esta semana como minimarket. “Después de la primera cuarentena, comenzamos a pensar lo que vendría después porque se podría volver a repetir, y justamente se repitió. Entonces, decidimos ‘correr’ un poco más atrás la peluquería y abrir un minimarket, porque las cosas de primera necesidad, siempre se van a vender, y podemos abrir, porque por la cuarentena, no podemos abrir la peluquería, además que en la hostal no hay nadie, porque no hay turistas, de repente un par de pensionistas por trabajo, pero este año, se ve difícil el turismo. Así que con la ayuda de Sercotec por el proyecto ‘Reactívate’, me dieron una platita y más lo que tenía, y el crédito Covid de BancoEstado, logramos habilitar el espacio”, describe.

El proceso duró dos meses aproximadamente, en modificar las dependencias originales, pudiendo abrir el miércoles, sorprendiendo a quienes circulan por el sector por la presencia de frutas y verduras en la vitrina del otrora salón de belleza. “Tenemos la fe de que nos irá bien. Nos ha ido bien en estos dos días. Estamos bien surtidos: abarrotes, bebidas, café, cosas de aseo, condimentos, frutos secos, chocolates, galletas, congelados, y de a poco iremos trayendo carnes y hamburguesas. Hay que adaptarse, porque se ve complicado el panorama y esta cuarentena va a ser larga”, reconoció Ulloa junto con recordar que ya a en estas fechas comenzaban a recibir a visitantes en la hostal, temporada alta que se mantenía hasta abril.

Comedor adaptado

En pleno centro, en Mejicana con Bories, Gyro’s Pizza fue otro de los locales que incorporó la venta de frutas y verduras para complementar la salida de pizzas y sándwiches por delivery. “Partimos el 4 de junio con la apertura del local, solamente con delivery, y entrega para llevar. Posteriormente, hicimos una reinvención de la parte de atrás, como minimarket, todo express. Ha sido buena la respuesta, porque hemos dado todas las facilidades; el delivery tiene todas las formas de pago, se lleva la máquina de transbank a domicilio, entonces todo expedito. Los pedidos han ido en aumento, porque es un concepto nuevo que se instaló, el del delivery. Ahora estamos trabajando solamente con delivery de sándwiches, pizzas, y todo lo que está en la carta, desde las 11,30 a las 22 horas”, explicaron en la pizzería.

Otro ejemplo de “resiliencia” comercial lo entrega el local de artesanías Clerc, en Roca, entre Lautaro Navarro y O’Higgins, que incorporó también el minimarket como alternativa para mantenerse a flote. La dueña del local, Pamela Ruiz Clerc recordó que partieron desde la primera cuarentena, en abril. “Cambié un poquito el rubro, porque no podía quedarme así. Vimos que lo único que se estaba vendiendo era comida, igual todos los días se vende algo de souvenirs, pero no para subsistir. Tenemos congelados, cecinas, embutidos, aparte de lo de siempre: confites, bebidas, café al paso. Ha sido bien buena la respuesta de la gente, de a poquitito, partimos bajos, pero la gente se acostumbró y mucha gente que vive por acá prefiere pasar a comprar lo necesario para no ir al supermercado. Tenemos para atender a cinco personas, pero nunca hemos tenido filas, la gente se atiende rápido. No tenemos números positivos, pero sí estamos en neutro, que es lo que importa para pasar este periodo”, destacó la dueña de Clerc, que atiende de 8 a 18 horas, durante la cuarentena.