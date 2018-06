La revista Mireya, obra de Gabriela Mistral Parte I

En el centenario de la poetisa en el fin del mundo

Por Dusan Martinovic

La vitalidad cultural del pasado expresada en la intensa actividad literaria de fines de la segunda década del siglo XX, se afirma y se enriquece con la llegada a Punta Arenas de Gabriela Mistral. Esta energía cultural se refleja sobremanera en el gran número de revistas y periódicos de la época. Uno de los ejemplos más destacados es el de la revista Mireya. Gabriela Mistral, en compañía de Julio Munizaga Ossandón, también oriundo de Vicuña, publican a partir de 1919 este magazine en la ciudad de Punta Arenas.

Recordemos que Julio Munizaga Ossandón era un poeta, sobrino del destacado Bernardo Ossandón, astrónomo amigo de Gabriela Mistral en La Serena, quien compartía la literatura con la joven poetisa.

Gabriela pagana

Este personaje es quien en una ocasión le había hecho leer a Mistral al célebre Camille Flammarion, famoso astrónomo francés que fundó la revista L´Astronomie en 1882 y que creó la Sociedad Astronómica de Francia. Fue el primer divulgador serio de la astronomía, ciencia que puso al alcance de todos la magnificencia del cosmos, incluso de Gabriela, que quedó tan sorprendida de la inmensidad del universo expuesto tan claramente por Flammarion que escribiría un artículo que tituló: “La naturaleza era Dios” en sus años de adolescente, pequeña frase que le traerá muchos inconvenientes.

Con esta simple frase Gabriela Mistral fue muchas veces catalogada como pagana, tanto así que el propio capellán de la Escuela Normalista de La Serena, donde Gabriela Mistral había comenzado a rendir los exámenes de admisión, no sin poco esfuerzo por lo costoso de la matrícula, hecho quedó frustrado por la propia intervención sacerdotal, quien dijo en un consejo de profesores: “Esa niña es naturalista” y pidió que Gabriela no fuera admitida en la Escuela Normalista, hecho que así ocurrió negando la posibilidad de estudiar a la joven Mistral y formarse como profesora. Ella recordará más tarde que ni siquiera sabía de donde su madre había sacado los tres mil pesos de fianza que exigían para dar los exámenes y todo se oscureció cuando la subdirectora Teresa Figueroa le informó que no había sido aceptada en la Escuela Normal de La Serena.

Naturalista, Gabriela escribirá: “Yo ni siquiera conocía el significado de esa palabra”.

Un viejo amigo, Julio Munizaga

Julio Munizaga Ossandón también es un viejo amigo de la poetisa, será él quien leerá Los Sonetos de la Muerte en la premiación de los Juegos Florales en 1914, premio que comenzará a colocar a Mistral en el escenario nacional de la poesía. Este premio fue entregado por el propio Presidente de la República Ramón Barros Luco y frente al jurado integrado por Miguel Rocuant, Armando Donoso y Manuel Magallanes Moure.

El 22 de noviembre de 1914 Gabriela viaja a esta premiación desde Los Andes, pero no se atrevió a hacerse presente en el escenario, la inhibió el hecho de no tener dinero para comprarse una tenida adecuada para la ocasión.

Julio Munizaga lee los Sonetos de la Muerte frente al Presidente

Gabriela nace a la literatura tras el manto de la vergüenza de aquel día. La misma noche viaja a Los Andes ya que a la mañana siguiente tenía que dar clases.

Julio Munizaga frente a un centenar de asistentes lee Los Sonetos de la Muerte con tanto sentimiento que el mismo Presidente Barros Luco dice: “Estos versos me pusieron triste, pero son muy buenos”.

Tres personajes de esta historia se entrecruzarán en la Patagonia: Julio Munizaga, Gabriela Mistral y su amante Manuel Magallanes Moure, jurado del concurso, con quien la poetisa tendrá una relación epistolar por varios años.

