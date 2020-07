La solidaridad es el pan de cada día en villa Las Etnias

Se van a cumplir cuatro meses, con aportes de empresas, apoyo de privados y esfuerzo de los propios vecinos.

La solidaridad no se detiene en villa Las Etnias, entre calles Hornillas y Manantiales. La olla común sigue estando disponible, y con la comida a punto, los martes, viernes y domingo, con un “especial” para los niños el sábado con la entrega de leche caliente y un agregado.

María Angélica Chávez dice que sigue “al pie del cañón” con la iniciativa, donde compartir es la bandera que se mantiene a tope “porque siempre hay alguien dispuesto a ayudar”. En todo caso -hace hincapié- no son las autoridades.

“Ya vamos a cumplir 4 meses con nuestra olla común, lo que ha sido posible de mantener gracias al trabajo de los vecinos, esfuerzos propios y colaboraciones de privados y empresas. Ahora, nos han entregado apoyo Conaf, las Feministas por la Dignidad y el Centro Comunitario de Salud Familiar Sandra Vargas. Esto nos permite asegurar comida para 100 personas, aunque quisiéramos que fuese para más considerando que en este sector viven 180 familias”.

María Angélica lamenta que ese esfuerzo no esté acompañado del apoyo de las autoridades. Al respecto señala: “Enviamos dos cartas al alcalde, fuimos personalmente a intendencia y gobernación. Ninguna respuesta de nada. Y ni hablar de los parlamentarios. Y de acá, del sector, conozco un solo vecino que ha recibido canasta. Parece que para ellos no existimos”.

Al margen del tema alimentación, la vecina cuenta que la realidad cada día es más complicada “porque no hay trabajo y si no hay trabajo no hay dinero. La gente está tratando de sobrevivir, de vivir el día a día, y por eso nosotros, los que estamos un poquito mejor, estamos tratando de ayudar en algo”.

Sobre las necesidades, dice que a todo lo que es alimentación se suma la preocupación por los niños. “Ellos requieren de colación, de ropa de cama, ropa interior. Ojalá alguien nos pudiera colaborar con eso”, enfatiza.

Quienes deseen sumarse a las acciones solidarias que se están desarrollando, pueden comunicarse al número 954992286.