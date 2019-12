La trampa del ingreso mínimo

(Por Arturo Castillo).-

Por estos días, en la Cámara de Diputados se ha dado curso al proyecto de “ingreso mínimo garantizado” (no debe confundir con el sueldo mínimo), y que consiste en un subsidio estatal, es decir que pagamos todos con nuestros impuestos, a fin de que por inyección directa al trabajador que tenga un ingreso líquido inferior a los $300.000, alcance esa cifra, siempre que su sueldo bruto sea inferior a $384.363. Entonces el sueldo líquido (hechos los descuentos legales) podrá ser complementado con recursos fiscales, hasta en $ 59.200 no imponibles, por trabajador, y que ayudará por ejemplo, a todos quienes ganan el sueldo mínimo bruto imponible de $301.000.

Hasta ahí, todo suena muy bien, y acorde con los tiempos que corren, hasta que empezamos a pensar un poco, y pongo el siguiente ejemplo: la Universidad de Santiago, decidió recientemente, contratar en forma directa a todo el personal, que prestaba servicios a través de terceros, principalmente en labores menores como aseo y similares. Eliminando esto que llamamos “outsourcing”, o sea subcontratación con intermediarios que proveen personal, la gente que ganaba en promedio algo menos de $300.000, pasó a ganar $400.000 o más. O sea, el intermediario se estaba quedando con alrededor de un cuarto de lo que pagaba la universidad por su trabajador.

En el caso anterior, esta simple, pero antisistémica medida, mejoró sustancialmente el ingreso del trabajador, incluso con cotizaciones previsionales por el total de sus ingresos, ya que todo es imponible, y ni a usted ni a mi nos costó un solo peso de nuestros impuestos.

Sin embargo, el proyecto no se hace cargo de esta situación, permitiendo que, con los escrúpulos que ya conocemos, se pueda dar el caso de que si una empresa intermediaria, antes contrataba por una suma imponible que diera un sueldo líquido de $300.000, y que necesariamente era superior al sueldo bruto mínimo de $301.000, ahora simplemente contrate por ese sueldo, porque usted y yo le estaremos poniendo lo que falte para los $300.000 líquidos y podrá entonces incrementar la diferencia que se guarda, de lo que le cobra por el trabajador, a la empresa o entidad mandante.

¿Está usted dispuesto a mantener este sistema, y subsidiar a estos intermediarios con los impuestos de cada hallulla que compra? Le confieso que yo no. Que las empresas o entidades hagan como la Usach, y contraten directamente a su personal, y que la ley les obligue a mantener al menos el costo de planilla que tenían vía outsourcing, permitiendo que nuestros recursos vayan efectivamente a empleadores que realmente no podían ni pueden pagar los $300.000 líquidos del proyecto de ley.

Si una empresa quiere contratar vía intermediarios, que lo haga con sus recursos y no con los nuestros: la ley debe obligar a que el trabajador contratado vía intermediario, tenga un sueldo líquido de $300.000. Si para el mandante, con lo que tiene que pagarle al intermediario se le encarece mucho el costo del trabajador, que haga como la Usach, y lo contrate directamente.

En un país en que tantos posan de “empresarios” y desprecian al Estado salvo para sacarle dinero, sería un mínimo de consecuencia, que los impuestos que pagamos, vayan en ayuda de quienes realmente lo necesitan, que son los trabajadores que hacen la pega, y no los intermediarios.

En el cuadro adjunto, puede verse el efecto de lo que anoto, con un ejemplo simple, en que, para efectos prácticos, en ambos casos se omiten otros gastos, y no afectan la mecánica del ejercicio