La revista Mireya será como una hija de papel que entregará nuevos bríos a la vida de la joven maestra en Punta Arenas. La dirección del Liceo de Niñas, la docencia, la beneficencia, las clases en el colegio nocturno, la formación de la biblioteca, la poesía y ahora la publicación de una revista cultural serán las actividades que tendrán a Gabriela con un ritmo casi inalcanzable para algunos, pero para ella eran las energías que la templaban en las gélidas tierras australes. La revista contó con colaboradores como la célebre Alfonsina Storni, quien entregó su poema “Dulce y sombrío” a la exclusividad de Mireya, Amado Nervo, Rabindranath Tagore y otros ilustres escritores que enaltecen esta humilde publicación cuyo nombre es un homenaje de Gabriela a su idolatrado Federico Mistral, poeta que escribió Mireille que cuenta la historia de amor de una linda campesina con un humilde artesano provenzal. Pero también se puede inferir que es una hija de papel que nacerá en Punta Arenas y se llamará Mireya, igual que la hija de su amante Manuel Magallanes Moure. En La Serena nace Mireya Magallanes y acá en Magallanes, Mireya, la revista.

La primera edición data de mayo de 1919 y los artículos de la revista eran muy variados, desde ensayos de actualidad nacional y mundial a páginas de educación, vida social y música. Se denominaba “Mensuario de actualidades, sociología y arte” y tenía un valor de 1 peso el ejemplar individual, suscripción semestral 6 pesos y anual 12 pesos, además instaba a sus lectores a apoyar la revista. Mireya publica en sus números sucesivos colaboraciones de los mejores escritores nacionales y extranjeros. Todas las utilidades de Mireya eran aplicadas a fines benéficos.

Mireya busca acercar a Tagore, Darío y Amado Nervo

El doctor de la ciudad, Abraham Dodds, educaba a las madres a través de artículos de asesoramiento médico para el cuidado de sus hijos. Las páginas deportivas de la revista entregan la actualidad futbolística de clubes como el Chile, Español, Victoria o Boy Scout FC. Gabriela por medio de la revista Mireya busca expresamente destacar y resaltar las más grandes expresiones culturales y especialmente las literarias del mundo, quiere acercar a Tagore, a Darío, a Storni, Nervo y otros a las postrimerías escarchadas del mundo. Recibe, por supuesto, por parte de ciertos críticos varios reproches referidos a lo poco que se destacaba la literatura nacional en Mireya. Gabriela expresa a los suyos que la misión de ésta no es ser un medio de publicación de obras locales, sino acercar la cultura del mundo a Magallanes.

Mireya tiene buena llegada en Argentina

Respecto a esto también debemos señalar que la misma poetisa se mostrará un poco confundida ante estos requerimientos nacionalistas, haciendo hincapié en que a las letras nacionales poco les interesó el llamado de ella a publicar sus obras en esta pequeña revista, mientras que desde la Argentina la correspondencia literaria entre Mireya y los diferentes autores trasandinos es fluida y provechosa. La revista también tiene una llegada bastante positiva en la vecina nación, ya que geográficamente es más sencillo el intercambio comercial con la cercana localidad argentina de Santa Cruz que con otra localidad connacional en el centro del territorio nacional.

Por medio de esta revista Gabriela insta a la comunidad a asistir a la recientemente creada biblioteca del Liceo de Niñas de Punta Arenas. También destaca en diferentes artículos a los colegios que envían a la biblioteca al mayor número de lectores y a los grandes benefactores de la misma, destacando en el período 1918 $812 de donaciones de cuyo total $500 corresponden a Sara Braun.

Juan Bautista Contardi escribe frecuentemente sobre temas referidos a la Cámara del Trabajo de Magallanes. Destacan para el lector artículos pequeños pero llenos de análisis social de la actualidad magallánica y mundial. Una revista que estéticamente no sigue los patrones editoriales del Chile de 1919, que se caracterizan por poseer un tamaño menudo con una muy buena capacidad de transportarla en un bolsillo para la lectura ocasional. Al contrario, Mireya es una revista de gran tamaño, 31 centímetros (continúa el próximo domingo).